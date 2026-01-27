https://sarabic.ae/20260127/وزير-الخزانة-الأمريكي-كارني-حاول-التراجع-عن-تصريحاته-في-دافوس-خلال-مكالمته-مع-ترامب-1109673871.html
وزير الخزانة الأمريكي: كارني حاول التراجع عن تصريحاته في دافوس خلال مكالمته مع ترامب
وزير الخزانة الأمريكي: كارني حاول التراجع عن تصريحاته في دافوس خلال مكالمته مع ترامب
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن رئيس وزراء كندا مارك كارني، "حاول التراجع عن بعض تصريحاته، التي أدلى بها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس"،... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T05:27+0000
2026-01-27T05:27+0000
2026-01-27T05:27+0000
ترامب
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109673850_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35b8bdb8a061d195c78b33580ff265cf.jpg
وفي حديثه خلال المنتدى في سويسرا، صرح كارني بأن بلاده "تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقل"، وذلك وسط تصريحات ترامب حول رغبته في ضم الجزيرة. كما أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن "العالم يشهد عصرًا من المنافسة بين القوى العظمى وتراجع النظام الدولي".وكان ترامب أعلن سابقًا أنه سحب الدعوة التي وُجّهت إلى رئيس الوزراء الكندي، للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، عقب خطاب كارني في دافوس.وجاء ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي مرات عدة بأن كندا يجب أن تكون الولاية الـ51 للولايات المتحدة، لأنها "تعتمد كليًا على واشنطن"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260127/نائب-رئيس-برلمان-غرينلاند-استقلال-الجزيرة-غير-واقعي-حاليا--1109670581.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109673850_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_3e3342a0453ddb4189804b02e7b4c6de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, العالم
ترامب, أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, غرينلاند, العالم
وزير الخزانة الأمريكي: كارني حاول التراجع عن تصريحاته في دافوس خلال مكالمته مع ترامب
صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن رئيس وزراء كندا مارك كارني، "حاول التراجع عن بعض تصريحاته، التي أدلى بها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس"، وذلك خلال مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين.
وفي حديثه خلال المنتدى في سويسرا، صرح كارني بأن بلاده "تدعم حق غرينلاند والدنمارك في تحديد مستقبل الجزيرة بشكل مستقل"، وذلك وسط تصريحات ترامب حول رغبته في ضم
الجزيرة. كما أشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن "العالم يشهد عصرًا من المنافسة بين القوى العظمى وتراجع النظام الدولي".
وقال بيسنت، لوسائل إعلام أمريكية: "كنت اليوم في المكتب البيضاوي مع الرئيس (الأمريكي)، وقد تحدث إلى رئيس الوزراء كارني، الذي كان يحاول بشكل كبير التراجع عن بعض التصريحات المؤسفة، التي أدلى بها في دافوس".
وكان ترامب أعلن سابقًا أنه سحب الدعوة التي وُجّهت إلى رئيس الوزراء الكندي، للانضمام إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، عقب خطاب كارني في دافوس.
وجاء ذلك بعد أن صرح الرئيس الأمريكي مرات عدة بأن كندا يجب أن تكون الولاية الـ51 للولايات المتحدة، لأنها "تعتمد كليًا على واشنطن"، وفق تعبيره.