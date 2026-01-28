https://sarabic.ae/20260128/روبيو-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-عام-بشأن-الضمانات-الأمنية-لأوكرانيا-1109732984.html
روبيو يعلن التوصل إلى اتفاق عام بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "هناك الكثير من الحديث عن الضمانات الأمنية في الوقت الحالي، وهذا شيء يوجد اتفاق عام عليه الآن، عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، لكن هذه الضمانات الأمنية تتضمن بشكل أساسي نشر قوة صغيرة من القوات الأوروبية، وخاصة الفرنسية ... ثم الدعم من الولايات المتحدة".ووصفت حكومة الإمارات الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء، مشيرةً إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالا مباشراً.
واختُتم يوم السبت الموافق 25 يناير/كانون الثاني، في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثاني من المحادثات بين فريق العمل الثلاثي المعني بقضايا الأمن، والذي يضم ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا.
ووصفت حكومة الإمارات الاجتماع بأنه إيجابي وبنّاء
، مشيرةً إلى أن الوفدين الروسي والأوكراني أجريا اتصالا مباشراً.