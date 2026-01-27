بوتين يضع أكليلا من الزهور على نصب "حجر الحدود" في ذكرى كسر الحصار عن لينينغراد

عربي
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضع إكليلا من الزهور على نصب "حجر الحدود" التذكاري في مجمع "نيفسكي بياتاتشوك" بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لكسر الحصار عن لينينغراد (سان بطرسبورغ).ووضع الرئيس بوتين باقة من الورود الحمراء، مربوطة بشريط حداد أسود، عند قاعدة النصب التذكاري.ويقع المجمع العسكري التاريخي "نيفسكي بياتاتشوك"، بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ الروسية على الضفة اليسرى لنهر الـ"نيفا"، وأصبح رمزا لصمود وشجاعة الجنود السوفييت في معركة لينينغراد ضد القوات الألمانية النازية، إذ لعب المجمع دورًا محوريًا في نجاح عملية كسر الحصار عن المدينة، في يناير/ كانون الثاني 1943.وبدأ حصار لينينغراد في 8 سبتمبر 1941، واستمر قرابة 900 يوم، وانتهى في 18 يناير 1943، لكن المدينة تحررت بالكامل في 27 يناير 1944، وتشير تقديرات مختلفة إلى أن ما بين 400 ألف ومليون ونصف المليون شخص لقوا حتفهم خلال هذه الفترة، غالبيتهم العظمى بسبب الجوع لا بسبب القصف.
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أكليلًا من الزهور على النصب التذكاري "حجر الحدود" في المجمع العسكري التاريخي "نيفسكي بياتاتشوك" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضع إكليلا من الزهور على نصب "حجر الحدود" التذكاري في مجمع "نيفسكي بياتاتشوك" بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لكسر الحصار عن لينينغراد (سان بطرسبورغ).
ووضع الرئيس بوتين باقة من الورود الحمراء، مربوطة بشريط حداد أسود، عند قاعدة النصب التذكاري.

وتم الكشف عن هذا النصب التذكاري، في 12 سبتمبر/ أيلول 1972، تخليدا لذكرى أكثر من 60 ألف بطل ضحوا بحياتهم لإنقاذ المدينة.

ويقع المجمع العسكري التاريخي "نيفسكي بياتاتشوك"، بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ الروسية على الضفة اليسرى لنهر الـ"نيفا"، وأصبح رمزا لصمود وشجاعة الجنود السوفييت في معركة لينينغراد ضد القوات الألمانية النازية، إذ لعب المجمع دورًا محوريًا في نجاح عملية كسر الحصار عن المدينة، في يناير/ كانون الثاني 1943.
وبدأ حصار لينينغراد في 8 سبتمبر 1941، واستمر قرابة 900 يوم، وانتهى في 18 يناير 1943، لكن المدينة تحررت بالكامل في 27 يناير 1944، وتشير تقديرات مختلفة إلى أن ما بين 400 ألف ومليون ونصف المليون شخص لقوا حتفهم خلال هذه الفترة، غالبيتهم العظمى بسبب الجوع لا بسبب القصف.
