روبيو: الوضع المحيط بتسوية الصراع في أوكرانيا يتغير بوتيرة سريعة
28.01.2026
وقال روبيو خلال كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "ضعوا في الاعتبار أن الوضع يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن المعلومات التي قدمتها لكم للتو قد تصبح غير محدثة خلال 72 ساعة إذا طرأت تطورات جديدة". وأكد روبيو أن "من الأسهل بكثير على الأطراف تحقيق المرونة بشأن مثل هذه القضايا المعقدة عندما لا تتم مناقشتها باستمرار علنًا، لأن هذا يخلق ضغطا سياسيا داخليا على كلا الجانبين". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "هناك الكثير من الحديث عن الضمانات الأمنية في الوقت الحالي، وهذا شيء يوجد اتفاق عام عليه الآن، عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكن هذه الضمانات الأمنية تتضمن بشكل أساسي نشر قوة صغيرة من القوات الأوروبية، وخاصة الفرنسية ... ثم الدعم من الولايات المتحدة".
الأخبار
وقال روبيو خلال كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "ضعوا في الاعتبار أن الوضع يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن المعلومات التي قدمتها لكم للتو قد تصبح غير محدثة خلال 72 ساعة إذا طرأت تطورات جديدة".
وأضاف: "أعتقد أن هناك قضية واحدة متبقية فقط (في حل النزاع في أوكرانيا)، والتي تدركونها جميعا جيدا، وهي المطالبات الإقليمية، وخاصة في دونيتسك. أعلم أن هناك الكثير من العمل الجاري لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوفيق بين وجهات نظر كلا الجانبين بشأن هذه القضية".
وأكد روبيو أن "من الأسهل بكثير على الأطراف تحقيق المرونة بشأن مثل هذه القضايا المعقدة عندما لا تتم مناقشتها باستمرار علنًا، لأن هذا يخلق ضغطا سياسيا داخليا على كلا الجانبين".
وأضاف روبيو أن روسيا وأوكرانيا "تخططان لمواصلة المفاوضات هذا الأسبوع. هذه المرة، في شكل ثنائي. ومن المحتمل حضور أمريكا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "هناك الكثير من الحديث عن الضمانات الأمنية
في الوقت الحالي، وهذا شيء يوجد اتفاق عام عليه الآن، عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكن هذه الضمانات الأمنية تتضمن بشكل أساسي نشر قوة صغيرة من القوات الأوروبية، وخاصة الفرنسية ... ثم الدعم من الولايات المتحدة".