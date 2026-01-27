https://sarabic.ae/20260127/ويتكوف-يعلن-بداية-فجر-جديد-للشرق-الأوسط-مع-عودة-جثمان-آخر-محتجز-إسرائيلي-من-غزة-1109686386.html

ويتكوف يعلن "بداية فجر جديد للشرق الأوسط" مع عودة جثمان آخر محتجز إسرائيلي من غزة

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إن يوم أمس الاثنين شكّل "محطة تاريخية"، وفق تعبيره، مع عودة جثمان آخر محتجز إسرائيلي متبق في قطاع غزة، الضابط... 27.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح ويتكوف على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن "جويلي، الذي خرج في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في مهمة لإنقاذ الأرواح، عاد، أمس، ليوارى الثرى بسلام في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "جميع المحتجزين العشرين الأحياء، إضافة إلى الثمانية والعشرين الذين لقوا حتفهم في غزة، قد عادوا إلى ذويهم".ووصف ويتكوف ذلك بأنه "إنجاز تاريخي كبير" لم يكن متوقعا لدى كثيرين، مؤكدًا أن هذا التطور جاء نتيجة جهود متواصلة بذلها العديد من الأطراف، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي قال إنه يعمل بلا كلل من أجل تحقيق السلام.وأضاف المبعوث الأمريكي أن هذه الخطوة تطوي صفحة مؤلمة لكثيرين، وتمهد الطريق لمرحلة جديدة يسودها السلام بدل الحرب، والازدهار بدل الدمار.وأكد ويتكوف التزامه، إلى جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والفريق المعني، بالعمل من أجل تحقيق سلام دائم وازدهار مستدام لكافة شعوب المنطقة، واصفًا المرحلة الحالية بأنها "فجر جديد في الشرق الأوسط".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

