ترامب يجتمع بوزيرة الأمن الداخلي عقب اضطرابات مينيسوتا - إعلام
الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب، عقد اجتماعًا استمر نحو ساعتين في المكتب البيضاوي مع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وذلك على إثر الاضطرابات التي شهدتها مدينة مينيابوليس.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر، إن ترامب التقى مساء الاثنين (بالتوقيت المحلي) في المكتب البيضاوي وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومستشارها الرئيسي كوري ليفاندوفسكي.
وامتد الاجتماع لقرابة ساعتين، في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية تعديل استراتيجيتها بعد أن قُتل خلال عطلة نهاية الأسبوع ثاني مقيم في مينيابوليس على يد عناصر فدراليين.
وأفادت مصادر الصحيفة، بأن الاجتماع عقد بطلب من نويم، فيما لم يتطرق ترامب خلال اللقاء إلى أي مخاطر محتملة قد تهدد موقع نويم أو ليفاندوفسكي.
كما كشفت أن عددًا من كبار مستشاري ترامب شاركوا في الاجتماع، من بينهم كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ومدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشينغ.
وتستمر الاحتجاجات الحاشدة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في أعقاب مقتل عدد من الأشخاص خلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك، وقد تم نشر معدات ثقيلة في الشوارع، وأقام المتظاهرون حواجز في عدد من شوارع المدينة.