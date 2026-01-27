https://sarabic.ae/20260127/ترامب-آمل-أن-يكون-حل-النزاع-الأوكراني-في-الطريق-1109694367.html
ترامب: آمل أن يكون حل النزاع الأوكراني "في الطريق"
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أمله في التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا. 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T14:21+0000
2026-01-27T14:21+0000
2026-01-27T14:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وقال ترامب خلال مقابلة: "ماذا عن إنهاء ثمانية نزاعات، ونزاع آخر في الطريق؟".وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن ثقته بنجاح مبادرة "مجلس السلام"، قائلا: "مجلس السلام سيكون رائعا".كما أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات.وانعقد، يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.
روسيا, أخبار أوكرانيا
14:21 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 14:22 GMT 27.01.2026)
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أمله في التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مقابلة: "ماذا عن إنهاء ثمانية نزاعات، ونزاع آخر في الطريق؟".
وأشار ترامب إلى رغبته في وضع حد لإراقة الدماء في هذا النزاع.
وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن ثقته بنجاح مبادرة "مجلس السلام"، قائلا: "مجلس السلام سيكون رائعا".
وقد أعربت روسيا مرارًا عن استعدادها لتسوية سلمية في أوكرانيا، بما في ذلك المشاركة في مناقشات خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن استعداد نظام كييف للتفاوض أمر مشكوك فيه.
كما أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات.
وانعقد، يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات
