شبكة أطباء السودان تناشد بتسيير جسر إنساني عاجل لإمداد مدينة "الدلنج"

دعت شبكة أطباء السودان المنظمات الدولية والإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة، وكافة الجهات الإنسانية، إلى تدخل عاجل لتسيير جسر إنساني فوري لإمداد مدينة الدلنج،... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت الشبكة، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أن المدينة تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية، وشح كبير في الإمدادات الطبية والغذائية، إلى جانب تدهور مقلق في الوضع الصحي العام، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.وأكدت شبكة أطباء السودان أن تسيير قوافل إنسانية عاجلة يمثل ضرورة قصوى لضمان وصول الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز المرافق الصحية بالكوادر اللازمة دون تأخير. كما جدّدت مطالبتها بوقف استهداف المرافق الطبية، وتحييد القطاع الصحي عن الصراع، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

