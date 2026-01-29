عربي
رئيس دولة الإمارات يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: روسيا والإمارات العربية المتحدة مهتمتان بتوسيع التعاون- عاجل
الكرملين: روسيا والإمارات العربية المتحدة مهتمتان بتوسيع التعاون- عاجل
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريباً،... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف، للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا. ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".وأضاف: "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، تُعدّ الإمارات العربية المتحدة شريكنا التجاري الرئيسي في العالم العربي وقد شهد حجم التبادل التجاري بيننا نموا ملحوظا مؤخرا".وأردف بيسكوف قائلا: "لقد طورا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان) علاقة بناءة وقائمة على الثقة، بما في ذلك العلاقات الشخصية، مما يسمح لهم بمناقشة أكثر القضايا تعقيداً".وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، يوم أمس الأربعاء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين والوضع الراهن في الشرق الأوسط، خلال المحادثات"، التي ستعقد اليوم الخميس.وكان آخر لقاء بين بوتين ورئيس الإمارات، في مطلع أغسطس/آب من العام الماضي، في الكرملين، حيث ناقش الزعيمان التعاون الاقتصادي، إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأبدى رئيس الإمارات آنذاك استعداد بلاده لبذل جهود إضافية للمساعدة في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
الكرملين: روسيا والإمارات العربية المتحدة مهتمتان بتوسيع التعاون- عاجل

10:11 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 10:48 GMT 29.01.2026)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريباً، والبلدان يُبديان اهتماماً بتوسيع التعاون الثنائي.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا. ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".
وأضاف: "فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، تُعدّ الإمارات العربية المتحدة شريكنا التجاري الرئيسي في العالم العربي وقد شهد حجم التبادل التجاري بيننا نموا ملحوظا مؤخرا".
وأردف بيسكوف قائلا: "لقد طورا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان) علاقة بناءة وقائمة على الثقة، بما في ذلك العلاقات الشخصية، مما يسمح لهم بمناقشة أكثر القضايا تعقيداً".
ووصل رئيس الأمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
بوتين يستقبل يستقبل رئيس الإمارات في موسكو لبحث التعاون والتطورات الدولية
أمس, 22:41 GMT
وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، يوم أمس الأربعاء، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين والوضع الراهن في الشرق الأوسط، خلال المحادثات"، التي ستعقد اليوم الخميس.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن"الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، ويبحث خلال الزيارة مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".
وكان آخر لقاء بين بوتين ورئيس الإمارات، في مطلع أغسطس/آب من العام الماضي، في الكرملين، حيث ناقش الزعيمان التعاون الاقتصادي، إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأبدى رئيس الإمارات آنذاك استعداد بلاده لبذل جهود إضافية للمساعدة في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
رئيس دولة الإمارات يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
