https://sarabic.ae/20260128/رئيس-الوزراء-الكندي-لا-شيء-طبيعي-في-التعامل-مع-الولايات-المتحدة-1109714022.html
رئيس الوزراء الكندي: "لا شيء طبيعي" في التعامل مع الولايات المتحدة
رئيس الوزراء الكندي: "لا شيء طبيعي" في التعامل مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان، الثلاثاء، إنه حاليًا "لا يوجد شيء طبيعي" في التعامل مع الولايات المتحدة، وذلك خلال إجابته على أسئلة تتعلق... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T04:59+0000
2026-01-28T05:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار كندا
ترامب
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1b/1109673850_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35b8bdb8a061d195c78b33580ff265cf.jpg
وقال كارني، ردًا على انتقاد زعيم تكتل كيبيك الانفصالي، إيف فرانسوا بلانشيه، بسبب إدارته للعلاقات مع الولايات المتحدة: "العالم تغيّر، وواشنطن تغيّرت. لم يعد هناك شيء طبيعي تقريبًا في الولايات المتحدة الآن. هذه هي الحقيقة".وأشار بلانشيه إلى عدم إحراز أي تقدم لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وتلحق ضررًا بالغًا بقطاعات رئيسية من الاقتصاد الكندي، قبل أن يسأل كارني عما إذا كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة "طبيعية وودية".وأبلغ كارني البرلمان أنه تحدث هاتفيًا مع ترامب لمدة 30 دقيقة تقريبًا، الاثنين، حيث تناول الحديث المسائل التجارية.وفي وقت سابق، الثلاثاء، نفى كارني ما تردد عن تراجعه عما قاله في خطابه في دافوس خلال مكالمته مع ترامب.ففي حديث مع قناة "فوكس نيوز"، الاثنين، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "كنت في المكتب البيضوي مع الرئيس اليوم. تحدث الرئيس إلى رئيس الوزراء كارني، الذي تراجع بشدة عن بعض التصريحات المؤسفة التي أدلى بها في دافوس".وصرّح كارني للصحفيين في أوتاوا، الثلاثاء، بأن بيسنت كان مخطئًا، مضيفًا:وأوضح كارني أن ترامب هو من بادر بالاتصال، وتناول البحث أيضًا قضايا تراوح بين أمن القطب الشمالي وأوكرانيا وفنزويلا.وكان كارني قد ألقى خطابًا في دافوس الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى "تصدّع" النظام العالمي الذي تقوده واشنطن، حيث لاقى استحسانًا واسعًا داخل كندا وخارجها.
رئيس الوزراء الكندي: "لا شيء طبيعي" في التعامل مع الولايات المتحدة

04:59 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 05:05 GMT 28.01.2026)
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان، الثلاثاء، إنه حاليًا "لا يوجد شيء طبيعي" في التعامل مع الولايات المتحدة، وذلك خلال إجابته على أسئلة تتعلق بإدارته للعلاقات مع الرئيس دونالد ترامب.
وقال كارني، ردًا على انتقاد زعيم تكتل كيبيك الانفصالي، إيف فرانسوا بلانشيه، بسبب إدارته للعلاقات مع الولايات المتحدة: "العالم تغيّر، وواشنطن تغيّرت. لم يعد هناك شيء طبيعي تقريبًا في الولايات المتحدة الآن. هذه هي الحقيقة".
وأشار بلانشيه إلى عدم إحراز أي تقدم لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وتلحق ضررًا بالغًا بقطاعات رئيسية من الاقتصاد الكندي، قبل أن يسأل كارني عما إذا كانت المفاوضات مع الولايات المتحدة "طبيعية وودية".
وأبلغ كارني البرلمان أنه تحدث هاتفيًا مع ترامب لمدة 30 دقيقة تقريبًا، الاثنين، حيث تناول الحديث المسائل التجارية.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، نفى كارني ما تردد عن تراجعه عما قاله في خطابه في دافوس خلال مكالمته مع ترامب.
ففي حديث مع قناة "فوكس نيوز"، الاثنين، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "كنت في المكتب البيضوي مع الرئيس اليوم. تحدث الرئيس إلى رئيس الوزراء كارني، الذي تراجع بشدة عن بعض التصريحات المؤسفة التي أدلى بها في دافوس".
وصرّح كارني للصحفيين في أوتاوا، الثلاثاء، بأن بيسنت كان مخطئًا، مضيفًا:
"كي أكون واضحًا تمامًا، وقد قلت هذا للرئيس، كنت أعني ما قلته في دافوس".
وأوضح كارني أن ترامب هو من بادر بالاتصال، وتناول البحث أيضًا قضايا تراوح بين أمن القطب الشمالي وأوكرانيا وفنزويلا.
وكان كارني قد ألقى خطابًا في دافوس الأسبوع الماضي، أشار فيه إلى "تصدّع" النظام العالمي الذي تقوده واشنطن، حيث لاقى استحسانًا واسعًا داخل كندا وخارجها.
