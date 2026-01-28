https://sarabic.ae/20260128/روبيو-الوضع-المحيط-بتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-يتغير-بوتيرة-سريعة-1109737209.html

روبيو: الوضع المحيط بتسوية الصراع في أوكرانيا يتغير بوتيرة سريعة

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الوضع المحيط بتسوية الصراع في أوكرانيا يتغير بوتيرة سريعة جدًا. 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال روبيو خلال كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "ضعوا في الاعتبار أن الوضع يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن المعلومات التي قدمتها لكم للتو قد تصبح غير محدثة خلال 72 ساعة إذا طرأت تطورات جديدة". وأكد روبيو أن "من الأسهل بكثير على الأطراف تحقيق المرونة بشأن مثل هذه القضايا المعقدة عندما لا تتم مناقشتها باستمرار علنًا، لأن هذا يخلق ضغطا سياسيا داخليا على كلا الجانبين". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "هناك الكثير من الحديث عن الضمانات الأمنية في الوقت الحالي، وهذا شيء يوجد اتفاق عام عليه الآن، عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكن هذه الضمانات الأمنية تتضمن بشكل أساسي نشر قوة صغيرة من القوات الأوروبية، وخاصة الفرنسية ... ثم الدعم من الولايات المتحدة".

