"سبوتنيك" تكشف عن حجم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي

كشفت وكالة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي جمد نحو 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي، فيما بلغت قيمة الأصول الخاصة للمستثمرين والشركات الروسية... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

اقتصاد

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك" من المفوضية الأوروبية أن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي قد تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو حسب أسعار الفائدة.ولفتت إلى أن الأصول الخاصة بالمستثمرين والشركات الروسية فبلغت نحو 28 مليار يورو.يُذكر أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات على بنك روسيا بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا. كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.

