خبير عسكري أمريكي: زيلينسكي أصبح عبئا على الولايات المتحدة

أكد الضابط الأمريكي المتقاعد دانيال ديفيس، أن "الولايات المتحدة لن تتمسك بفلاديمير زيلينسكي، كجزء من المفاوضات الجارية مع روسيا"، موضحًا أن "زيلينسكي أصبح... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال ديفيس عبر قناته على موقع "يوتيوب": "يملك الجانب الروسي نفوذًا ووسائل وموارد. من وجهة نظرهم، تُعدّ أوكرانيا جرحًا يؤرقهم منذ أكثر من 10 سنوات، ولن يسمحوا باستمراره في المستقبل. سيحدث تغيير في الحكومة (الأوكرانية) ونزع للسلاح، لن يسمحوا لزيلينسكي بالاستمرار دون مزيد من الإجراءات. هذان أمران مزعجان لا يرغب أحد في الغرب حتى في التفكير فيهما".وأشار ديفيس إلى وجود حالات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، تعاملت فيها واشنطن بقسوة مع حلفائها السابقين.وأضاف: "بمجرد أن فقد فلاديمير زيلينسكي، قيمته كلاعب، أصبح عبئًا. والآن سيتم إقصاؤه بطريقة أو بأخرى. وبالنظر إلى تاريخ الغرب، فإن هذا ليس دائمًا أمرًا سارًا. لا يقتصر الأمر دائمًا على مجرد سحب الدعم، بل قد يكون أسوأ من ذلك بكثير. لم نتردد في اللجوء إلى أساليب أكثر جذرية. بصراحة، لقد حدث هذا حتى لبعض حلفائنا في حروب سابقة. عليه أن يعلم أن هذه القصة معروفة للجميع".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار أول أمس الجمعة، إلى أن "أوكرانيا ستخسر المزيد من الأراضي إذا لم تحل النزاع مع موسكو".موسكو: كييف تنفذ استفزازات متعمدة تزامنا مع المفاوضاتميدفيديف يعلق على انتقادات زيلينسكي للاتحاد الأوروبي

