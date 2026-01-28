https://sarabic.ae/20260128/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتقييم-انبعاثات-الغازات-الحرارية--من-السفن-1109720478.html

علماء روس يبتكرون طريقة لتقييم انبعاثات الغازات الحرارية من السفن

طوّر متخصصون في جامعة مورمانسك القطبية، طريقة جديدة لتقييم انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن السفن في المسطحات المائية، بهدف مساعدة شركات النقل البحري... 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وأشارت الوزارة إلى أن حجم الشحن عبر طريق بحر الشمال شهد في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، تزامن مع تشديد المعايير البيئية الدولية المفروضة على النقل البحري. وفي ظل هذه الظروف، برزت الحاجة إلى آلية دقيقة تتيح لمالكي السفن والجهات التنظيمية والمدققين البيئيين تقييم البصمة الكربونية لعمليات الشحن البحري والتخطيط لمسارات نقل أكثر صداقة للبيئة.وأوضحت رئيسة مختبر الأبحاث العلمية "الهندسة البيئية ومراقبة التلوث في المنطقة القطبية" في الجامعة، جانّا فاسيلييفا، أن أهمية الطريقة تكمن في تكيّفها مع خصوصية الملاحة في القطب الشمالي، إذ تراعي ظروف الجليد، ومدة الرحلات، وأنماط تشغيل المحركات، ما يقلل من الأخطاء التي ترافق الأساليب التقليدية لتقدير الانبعاثات.وفي المستقبل، يعتزم علماء الجامعة تكييف الخوارزمية المطورة مع ظروف الجليد المميزة للمياه القطبية، إلى جانب توسيع قاعدة البيانات المعتمدة على صور الأقمار الصناعية لرفع كفاءة وسرعة عمليات المراقبة.من جهته، أعلن رئيس مختبر الأبحاث "اللوجستيات في القطب الشمالي" في الجامعة، ميخائيل فاسيخا، أن الباحثين حصلوا على براءة اختراع للطريقة المطورة.الجامعات الروسية تدرب "رواد فضاء القطب الشمالي"

