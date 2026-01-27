مقتل 3 فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب سياحي في سلطنة عمان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/مقتل-3-فرنسيين-وإصابة-اثنين-جراء-انقلاب-قارب-سياحي-في-سلطنة-عمان-1109682055.html
مقتل 3 فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب سياحي في سلطنة عمان
مقتل 3 فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب سياحي في سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة عمان السلطانية، اليوم الثلاثاء، أن معلومات أولية أفادت بانقلاب قارب سياحي على بعد 2.5 ميل بحري من ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح شرقي البلاد، كان... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T09:53+0000
2026-01-27T09:53+0000
سلطنة عمان
أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101609/50/1016095053_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_074db80212539357e02e6566a00c69ad.jpg
وأسفر الحادث عن وفاة 3 سياح وإصابة اثنين بإصابات وُصفت بـ"الخفيفة"، إذ جرى إسعافهما في موقع الحادث من قبل فرق هيئة الدفاع المدني والإسعاف.وأكدت شرطة عمان السلطانية أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الواقعة، وما تزال الإجراءات جارية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
https://sarabic.ae/20251222/مصر-تعلن-وفاة-سائحة-أجنبية-بحادث-تصادم-بين-فندقين-عائمين-جنوبي-البلاد-1108451688.html
سلطنة عمان
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101609/50/1016095053_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_d35672ff03fc33ccc624c9b63114c3e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلطنة عمان, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

مقتل 3 فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب سياحي في سلطنة عمان

09:53 GMT 27.01.2026
© Sputnik . Alexey Boitsov / الانتقال إلى بنك الصورسلطنة عمان
سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Sputnik . Alexey Boitsov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت شرطة عمان السلطانية، اليوم الثلاثاء، أن معلومات أولية أفادت بانقلاب قارب سياحي على بعد 2.5 ميل بحري من ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح شرقي البلاد، كان يقلّ فوجًا يضم 25 سائحًا من الجنسية الفرنسية، بينهم مرشد سياحي وسائق القارب.
وأسفر الحادث عن وفاة 3 سياح وإصابة اثنين بإصابات وُصفت بـ"الخفيفة"، إذ جرى إسعافهما في موقع الحادث من قبل فرق هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
مصر تعلن وفاة سائحة أجنبية بحادث تصادم بين "فندقين عائمين" جنوبي البلاد
22 ديسمبر 2025, 08:33 GMT
وأكدت شرطة عمان السلطانية أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الواقعة، وما تزال الإجراءات جارية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала