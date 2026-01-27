وزير الخزانة الأمريكي: كارني حاول التراجع عن تصريحاته في دافوس خلال مكالمته مع ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/وزير-الخزانة-الأمريكي-كارني-حاول-التراجع-عن-تصريحاته-في-دافوس-خلال-مكالمته-مع-ترامب-1109673871.html
وزير الخزانة الأمريكي: كارني حاول التراجع عن تصريحاته في دافوس خلال مكالمته مع ترامب
وزير الخزانة الأمريكي: كارني حاول التراجع عن تصريحاته في دافوس خلال مكالمته مع ترامب
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن رئيس وزراء كندا مارك كارني، "حاول التراجع عن بعض تصريحاته، التي أدلى بها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس"،... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T05:27+0000
2026-01-27T05:27+0000
ترامب
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109673850_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35b8bdb8a061d195c78b33580ff265cf.jpg
وفي حديثه خلال المنتدى في سويسرا، صرح كارني بأن بلاده "تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقل"، وذلك وسط تصريحات ترامب حول رغبته في ضم الجزيرة. كما أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن "العالم يشهد عصرًا من المنافسة بين القوى العظمى وتراجع النظام الدولي".وكان ترامب أعلن سابقًا أنه سحب الدعوة التي وُجّهت إلى رئيس الوزراء الكندي، للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، عقب خطاب كارني في دافوس.وجاء ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي مرات عدة بأن كندا يجب أن تكون الولاية الـ51 للولايات المتحدة، لأنها "تعتمد كليًا على واشنطن"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260127/نائب-رئيس-برلمان-غرينلاند-استقلال-الجزيرة-غير-واقعي-حاليا--1109670581.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109673850_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_3e3342a0453ddb4189804b02e7b4c6de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, العالم
ترامب, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, العالم

وزير الخزانة الأمريكي: كارني حاول التراجع عن تصريحاته في دافوس خلال مكالمته مع ترامب

05:27 GMT 27.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbeinيستمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الرئيس دونالد ترامب وهو يلقي كلمته خلال صورة جماعية في قمة مجموعة السبع، يوم الاثنين 16 يونيو 2025، في كاناناسكيس، كندا.
يستمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى الرئيس دونالد ترامب وهو يلقي كلمته خلال صورة جماعية في قمة مجموعة السبع، يوم الاثنين 16 يونيو 2025، في كاناناسكيس، كندا. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن رئيس وزراء كندا مارك كارني، "حاول التراجع عن بعض تصريحاته، التي أدلى بها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس"، وذلك خلال مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين.
وفي حديثه خلال المنتدى في سويسرا، صرح كارني بأن بلاده "تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقل"، وذلك وسط تصريحات ترامب حول رغبته في ضم الجزيرة. كما أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن "العالم يشهد عصرًا من المنافسة بين القوى العظمى وتراجع النظام الدولي".

وقال بيسنت، لوسائل إعلام أمريكية: "كنت اليوم في المكتب البيضاوي مع الرئيس (الأمريكي)، وقد تحدث إلى رئيس الوزراء كارني، الذي كان يحاول بشكل كبير التراجع عن بعض التصريحات المؤسفة، التي أدلى بها في دافوس".

وكان ترامب أعلن سابقًا أنه سحب الدعوة التي وُجّهت إلى رئيس الوزراء الكندي، للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، عقب خطاب كارني في دافوس.
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
نائب رئيس برلمان غرينلاند: استقلال الجزيرة غير واقعي حاليا
01:00 GMT
وجاء ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي مرات عدة بأن كندا يجب أن تكون الولاية الـ51 للولايات المتحدة، لأنها "تعتمد كليًا على واشنطن"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала