"سبوتنيك" تكشف عن حجم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
عرب بوينت بودكاست
On air
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
"سبوتنيك" تكشف عن حجم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي
وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك" من المفوضية الأوروبية أن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي قد تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو حسب أسعار الفائدة.ولفتت إلى أن الأصول الخاصة بالمستثمرين والشركات الروسية فبلغت نحو 28 مليار يورو.يُذكر أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات على بنك روسيا بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا. كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
20:19 GMT 28.01.2026
كشفت وكالة "سبوتنيك"، أن الاتحاد الأوروبي جمد نحو 210 مليارات يورو من أصول البنك المركزي الروسي، فيما بلغت قيمة الأصول الخاصة للمستثمرين والشركات الروسية المجمدة نحو 28 مليار يورو.
وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك" من المفوضية الأوروبية أن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي قد تحقق عوائد سنوية تتراوح بين 2.5 و3 مليارات يورو حسب أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن الأصول المجمدة توزعت على دول الاتحاد الأوروبي كما يلي، نحو 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" في بلجيكا، ونحو 20 مليار يورو في فرنسا، بينما تتوزع البقية بين لوكسمبورغ وألمانيا.

ولفتت إلى أن الأصول الخاصة بالمستثمرين والشركات الروسية فبلغت نحو 28 مليار يورو.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تحليل لـ"سبوتنيك": "مجموعة السبع" حولت نحو 40 مليار دولار لكييف من عائدات الأصول الروسية
05:20 GMT
يُذكر أن الدول الغربية كانت قد فرضت عقوبات على بنك روسيا بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وقامت بتجميد احتياطياته لديها. ويُحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول الروسية المجمدة في حسابات شركة "يوروكلير" البلجيكية بواقع 180 مليار يورو.

وفي خطوة مقابلة، فرضت روسيا قيودًا خاصة بها شملت حظر سحب الأصول من قبل المستثمرين من "الدول غير الصديقة"، حيث يتم تجميع العائدات منها في حسابات خاصة من النوع "ج"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية مرارًا بأن تجميد الأصول الروسية في أوروبا هو "سرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.
كما صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو سترد على مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، مؤكدًا أن روسيا تمتلك أيضًا القدرة على عدم إعادة الأموال التي كانت تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
