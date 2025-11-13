عربي
صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في نهاية 2025 نتيجة الإغلاق الحكومي
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع أن تكون وتيرة النمو المحتملة في الربع الرابع من 2025 أقل من توقعاتنا السابقة، ما يعني تأثيرا سلبيا، لكنه لا يؤدي لنمو سلبي".ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس، منهيا بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمرت 43 يوما.وجرت مراسم التوقيع في البيت الأبيض، لتبدأ الدوائر الحكومية في استئناف أعمالها اعتبارا من الخميس، وفقا للتعليمات الرسمية الصادرة لموظفي الإدارات الذين أُجبروا على إجازة غير مدفوعة خلال فترة الإغلاق، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد توصلا إلى تسوية تقضي بتمويل الحكومة حتى 30 يناير، على أن تُستأنف المفاوضات لاحقا بشأن الموازنة الكاملة قبل نهاية السنة المالية، لتجنب إغلاق جديد.وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما أدى إلى إرسال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب. وذكر البيت الأبيض أن الخلافات حول الموازنة تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام الجاري.يذكر أن الإغلاق الحكومي السابق الأطول أيضا كان خلال ولاية ترامب عام 2019 واستمر 35 يوما، ما يجعل مجموع فترات الإغلاق خلال رئاسته أطول من تلك التي شهدتها إدارات أمريكية أخرى منذ عام 1980، عندما وضع النظام الحالي الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن العمل في حال عدم إقرار الموازنة.
صرح صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأن الإغلاق الحكومي الطويل في أمريكا سيبطئ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه أكد أنه لا يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الحالي.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال لوكالة "سبوتنيك": "نتوقع أن تكون وتيرة النمو المحتملة في الربع الرابع من 2025 أقل من توقعاتنا السابقة، ما يعني تأثيرا سلبيا، لكنه لا يؤدي لنمو سلبي".
وأوضحت أن "الصندوق سيقيّم آثار الإغلاق، وسيصدر تقديرا محدثا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في يناير/ كانون الثاني 2026"، متوقعة تعافيا محتملًا في الربع الأول من العام المقبل، بما يتماشى مع تجارب سابقة أثناء فترات تعليق عمل الحكومة.
ووقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس، منهيا بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمرت 43 يوما.
وجرت مراسم التوقيع في البيت الأبيض، لتبدأ الدوائر الحكومية في استئناف أعمالها اعتبارا من الخميس، وفقا للتعليمات الرسمية الصادرة لموظفي الإدارات الذين أُجبروا على إجازة غير مدفوعة خلال فترة الإغلاق، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد توصلا إلى تسوية تقضي بتمويل الحكومة حتى 30 يناير، على أن تُستأنف المفاوضات لاحقا بشأن الموازنة الكاملة قبل نهاية السنة المالية، لتجنب إغلاق جديد.
وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما أدى إلى إرسال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب. وذكر البيت الأبيض أن الخلافات حول الموازنة تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام الجاري.
يذكر أن الإغلاق الحكومي السابق الأطول أيضا كان خلال ولاية ترامب عام 2019 واستمر 35 يوما، ما يجعل مجموع فترات الإغلاق خلال رئاسته أطول من تلك التي شهدتها إدارات أمريكية أخرى منذ عام 1980، عندما وضع النظام الحالي الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن العمل في حال عدم إقرار الموازنة.
