العجز التجاري الأميركي يقفز لأعلى مستوى منذ 34 عاما

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
العجز التجاري الأميركي يقفز لأعلى مستوى منذ 34 عاما
العجز التجاري الأميركي يقفز لأعلى مستوى منذ 34 عاما
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز التجاري قفز بنسبة 94.6% ليبلغ 56.8 مليار دولار، مسجلا أكبر زيادة منذ مارس/آذار 1992.وارتفعت الواردات الإجمالية بنسبة 5% لتصل إلى 348.9 مليار دولار، بدعم من زيادة واردات السلع بنسبة 6.6% إلى 272.5 مليار دولار. وسجلت واردات السلع الرأسمالية مستوى قياسيا بزيادة قدرها 7.4 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، في المقابل تراجعت واردات ملحقات الكمبيوتر بنحو 3 مليارات دولار.في المقابل، تراجعت الصادرات بنسبة 3.6% لتسجل 292.1 مليار دولار في نوفمبر، مع انخفاض صادرات السلع بنسبة 5.6% إلى 185.6 مليار دولار، متأثرة بتراجع صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 6.1 مليارات دولار، نتيجة انخفاض صادرات الذهب العيني والمعادن النفيسة الأخرى، إضافة إلى تراجع صادرات النفط الخام بنحو 1.4 مليار دولار.
العجز التجاري الأميركي يقفز لأعلى مستوى منذ 34 عاما

20:47 GMT 29.01.2026
© Photo / unsplash/Maria Oswaltواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Photo / unsplash/Maria Oswalt
اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بأكبر وتيرة له منذ نحو 34 عاما، مدفوعا بارتفاع قوي في واردات السلع الرأسمالية المرتبطة بطفرة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما قد يدفع اقتصاديين إلى مراجعة توقعات النمو للربع الرابع بالخفض.
وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز التجاري قفز بنسبة 94.6% ليبلغ 56.8 مليار دولار، مسجلا أكبر زيادة منذ مارس/آذار 1992.

في حين كانت التقديرات تشير إلى عجز عند مستوى 40.5 مليار دولار فقط. وجاء صدور التقرير متأخرا نتيجة الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمر 43 يوما، بحسب وسائل إعلام غربية.

مباني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين 5 أبريل 2021، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في نهاية 2025 نتيجة الإغلاق الحكومي
13 نوفمبر 2025, 16:53 GMT
وارتفعت الواردات الإجمالية بنسبة 5% لتصل إلى 348.9 مليار دولار، بدعم من زيادة واردات السلع بنسبة 6.6% إلى 272.5 مليار دولار. وسجلت واردات السلع الرأسمالية مستوى قياسيا بزيادة قدرها 7.4 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، في المقابل تراجعت واردات ملحقات الكمبيوتر بنحو 3 مليارات دولار.

كما زادت واردات السلع الاستهلاكية بمقدار 9.2 مليارات دولار، بدعم من المستحضرات الصيدلانية التي شهدت تقلبات ملحوظة يُرجّح ارتباطها بالرسوم الجمركية الأميركية، بينما انخفضت واردات الإمدادات الصناعية بنحو 2.4 مليار دولار.

في المقابل، تراجعت الصادرات بنسبة 3.6% لتسجل 292.1 مليار دولار في نوفمبر، مع انخفاض صادرات السلع بنسبة 5.6% إلى 185.6 مليار دولار، متأثرة بتراجع صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 6.1 مليارات دولار، نتيجة انخفاض صادرات الذهب العيني والمعادن النفيسة الأخرى، إضافة إلى تراجع صادرات النفط الخام بنحو 1.4 مليار دولار.
