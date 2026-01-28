https://sarabic.ae/20260128/شبكة-أطباء-السودان-تناشد-بتسيير-جسر-إنساني-عاجل-لإمداد-مدينة-الدلنج--1109722410.html
شبكة أطباء السودان تناشد بتسيير جسر إنساني عاجل لإمداد مدينة "الدلنج"
شبكة أطباء السودان تناشد بتسيير جسر إنساني عاجل لإمداد مدينة "الدلنج"
دعت شبكة أطباء السودان المنظمات الدولية والإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة، وكافة الجهات الإنسانية، إلى تدخل عاجل لتسيير جسر إنساني فوري لإمداد مدينة الدلنج،... 28.01.2026
دعت شبكة أطباء السودان المنظمات الدولية والإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة، وكافة الجهات الإنسانية، إلى تدخل عاجل لتسيير جسر إنساني فوري لإمداد مدينة الدلنج، التي خرجت مؤخرًا من حصار استمر لأكثر من عامين، وأسفر عن أوضاع إنسانية وصحية وُصفت بالغة الخطورة.
وأوضحت الشبكة، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، أن المدينة
تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية، وشح كبير في الإمدادات الطبية والغذائية، إلى جانب تدهور مقلق في الوضع الصحي العام، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حالات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.
وبحسب الإحصائيات الميدانية للشبكة، تم تسجيل أكثر من 1300 حالة سوء تغذية في مختلف الفئات، غالبيتهم من الأطفال، وهو ما ينذر بتداعيات صحية خطيرة قد تصل إلى مضاعفات دائمة أو فقدان الأرواح في حال غياب التدخل الفوري.
وأكدت شبكة أطباء السودان
أن تسيير قوافل إنسانية عاجلة يمثل ضرورة قصوى لضمان وصول الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز المرافق الصحية بالكوادر اللازمة دون تأخير.
كما جدّدت مطالبتها بوقف استهداف المرافق الطبية، وتحييد القطاع الصحي عن الصراع، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.