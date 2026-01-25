خبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260125/خبير-عسكري-أمريكي-زيلينسكي-أصبح-عبئا-على-الولايات-المتحدة-1109604615.html
خبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة
خبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، أن "الولايات المتحدة لن تتمسك بفلاديمير زيلينسكي، كجزء من المفاوضات الجارية مع روسيا"، موضحًا أن "زيلينسكي أصبح... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T04:51+0000
2026-01-25T04:51+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg
وقال ديفيس عبر قناته على موقع "يوتيوب": "يملك الجانب الروسي نفوذًا ووسائل وموارد. من وجهة نظرهم، تُعدّ أوكرانيا جرحًا يؤرقهم منذ أكثر من 10 سنوات، ولن يسمحوا باستمراره في المستقبل. سيحدث تغيير في الحكومة (الأوكرانية) ونزع للسلاح، لن يسمحوا لزيلينسكي بالاستمرار دون مزيد من الإجراءات. هذان أمران مزعجان لا يرغب أحد في الغرب حتى في التفكير فيهما".وأشار ديفيس إلى وجود حالات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تعاملت فيها واشنطن بقسوة مع حلفائها السابقين.وأضاف: "بمجرد أن فقد فلاديمير زيلينسكي، قيمته كلاعب، أصبح عبئًا. والآن سيتم إقصاؤه بطريقة أو بأخرى. وبالنظر إلى تاريخ الغرب، فإن هذا ليس دائمًا أمرًا سارًا. لا يقتصر الأمر دائمًا على مجرد سحب الدعم، بل قد يكون أسوأ من ذلك بكثير. لم نتردد في اللجوء إلى أساليب أكثر جذرية. بصراحة، لقد حدث هذا حتى لبعض حلفائنا في حروب سابقة. عليه أن يعلم أن هذه القصة معروفة للجميع".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار أول أمس الجمعة، إلى أن "أوكرانيا ستخسر المزيد من الأراضي إذا لم تحل النزاع مع موسكو".موسكو: كييف تنفذ استفزازات متعمدة تزامنا مع المفاوضاتميدفيديف يعلق على انتقادات زيلينسكي للاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20260125/الخارجية-الروسية-نشر-قوات-غربية-على-الأراضي-الأوكرانية-أمر-غير-مقبول-وستصبح-هدفا-1109603315.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3875d1a4bb1592078163ee6db860be32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة

04:51 GMT 25.01.2026
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، أن "الولايات المتحدة لن تتمسك بفلاديمير زيلينسكي، كجزء من المفاوضات الجارية مع روسيا"، موضحًا أن "زيلينسكي أصبح عبئًا، وقد يُعرّض لمعاملة قاسية".
وقال ديفيس عبر قناته على موقع "يوتيوب": "يملك الجانب الروسي نفوذًا ووسائل وموارد. من وجهة نظرهم، تُعدّ أوكرانيا جرحًا يؤرقهم منذ أكثر من 10 سنوات، ولن يسمحوا باستمراره في المستقبل. سيحدث تغيير في الحكومة (الأوكرانية) ونزع للسلاح، لن يسمحوا لزيلينسكي بالاستمرار دون مزيد من الإجراءات. هذان أمران مزعجان لا يرغب أحد في الغرب حتى في التفكير فيهما".

لكن، وبحسب قول ديفيس، لن يشكل هذا الأمر عائقًا أمام حل النزاع بالنسبة للولايات المتحدة، إذ أصبح زيلينسكي يمثل مشكلة كبيرة للغرب.

وأشار ديفيس إلى وجود حالات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تعاملت فيها واشنطن بقسوة مع حلفائها السابقين.
وأضاف: "بمجرد أن فقد فلاديمير زيلينسكي، قيمته كلاعب، أصبح عبئًا. والآن سيتم إقصاؤه بطريقة أو بأخرى. وبالنظر إلى تاريخ الغرب، فإن هذا ليس دائمًا أمرًا سارًا. لا يقتصر الأمر دائمًا على مجرد سحب الدعم، بل قد يكون أسوأ من ذلك بكثير. لم نتردد في اللجوء إلى أساليب أكثر جذرية. بصراحة، لقد حدث هذا حتى لبعض حلفائنا في حروب سابقة. عليه أن يعلم أن هذه القصة معروفة للجميع".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: نشر قوات غربية على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول وستصبح هدفا مشروعا
01:51 GMT

واختُتمت أمس السبت، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مفاوضات أمنية استمرت لمدة يومين بين وفود من موسكو وواشنطن وكييف. وعُقدت هذه المفاوضات خلف أبواب مغلقة، وتناولت القضايا العالقة في خطة السلام الأمريكية بشأن تسوية الصراع الأوكراني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار أول أمس الجمعة، إلى أن "أوكرانيا ستخسر المزيد من الأراضي إذا لم تحل النزاع مع موسكو".
موسكو: كييف تنفذ استفزازات متعمدة تزامنا مع المفاوضات
ميدفيديف يعلق على انتقادات زيلينسكي للاتحاد الأوروبي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала