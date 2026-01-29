https://sarabic.ae/20260129/العجز-التجاري-الأميركي-يقفز-لأعلى-مستوى-منذ-34-عاما-1109788501.html
العجز التجاري الأميركي يقفز لأعلى مستوى منذ 34 عاما
العجز التجاري الأميركي يقفز لأعلى مستوى منذ 34 عاما
سبوتنيك عربي
اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بأكبر وتيرة له منذ نحو 34 عاما، مدفوعا بارتفاع قوي في واردات السلع الرأسمالية المرتبطة بطفرة... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T20:47+0000
2026-01-29T20:47+0000
2026-01-29T20:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إقتصاد
واشنطن
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109788595_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_72cc3c77acb1682a5514bbdb9abbe537.jpg
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز التجاري قفز بنسبة 94.6% ليبلغ 56.8 مليار دولار، مسجلا أكبر زيادة منذ مارس/آذار 1992.وارتفعت الواردات الإجمالية بنسبة 5% لتصل إلى 348.9 مليار دولار، بدعم من زيادة واردات السلع بنسبة 6.6% إلى 272.5 مليار دولار. وسجلت واردات السلع الرأسمالية مستوى قياسيا بزيادة قدرها 7.4 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، في المقابل تراجعت واردات ملحقات الكمبيوتر بنحو 3 مليارات دولار.في المقابل، تراجعت الصادرات بنسبة 3.6% لتسجل 292.1 مليار دولار في نوفمبر، مع انخفاض صادرات السلع بنسبة 5.6% إلى 185.6 مليار دولار، متأثرة بتراجع صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 6.1 مليارات دولار، نتيجة انخفاض صادرات الذهب العيني والمعادن النفيسة الأخرى، إضافة إلى تراجع صادرات النفط الخام بنحو 1.4 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20251113/صندوق-النقد-الدولي-يحذر-من-تباطؤ-نمو-الاقتصاد-الأمريكي-في-نهاية-2025-نتيجة-الإغلاق-الحكومي-1107086803.html
الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109788595_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_3e5d883c430b11fa719efbda3f3c3ef9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إقتصاد, واشنطن, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إقتصاد, واشنطن, العالم, أخبار العالم الآن
العجز التجاري الأميركي يقفز لأعلى مستوى منذ 34 عاما
اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بأكبر وتيرة له منذ نحو 34 عاما، مدفوعا بارتفاع قوي في واردات السلع الرأسمالية المرتبطة بطفرة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما قد يدفع اقتصاديين إلى مراجعة توقعات النمو للربع الرابع بالخفض.
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز التجاري قفز بنسبة 94.6% ليبلغ 56.8 مليار دولار، مسجلا أكبر زيادة منذ مارس/آذار 1992.
في حين كانت التقديرات تشير إلى عجز عند مستوى 40.5 مليار دولار فقط. وجاء صدور التقرير متأخرا نتيجة الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمر 43 يوما، بحسب وسائل إعلام غربية.
13 نوفمبر 2025, 16:53 GMT
وارتفعت الواردات الإجمالية بنسبة 5% لتصل إلى 348.9 مليار دولار، بدعم من زيادة واردات السلع بنسبة 6.6% إلى 272.5 مليار دولار. وسجلت واردات السلع الرأسمالية مستوى قياسيا
بزيادة قدرها 7.4 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، في المقابل تراجعت واردات ملحقات الكمبيوتر بنحو 3 مليارات دولار.
كما زادت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 9.2 مليارات دولار، بدعم من المستحضرات الصيدلانية التي شهدت تقلبات ملحوظة يُرجّح ارتباطها بالرسوم الجمركية الأميركية، بينما انخفضت واردات الإمدادات الصناعية بنحو 2.4 مليار دولار.
في المقابل، تراجعت الصادرات
بنسبة 3.6% لتسجل 292.1 مليار دولار في نوفمبر، مع انخفاض صادرات السلع بنسبة 5.6% إلى 185.6 مليار دولار، متأثرة بتراجع صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 6.1 مليارات دولار، نتيجة انخفاض صادرات الذهب العيني والمعادن النفيسة الأخرى، إضافة إلى تراجع صادرات النفط الخام بنحو 1.4 مليار دولار.