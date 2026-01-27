عربي
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260127/ترامب-آمل-أن-يكون-حل-النزاع-الأوكراني-في-الطريق-1109694367.html
ترامب: آمل أن يكون حل النزاع الأوكراني "في الطريق"
ترامب: آمل أن يكون حل النزاع الأوكراني "في الطريق"
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أمله في التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا. 27.01.2026
2026-01-27T14:21+0000
2026-01-27T14:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وقال ترامب خلال مقابلة: "ماذا عن إنهاء ثمانية نزاعات، ونزاع آخر في الطريق؟".وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن ثقته بنجاح مبادرة "مجلس السلام"، قائلا: "مجلس السلام سيكون رائعا".كما أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات.وانعقد، يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.
https://sarabic.ae/20260123/ترامب-أوكرانيا-قد-تخسر-المزيد-من-الأراضي-1109547129.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ترامب: آمل أن يكون حل النزاع الأوكراني "في الطريق"

14:21 GMT 27.01.2026 (تم التحديث: 14:22 GMT 27.01.2026)
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن أمله في التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا.
وقال ترامب خلال مقابلة: "ماذا عن إنهاء ثمانية نزاعات، ونزاع آخر في الطريق؟".

وأشار ترامب إلى رغبته في وضع حد لإراقة الدماء في هذا النزاع.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
ترامب: أوكرانيا قد تخسر المزيد من الأراضي
23 يناير, 05:51 GMT
وفي السياق ذاته، أعرب ترامب عن ثقته بنجاح مبادرة "مجلس السلام"، قائلا: "مجلس السلام سيكون رائعا".

وقد أعربت روسيا مرارًا عن استعدادها لتسوية سلمية في أوكرانيا، بما في ذلك المشاركة في مناقشات خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن استعداد نظام كييف للتفاوض أمر مشكوك فيه.

كما أشار الكرملين إلى أن الوقت قد حان لكي يبدأ نظام كييف المفاوضات.
وانعقد، يوم الجمعة الماضي، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية للأزمة الأوكرانية، والتي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وضم الوفد الروسي كبار ممثلي وزارة الدفاع الروسية، برئاسة رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، واختُتم أول أمس السبت، اليوم الثاني من المفاوضات.
