https://sarabic.ae/20260125/خبير-عسكري-أمريكي-زيلينسكي-أصبح-عبئا-على-الولايات-المتحدة-1109604615.html
خبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة
خبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، أن "الولايات المتحدة لن تتمسك بفلاديمير زيلينسكي، كجزء من المفاوضات الجارية مع روسيا"، موضحًا أن "زيلينسكي أصبح... 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T04:51+0000
2026-01-25T04:51+0000
2026-01-25T04:51+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_f5dcadfd577dcecfd88ab89f226faed6.jpg
وقال ديفيس عبر قناته على موقع "يوتيوب": "يملك الجانب الروسي نفوذًا ووسائل وموارد. من وجهة نظرهم، تُعدّ أوكرانيا جرحًا يؤرقهم منذ أكثر من 10 سنوات، ولن يسمحوا باستمراره في المستقبل. سيحدث تغيير في الحكومة (الأوكرانية) ونزع للسلاح، لن يسمحوا لزيلينسكي بالاستمرار دون مزيد من الإجراءات. هذان أمران مزعجان لا يرغب أحد في الغرب حتى في التفكير فيهما".وأشار ديفيس إلى وجود حالات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تعاملت فيها واشنطن بقسوة مع حلفائها السابقين.وأضاف: "بمجرد أن فقد فلاديمير زيلينسكي، قيمته كلاعب، أصبح عبئًا. والآن سيتم إقصاؤه بطريقة أو بأخرى. وبالنظر إلى تاريخ الغرب، فإن هذا ليس دائمًا أمرًا سارًا. لا يقتصر الأمر دائمًا على مجرد سحب الدعم، بل قد يكون أسوأ من ذلك بكثير. لم نتردد في اللجوء إلى أساليب أكثر جذرية. بصراحة، لقد حدث هذا حتى لبعض حلفائنا في حروب سابقة. عليه أن يعلم أن هذه القصة معروفة للجميع".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار أول أمس الجمعة، إلى أن "أوكرانيا ستخسر المزيد من الأراضي إذا لم تحل النزاع مع موسكو".موسكو: كييف تنفذ استفزازات متعمدة تزامنا مع المفاوضاتميدفيديف يعلق على انتقادات زيلينسكي للاتحاد الأوروبي
https://sarabic.ae/20260125/الخارجية-الروسية-نشر-قوات-غربية-على-الأراضي-الأوكرانية-أمر-غير-مقبول-وستصبح-هدفا-1109603315.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/12/1103897745_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3875d1a4bb1592078163ee6db860be32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة
أكد الضابط الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، أن "الولايات المتحدة لن تتمسك بفلاديمير زيلينسكي، كجزء من المفاوضات الجارية مع روسيا"، موضحًا أن "زيلينسكي أصبح عبئًا، وقد يُعرّض لمعاملة قاسية".
وقال ديفيس عبر قناته على موقع "يوتيوب": "يملك الجانب الروسي نفوذًا ووسائل وموارد. من وجهة نظرهم، تُعدّ أوكرانيا جرحًا يؤرقهم منذ أكثر من 10 سنوات، ولن يسمحوا باستمراره في المستقبل. سيحدث تغيير في الحكومة (الأوكرانية) ونزع للسلاح، لن يسمحوا لزيلينسكي بالاستمرار دون مزيد من الإجراءات. هذان أمران مزعجان لا يرغب أحد في الغرب حتى في التفكير فيهما".
لكن، وبحسب قول ديفيس، لن يشكل هذا الأمر عائقًا أمام حل النزاع بالنسبة للولايات المتحدة، إذ أصبح زيلينسكي يمثل مشكلة كبيرة للغرب.
وأشار ديفيس إلى وجود حالات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تعاملت فيها واشنطن بقسوة مع حلفائها السابقين.
وأضاف: "بمجرد أن فقد فلاديمير زيلينسكي، قيمته كلاعب، أصبح عبئًا. والآن سيتم إقصاؤه بطريقة أو بأخرى. وبالنظر إلى تاريخ الغرب، فإن هذا ليس دائمًا أمرًا سارًا. لا يقتصر الأمر دائمًا على مجرد سحب الدعم، بل قد يكون أسوأ من ذلك بكثير. لم نتردد في اللجوء إلى أساليب أكثر جذرية. بصراحة، لقد حدث هذا حتى لبعض حلفائنا في حروب سابقة. عليه أن يعلم أن هذه القصة معروفة للجميع".
واختُتمت أمس السبت، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مفاوضات أمنية استمرت لمدة يومين بين وفود من موسكو وواشنطن وكييف. وعُقدت هذه المفاوضات خلف أبواب مغلقة، وتناولت القضايا العالقة في خطة السلام الأمريكية بشأن تسوية الصراع الأوكراني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار أول أمس الجمعة، إلى أن "أوكرانيا ستخسر المزيد من الأراضي إذا لم تحل النزاع مع موسكو".