روبيو: الوضع المحيط بتسوية الصراع في أوكرانيا يتغير بوتيرة سريعة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال روبيو خلال كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "ضعوا في الاعتبار أن الوضع يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن المعلومات التي قدمتها لكم للتو قد تصبح غير محدثة خلال 72 ساعة إذا طرأت تطورات جديدة". وأكد روبيو أن "من الأسهل بكثير على الأطراف تحقيق المرونة بشأن مثل هذه القضايا المعقدة عندما لا تتم مناقشتها باستمرار علنًا، لأن هذا يخلق ضغطا سياسيا داخليا على كلا الجانبين". وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "هناك الكثير من الحديث عن الضمانات الأمنية في الوقت الحالي، وهذا شيء يوجد اتفاق عام عليه الآن، عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكن هذه الضمانات الأمنية تتضمن بشكل أساسي نشر قوة صغيرة من القوات الأوروبية، وخاصة الفرنسية ... ثم الدعم من الولايات المتحدة".
18:24 GMT 28.01.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، بأن الوضع المحيط بتسوية الصراع في أوكرانيا يتغير بوتيرة سريعة جدًا.
وقال روبيو خلال كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: "ضعوا في الاعتبار أن الوضع يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن المعلومات التي قدمتها لكم للتو قد تصبح غير محدثة خلال 72 ساعة إذا طرأت تطورات جديدة".

وأضاف: "أعتقد أن هناك قضية واحدة متبقية فقط (في حل النزاع في أوكرانيا)، والتي تدركونها جميعا جيدا، وهي المطالبات الإقليمية، وخاصة في دونيتسك. أعلم أن هناك الكثير من العمل الجاري لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوفيق بين وجهات نظر كلا الجانبين بشأن هذه القضية".

روبيو يعلن التوصل إلى اتفاق عام بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
16:16 GMT
وأكد روبيو أن "من الأسهل بكثير على الأطراف تحقيق المرونة بشأن مثل هذه القضايا المعقدة عندما لا تتم مناقشتها باستمرار علنًا، لأن هذا يخلق ضغطا سياسيا داخليا على كلا الجانبين".

وأضاف روبيو أن روسيا وأوكرانيا "تخططان لمواصلة المفاوضات هذا الأسبوع. هذه المرة، في شكل ثنائي. ومن المحتمل حضور أمريكا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "هناك الكثير من الحديث عن الضمانات الأمنية في الوقت الحالي، وهذا شيء يوجد اتفاق عام عليه الآن، عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكن هذه الضمانات الأمنية تتضمن بشكل أساسي نشر قوة صغيرة من القوات الأوروبية، وخاصة الفرنسية ... ثم الدعم من الولايات المتحدة".
