تحليل لـ"سبوتنيك": "مجموعة السبع" حولت نحو 40 مليار دولار لكييف من عائدات الأصول الروسية

أظهرت حسابات وكالة "سبوتنيك"، الأربعاء، أن "مجموعة السبع" قدمت قروضًا لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 37.9 مليار دولار ممثلة في عائدات الأصول الروسية، وهو ما... 28.01.2026

وبلغ إجمالي ما حصلت عليه أوكرانيا منذ بدء العمل بهذا المخطط 38.9 مليار دولار.وكانت دول "مجموعة السبع" قد وافقت في عام 2024 على منح أوكرانيا قرضًا بقيمة تقارب 50 مليار دولار بضمان عائدات الأصول الروسية المجمدة. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، خصصت الدول لأوكرانيا 38.9 مليار دولار بموجب هذه الآلية.وفي نهاية عام 2024، كانت الولايات المتحدة أول من حول مبالغ بقيمة مليار دولار، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات منها منذ ذلك الحين.وإلى جانب قرض "مجموعة السبع"، تلقت أوكرانيا العام الماضي تمويلات إضافية من: الاتحاد الأوروبي بقيمة 12.1 مليار دولار، واليابان بقيمة 454 مليون دولار، وصندوق النقد الدولي بقيمة 912 مليون دولار، والبنك الدولي بقيمة 733 مليون دولار.وبلغ إجمالي ما تلقته الميزانية الأوكرانية من المقرضين الأجانب العام الماضي 52.1 مليار دولار، شكّل قرض "مجموعة السبع" 73 بالمئة منها.يُذكر أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات على بنك روسيا بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.وفي خطوة مقابلة، فرضت روسيا قيودًا خاصة بها شملت حظر سحب الأصول من قبل المستثمرين من "الدول غير الصديقة"، حيث يتم تجميع العائدات منها في حسابات خاصة من النوع "ج"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.

