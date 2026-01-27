ترامب يجتمع بوزيرة الأمن الداخلي عقب اضطرابات مينيسوتا - إعلام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
https://sarabic.ae/20260127/ترامب-يجتمع-بوزيرة-الأمن-الداخلي-عقب-اضطرابات-مينيسوتا---إعلام-1109672295.html
ترامب يجتمع بوزيرة الأمن الداخلي عقب اضطرابات مينيسوتا - إعلام
ترامب يجتمع بوزيرة الأمن الداخلي عقب اضطرابات مينيسوتا - إعلام
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب، عقد اجتماعًا استمر نحو ساعتين في المكتب البيضاوي مع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وذلك على إثر... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T04:37+0000
2026-01-27T04:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_d6d0719b73d61464f449f1e815ec71e9.jpg
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر، إن ترامب التقى مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي) في المكتب البيضاوي وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومستشارها الرئيسي كوري ليفاندوفسكي.وامتد الاجتماع لقرابة ساعتين، في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية تعديل استراتيجيتها بعد أن قُتل خلال عطلة نهاية الأسبوع ثاني مقيم في مينيابوليس على يد عناصر فدراليين.كما كشفت أن عددًا من كبار مستشاري ترامب شاركوا في الاجتماع، من بينهم كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ومدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشينغ.وتستمر الاحتجاجات الحاشدة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في أعقاب مقتل عدد من الأشخاص خلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك، وقد تم نشر معدات ثقيلة في الشوارع، وأقام المتظاهرون حواجز في عدد من شوارع المدينة.ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية الأمريكية من إنشاء مدن كـ"ملاذ" للمهاجرين
ترامب يجتمع بوزيرة الأمن الداخلي عقب اضطرابات مينيسوتا - إعلام

04:37 GMT 27.01.2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب، عقد اجتماعًا استمر نحو ساعتين في المكتب البيضاوي مع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وذلك على إثر الاضطرابات التي شهدتها مدينة مينيابوليس.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر، إن ترامب التقى مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي) في المكتب البيضاوي وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومستشارها الرئيسي كوري ليفاندوفسكي.
وامتد الاجتماع لقرابة ساعتين، في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية تعديل استراتيجيتها بعد أن قُتل خلال عطلة نهاية الأسبوع ثاني مقيم في مينيابوليس على يد عناصر فدراليين.
يعبر المشاة الشارع خلال عاصفة ثلجية، يوم الأحد 25 يناير 2026، في نيويورك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
السلطات: واشنطن تمدد حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية حتى صباح الأربعاء
01:36 GMT

وأفادت مصادر الصحيفة، بأن الاجتماع عقد بطلب من نويم، فيما لم يتطرق ترامب خلال اللقاء إلى أي مخاطر محتملة قد تهدد موقع نويم أو ليفاندوفسكي.

كما كشفت أن عددًا من كبار مستشاري ترامب شاركوا في الاجتماع، من بينهم كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ومدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشينغ.
وتستمر الاحتجاجات الحاشدة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في أعقاب مقتل عدد من الأشخاص خلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك، وقد تم نشر معدات ثقيلة في الشوارع، وأقام المتظاهرون حواجز في عدد من شوارع المدينة.
ترامب يحث الكونغرس على منع الحكومات المحلية الأمريكية من إنشاء مدن كـ"ملاذ" للمهاجرين
