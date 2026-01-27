https://sarabic.ae/20260127/كيم-جونغ-يعلن-عن-منظومة-راجمات-صواريخ-محدثة-ستكون--مصدر-معاناة-نفسية-مؤلمة-لأعدائنا-1109709862.html
كيم جونغ يعلن عن منظومة راجمات صواريخ محدثة: ستكون مصدر معاناة نفسية مؤلمة لأعدائنا
كيم جونغ يعلن عن منظومة راجمات صواريخ محدثة: ستكون مصدر معاناة نفسية مؤلمة لأعدائنا
أجرت إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في 27 يناير/كانون الثاني، تجربة إطلاق للتحقق من فعالية منظومة راجمات صواريخ متعددة العيار الكبير...
وأكد كيم أن نتائج الاختبار تعكس تطور القدرات الدفاعية وتعزيز الردع الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الصواريخ الأربعة أصابت هدفًا في المياه على مسافة 358.5 كيلومترًا، بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية (KCNA).وأعرب كيم جونغ أون عن ارتياحه لنتائج الاختبار قائلاً: "إن اختبار اليوم ذو أهمية كبيرة في تحسين فعالية ردعنا الاستراتيجي".وأضاف: "وذلك لأننا حققنا تحديثًا تقنيًا لمنظومة السلاح هذه بما يسمح بتوظيف أقوى خصائصها بأكثر الطرق ملاءمة وفعالية، وبالتالي جعل استخدامها ممكنًا في هجمات محددة".وتابع: "قد جرى تحسين جميع المؤشرات لتعظيم قدرتها الضاربة، ولا سيما أن قابلية الحركة والذكاء ودقة الإصابة للصواريخ قد جرى تطويرها بشكل ملحوظ. كما أن قابلية الحركة لآلية الإطلاق المُحدَّثة حديثًا مثالية أيضًا".وأكد أن "نظام الطيران الموجَّه ذاتيًا بدقة، القادر على تجاهل أي تدخل خارجي، يُعد سمة رئيسية تُظهر تفوق منظومة السلاح هذه"، مضيفًا: "لم يكن مسار تحقيق هذا النجاح سهلًا، غير أن علمائنا وتقنيينا نفذوا المهمة على نحو رائع".ولفت إلى أن: "وكما أكدت دائمًا، فإن الأنشطة ذات الصلة التي نقوم بها تهدف بوضوح إلى لا شيء آخر سوى رفع مستوى ردعنا ضد حرب نووية. إن إظهار مثل هذه الإرادة والقدرة بحد ذاته ممارسة مسؤولة للردع".وشدد على أن "هذا أمر لا غنى عنه للدفاع الذاتي في الوقت الراهن"، متقدمًا بالشكر "إلى مجموعة أبحاث علوم الدفاع التي بذلت جهودًا مخلصة ومضنية لاستكمال هذه المنظومة السلاحية".وقال: "وستكون نتائج هذا الاختبار وأهميته مصدر معاناة نفسية مؤلمة وتهديد خطير للقوى التي تحاول استفزاز مواجهة عسكرية معنا".وأضاف: "وسينفذ مدفعيتنا، المزوَّدة بأدق وأشد وأوسع قدرات الضرب تدميرًا، المهمة المسؤولة المتمثلة في ردع الحرب". وقد أصابت الصواريخ الأربعة التي أُطلقت هدفًا في المياه على بُعد 358.5 كيلومترًا من نقطة الإطلاق.وأكد كيم جونغ أون أن بناء أكثر قدرات هجومية موثوقية وتعزيز استراتيجية الردع القائمة عليها هو الخط الثابت لسياسة الدفاع الوطني لحزبنا، وقال إن المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري سيُوضّح الخطط المرحلية التالية لتعزيز الردع النووي الحربي للبلاد.
أجرت إدارة الصواريخ في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في 27 يناير/كانون الثاني، تجربة إطلاق للتحقق من فعالية منظومة راجمات صواريخ متعددة العيار الكبير مُحدَّثة تستخدم تكنولوجيا جديدة، بإشراف كيم جونغ أون.
وأكد كيم أن نتائج الاختبار تعكس تطور القدرات الدفاعية وتعزيز الردع الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الصواريخ الأربعة أصابت هدفًا في المياه على مسافة 358.5 كيلومترًا، بحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية
(KCNA).
وأعرب كيم جونغ أون عن ارتياحه لنتائج الاختبار قائلاً: "إن اختبار اليوم ذو أهمية كبيرة في تحسين فعالية ردعنا الاستراتيجي".
وأضاف: "وذلك لأننا حققنا تحديثًا تقنيًا لمنظومة السلاح هذه بما يسمح بتوظيف أقوى خصائصها بأكثر الطرق ملاءمة وفعالية، وبالتالي جعل استخدامها ممكنًا في هجمات محددة".
وتابع: "قد جرى تحسين جميع المؤشرات لتعظيم قدرتها الضاربة، ولا سيما أن قابلية الحركة والذكاء ودقة الإصابة للصواريخ قد جرى تطويرها بشكل ملحوظ. كما أن قابلية الحركة لآلية الإطلاق المُحدَّثة حديثًا مثالية أيضًا".
وأكد أن "نظام الطيران الموجَّه ذاتيًا بدقة، القادر على تجاهل أي تدخل خارجي، يُعد سمة رئيسية تُظهر تفوق منظومة السلاح هذه"، مضيفًا: "لم يكن مسار تحقيق هذا النجاح سهلًا، غير أن علمائنا وتقنيينا نفذوا المهمة على نحو رائع".
وقال: "أنا على يقين بأن أي دولة أخرى لن تتمكن من امتلاك مثل هذه التكنولوجيا أو هذه القدرات خلال بضع سنوات على الأقل. ولو شاهد أعداؤنا هذا الاختبار، لأدركوا بوضوح حداثة وتطور إمكانات تكنولوجيتنا الدفاعية. وهذا دليل واضح على التحسن المطّرد والتطور المتواصل لتكنولوجيا دفاعنا".
ولفت إلى أن: "وكما أكدت دائمًا، فإن الأنشطة ذات الصلة التي نقوم بها تهدف بوضوح إلى لا شيء آخر سوى رفع مستوى ردعنا ضد حرب نووية. إن إظهار مثل هذه الإرادة والقدرة بحد ذاته ممارسة مسؤولة للردع".
وشدد على أن "هذا أمر لا غنى عنه للدفاع الذاتي في الوقت الراهن"، متقدمًا بالشكر "إلى مجموعة أبحاث علوم الدفاع التي بذلت جهودًا مخلصة ومضنية لاستكمال هذه المنظومة السلاحية".
وقال: "وستكون نتائج هذا الاختبار وأهميته مصدر معاناة نفسية مؤلمة وتهديد خطير للقوى التي تحاول استفزاز مواجهة عسكرية معنا".
وأضاف: "وسينفذ مدفعيتنا، المزوَّدة بأدق وأشد وأوسع قدرات الضرب تدميرًا، المهمة المسؤولة المتمثلة في ردع الحرب". وقد أصابت الصواريخ الأربعة التي أُطلقت هدفًا في المياه على بُعد 358.5 كيلومترًا من نقطة الإطلاق.
وأكد كيم جونغ أون أن بناء أكثر قدرات هجومية موثوقية وتعزيز استراتيجية الردع
القائمة عليها هو الخط الثابت لسياسة الدفاع الوطني لحزبنا، وقال إن المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري سيُوضّح الخطط المرحلية التالية لتعزيز الردع النووي الحربي للبلاد.