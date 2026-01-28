تحليل لـ"سبوتنيك": "مجموعة السبع" حولت نحو 40 مليار دولار لكييف من عائدات الأصول الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260128/تحليل-لـسبوتنيك-مجموعة-السبع-حولت-نحو-40-مليار-دولار-لكييف-من-عائدات-الأصول-الروسية-1109714427.html
تحليل لـ"سبوتنيك": "مجموعة السبع" حولت نحو 40 مليار دولار لكييف من عائدات الأصول الروسية
تحليل لـ"سبوتنيك": "مجموعة السبع" حولت نحو 40 مليار دولار لكييف من عائدات الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
أظهرت حسابات وكالة "سبوتنيك"، الأربعاء، أن "مجموعة السبع" قدمت قروضًا لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 37.9 مليار دولار ممثلة في عائدات الأصول الروسية، وهو ما... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T05:20+0000
2026-01-28T05:26+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
مجموعة السبع الكبار
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تجميد الأصول
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101729665_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_fb5420b9f4334678150c266773538e80.jpg
وبلغ إجمالي ما حصلت عليه أوكرانيا منذ بدء العمل بهذا المخطط 38.9 مليار دولار.وكانت دول "مجموعة السبع" قد وافقت في عام 2024 على منح أوكرانيا قرضًا بقيمة تقارب 50 مليار دولار بضمان عائدات الأصول الروسية المجمدة. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، خصصت الدول لأوكرانيا 38.9 مليار دولار بموجب هذه الآلية.وفي نهاية عام 2024، كانت الولايات المتحدة أول من حول مبالغ بقيمة مليار دولار، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات منها منذ ذلك الحين.وإلى جانب قرض "مجموعة السبع"، تلقت أوكرانيا العام الماضي تمويلات إضافية من: الاتحاد الأوروبي بقيمة 12.1 مليار دولار، واليابان بقيمة 454 مليون دولار، وصندوق النقد الدولي بقيمة 912 مليون دولار، والبنك الدولي بقيمة 733 مليون دولار.وبلغ إجمالي ما تلقته الميزانية الأوكرانية من المقرضين الأجانب العام الماضي 52.1 مليار دولار، شكّل قرض "مجموعة السبع" 73 بالمئة منها.يُذكر أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات على بنك روسيا بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.وفي خطوة مقابلة، فرضت روسيا قيودًا خاصة بها شملت حظر سحب الأصول من قبل المستثمرين من "الدول غير الصديقة"، حيث يتم تجميع العائدات منها في حسابات خاصة من النوع "ج"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
https://sarabic.ae/20251023/أوربان-هنغاريا-لم-تدعم-استخدام-عائدات-الأصول-الروسية-المجمدة-لأنها-تلقت-تحذيرا-من-الرد-1106335200.html
https://sarabic.ae/20241210/أمريكا-تخصص-قرضا-بقيمة-20-مليار-دولار-لكييف-يسدد-من-عائدات-الأصول-الروسية-1095674212.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101729665_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a52bc604417d04a38d912e36c2ff50d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, مجموعة السبع الكبار, تجميد الأصول, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, مجموعة السبع الكبار, تجميد الأصول, العالم

تحليل لـ"سبوتنيك": "مجموعة السبع" حولت نحو 40 مليار دولار لكييف من عائدات الأصول الروسية

05:20 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 05:26 GMT 28.01.2026)
© Chip Somodevillaقادة مجموعة السبع خلال اجتماع قمة في 16 يونيو/حزيران 2025
قادة مجموعة السبع خلال اجتماع قمة في 16 يونيو/حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Chip Somodevilla
تابعنا عبر
أظهرت حسابات وكالة "سبوتنيك"، الأربعاء، أن "مجموعة السبع" قدمت قروضًا لأوكرانيا خلال العام الماضي بقيمة 37.9 مليار دولار ممثلة في عائدات الأصول الروسية، وهو ما يتجاوز 70 بالمئة من التمويل الأجنبي للميزانية الأوكرانية.
وبلغ إجمالي ما حصلت عليه أوكرانيا منذ بدء العمل بهذا المخطط 38.9 مليار دولار.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
أوربان: هنغاريا لم تدعم استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لأنها تلقت تحذيرا من الرد
23 أكتوبر 2025, 21:17 GMT
وكانت دول "مجموعة السبع" قد وافقت في عام 2024 على منح أوكرانيا قرضًا بقيمة تقارب 50 مليار دولار بضمان عائدات الأصول الروسية المجمدة. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، خصصت الدول لأوكرانيا 38.9 مليار دولار بموجب هذه الآلية.
وفي نهاية عام 2024، كانت الولايات المتحدة أول من حول مبالغ بقيمة مليار دولار، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات منها منذ ذلك الحين.
ويعد الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر ضمن هذا المخطط، حيث وجّه لأوكرانيا قروضًا بقيمة 21.1 مليار دولار، فيما توزعت بقية المبالغ بين: كندا، وبريطانيا، واليابان.
وإلى جانب قرض "مجموعة السبع"، تلقت أوكرانيا العام الماضي تمويلات إضافية من: الاتحاد الأوروبي بقيمة 12.1 مليار دولار، واليابان بقيمة 454 مليون دولار، وصندوق النقد الدولي بقيمة 912 مليون دولار، والبنك الدولي بقيمة 733 مليون دولار.
وبلغ إجمالي ما تلقته الميزانية الأوكرانية من المقرضين الأجانب العام الماضي 52.1 مليار دولار، شكّل قرض "مجموعة السبع" 73 بالمئة منها.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تخصص قرضا بقيمة 20 مليار دولار لكييف يسدد من عائدات الأصول الروسية
10 ديسمبر 2024, 18:36 GMT
يُذكر أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات على بنك روسيا بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.
وفي خطوة مقابلة، فرضت روسيا قيودًا خاصة بها شملت حظر سحب الأصول من قبل المستثمرين من "الدول غير الصديقة"، حيث يتم تجميع العائدات منها في حسابات خاصة من النوع "ج"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.
كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала