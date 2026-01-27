https://sarabic.ae/20260127/مقتل-3-فرنسيين-وإصابة-اثنين-جراء-انقلاب-قارب-سياحي-في-سلطنة-عمان-1109682055.html
مقتل 3 فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب سياحي في سلطنة عمان
مقتل 3 فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب سياحي في سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة عمان السلطانية، اليوم الثلاثاء، أن معلومات أولية أفادت بانقلاب قارب سياحي على بعد 2.5 ميل بحري من ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح شرقي البلاد، كان... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T09:53+0000
2026-01-27T09:53+0000
2026-01-27T09:53+0000
سلطنة عمان
أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101609/50/1016095053_0:150:3109:1898_1920x0_80_0_0_074db80212539357e02e6566a00c69ad.jpg
وأسفر الحادث عن وفاة 3 سياح وإصابة اثنين بإصابات وُصفت بـ"الخفيفة"، إذ جرى إسعافهما في موقع الحادث من قبل فرق هيئة الدفاع المدني والإسعاف.وأكدت شرطة عمان السلطانية أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الواقعة، وما تزال الإجراءات جارية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
https://sarabic.ae/20251222/مصر-تعلن-وفاة-سائحة-أجنبية-بحادث-تصادم-بين-فندقين-عائمين-جنوبي-البلاد-1108451688.html
سلطنة عمان
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101609/50/1016095053_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_d35672ff03fc33ccc624c9b63114c3e1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سلطنة عمان, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
سلطنة عمان, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مقتل 3 فرنسيين وإصابة اثنين جراء انقلاب قارب سياحي في سلطنة عمان
أعلنت شرطة عمان السلطانية، اليوم الثلاثاء، أن معلومات أولية أفادت بانقلاب قارب سياحي على بعد 2.5 ميل بحري من ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح شرقي البلاد، كان يقلّ فوجًا يضم 25 سائحًا من الجنسية الفرنسية، بينهم مرشد سياحي وسائق القارب.
وأسفر الحادث عن وفاة 3 سياح وإصابة اثنين بإصابات وُصفت بـ"الخفيفة"، إذ جرى إسعافهما في موقع الحادث من قبل فرق هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
22 ديسمبر 2025, 08:33 GMT
وأكدت شرطة عمان
السلطانية أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الواقعة، وما تزال الإجراءات جارية للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.