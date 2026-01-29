https://sarabic.ae/20260129/الخارجية-الروسية-نلاحظ-مظاهر-واسعة-لعودة-العدوان-التاريخي-ومحاولة-إعادة-كتابة-التاريخ-1109768433.html

الخارجية الروسية: نلاحظ مظاهر واسعة لعودة "العدوان التاريخي" ومحاولة إعادة كتابة التاريخ

الخارجية الروسية: نلاحظ مظاهر واسعة لعودة "العدوان التاريخي" ومحاولة إعادة كتابة التاريخ

سبوتنيك عربي

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي، اليوم الخميس، بأن روسيا تلاحظ عودة مظاهر مشكلة "العدوان التاريخي" الحادة ومحاولات إعادة كتابة التاريخ. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T14:54+0000

2026-01-29T14:54+0000

2026-01-29T14:54+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وقال ليوبينسكي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "يلاحظ في السنوات الأخيرة، تفاقم مشكلة "العدوان التاريخي" والمحاولات المغرضة لإعادة كتابة التاريخ بما يخدم أهدافًا سياسية وانتهازية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مشكلة "الحرب على النصب التذكارية".وقد صرّح رئيس قسم التحقيق في الجرائم المتعلقة بإعادة تأهيل النازية وتزوير تاريخ الوطن في لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستوخوف، في العام الماضي، بأن المحققين الروس يتابعون 163 حالة تخريب وتدنيس للنصب التذكارية المقامة للمحاربين (من الحقبة السوفيتية) الموجودة على أراضي 15 دولة أوروبية.وأشار باستوخوف إلى أنه، كما أثبتت التحقيقات، يجري تنفيذ أعمال محددة الأهداف على أراضي الدول المذكورة أعلاه لمراجعة إسهام الشعب السوفياتي في النصر على النازية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف، خلال زيارته إلى مقاطعة كورسك، هدم (تخريب) النصب التذكارية المرتبطة بروسيا في أوكرانيا والغرب بأنه يهدف إلى محو الذاكرة التاريخية للشعوب ومحاولة محو ذاكرة هؤلاء المواطنين الذين ينظرون نحو روسيا.

https://sarabic.ae/20260129/الخارجية-الروسية-موسكو-تأسف-لعدم-تمكن-جميع-الدول-من-محو-الإرث-النازي-1109767352.html

https://sarabic.ae/20260125/الخارجية-الروسية-كييف-لم-ترد-على-مقترحات-موسكو-بشأن-إنشاء-مركز-لمراقبة-وقف-إطلاق-النار-1109603178.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن