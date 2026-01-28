https://sarabic.ae/20260128/سبوتنيك-تكشف-عن-حجم-الأصول-الروسية-المجمدة-في-الاتحاد-الأوروبي-1109740462.html
"سبوتنيك" تكشف عن حجم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي
وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك" من المفوضية الأوروبية أن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي قد تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو حسب أسعار الفائدة.ولفتت إلى أن الأصول الخاصة بالمستثمرين والشركات الروسية فبلغت نحو 28 مليار يورو.يُذكر أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات على بنك روسيا بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا. كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
كشفت وكالة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي جمد نحو 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي، فيما بلغت قيمة الأصول الخاصة للمستثمرين والشركات الروسية المجمدة نحو 28 مليار يورو.
وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك" من المفوضية الأوروبية أن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي قد تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو حسب أسعار الفائدة.
وأشارت إلى أن الأصول المجمدة توزعت على دول الاتحاد الأوروبي كما يلي، نحو 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" في بلجيكا، ونحو 20 مليار يورو في فرنسا، بينما تتوزع البقية بين لوكسمبورغ وألمانيا.
ولفتت إلى أن الأصول الخاصة بالمستثمرين والشركات الروسية فبلغت نحو 28 مليار يورو.
يُذكر أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات على بنك روسيا بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة
في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.
وفي خطوة مقابلة، فرضت روسيا قيودًا خاصة بها شملت حظر سحب الأصول من قبل المستثمرين من "الدول غير الصديقة"، حيث يتم تجميع العائدات منها في حسابات خاصة من النوع "ج"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.
كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.