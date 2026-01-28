https://sarabic.ae/20260128/ارتفاع-ضحايا-انهيار-أرضي-في-إندونيسيا-إلى-48-قتيلا-و155-مصابا-1109711884.html
ارتفاع ضحايا انهيار أرضي في إندونيسيا إلى 48 قتيلا و155 مصابا
أفادت وسائل إعلام إندونيسية، الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي الذي ضرب منطقة تشيساروا في إندونيسيا إلى 48 قتيلاً و155 مصابًا. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
وذكرت بوابة "كومباس" الإخبارية الإندونيسية أن الانهيار الأرضي وقع يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ناجين ما زالت متواصلة، لكنها تواجه صعوبات كبيرة بسبب الأحوال الجوية القاسية المرتبطة بموسم الأمطار.وبحسب أحدث البيانات، أسفرت الكارثة الطبيعية عن إصابة ما لا يقل عن 155 شخصًا، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المناطق المتضررة وانتشال الضحايا.ووقع الانهيار الأرضي في وقت مبكر من يوم السبت، نتيجة هطول أمطار غزيرة بدأت في اليوم السابق، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية من أن الأمطار قد تستمر لمدة أسبوع في مقاطعة جاوة الغربية ومناطق عدة أخرى.ووردت أنباء متعددة عن فيضانات في جاوة الغربية، بما في ذلك جاكرتا، وقد تسببت الفيضانات في إجلاء السكان من المناطق المتضررة بشدة إلى أراض مرتفعة أو أماكن غير متضررة.وجاء الانهيار الأرضي بعد شهرين من فيضانات وانهيارات ناجمة عن أعاصير في جزيرة سومطرة، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وتدمير منازل وتشريد أكثر من مليون شخص.
وذكرت بوابة "كومباس" الإخبارية الإندونيسية أن الانهيار الأرضي وقع يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ناجين ما زالت متواصلة، لكنها تواجه صعوبات كبيرة بسبب الأحوال الجوية القاسية المرتبطة بموسم الأمطار.
وبحسب أحدث البيانات، أسفرت الكارثة الطبيعية عن إصابة ما لا يقل عن 155 شخصًا، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى المناطق المتضررة وانتشال الضحايا.
ووقع الانهيار الأرضي في وقت مبكر من يوم السبت، نتيجة هطول أمطار غزيرة بدأت في اليوم السابق، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية من أن الأمطار قد تستمر لمدة أسبوع في مقاطعة جاوة الغربية ومناطق عدة أخرى
ووردت أنباء متعددة عن فيضانات في جاوة الغربية، بما في ذلك جاكرتا، وقد تسببت الفيضانات في إجلاء السكان من المناطق المتضررة بشدة إلى أراض مرتفعة أو أماكن غير متضررة.
وجاء الانهيار الأرضي بعد شهرين من فيضانات وانهيارات ناجمة عن أعاصير في جزيرة سومطرة، والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وتدمير منازل وتشريد أكثر من مليون شخص.