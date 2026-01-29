https://sarabic.ae/20260129/الكرملين-روسيا-وسوريا-تتمتعان-بإمكانات-كبيرة-للتعاون-ولديهما-مصالح-مشتركة-1109754495.html
الكرملين: روسيا وسوريا تتمتعان بإمكانات كبيرة للتعاون ولديهما مصالح مشتركة
الكرملين: روسيا وسوريا تتمتعان بإمكانات كبيرة للتعاون ولديهما مصالح مشتركة
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأ ن روسيا وسوريا لديهما مصالح مشتركة، وتتمتعان بإمكانات كبيرة للتعاون. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T10:13+0000
2026-01-29T10:13+0000
2026-01-29T10:30+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "ركزت المحادثات على العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتطويرها، الإمكانيات واسعة للغاية، وكلا الجانبين مهتمان بهذا التعاون".وردا على سؤال حول ما إذا كانت قد اتخذت قرارات بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أجاب قائلا: "فيما يتعلق بالقواعد العسكرية الروسية، كان هذا الموضوع مطروحًا على جدول أعمال المحادثات".وقال الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "كانت مواقف روسيا خلال العام الماضي مؤيدة لوحدة الأراضي في سوريا.. وروسيا لها دور تاريخي أيضاً في وحدة واستقرار ليس فقط سوريا وإنما الإقليم بأكمله، ونأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تكون منطقة الشرق الأوسط في أفضل حال من الاستقرار والتنمية وتنتقل من حياة الخراب والدمار إلى حياة الاستقرار والتنمية".الكرملين: لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال
https://sarabic.ae/20260128/خبير-لقاء-الشرع-وبوتين-يفتح-صفحة-جديدة-في-العلاقات-وروسيا-صاحبة-أيادي-بيضاء-في-سوريا-1109739621.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
الكرملين: روسيا وسوريا تتمتعان بإمكانات كبيرة للتعاون ولديهما مصالح مشتركة
10:13 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 10:30 GMT 29.01.2026)
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأ ن روسيا وسوريا لديهما مصالح مشتركة، وتتمتعان بإمكانات كبيرة للتعاون.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ركزت المحادثات على العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتطويرها، الإمكانيات واسعة للغاية، وكلا الجانبين مهتمان بهذا التعاون".
وأضاف: "بوتين والشرع لم يناقشا إمكانية تسليم الأسد خلال محادثاتهما في الكرملين".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت قد اتخذت قرارات بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أجاب قائلا: "فيما يتعلق بالقواعد العسكرية الروسية، كان هذا الموضوع مطروحًا على جدول أعمال المحادثات".
وذكر أن "روسيا وسوريا لديهما إمكانات واسعة للتعاون في المجال التجاري والاقتصادي وهناك مصالح متبادلة".
وقال الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "كانت مواقف روسيا خلال العام الماضي مؤيدة لوحدة الأراضي في سوريا.. وروسيا لها دور تاريخي أيضاً في وحدة واستقرار ليس فقط سوريا وإنما الإقليم بأكمله، ونأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تكون منطقة الشرق الأوسط في أفضل حال من الاستقرار والتنمية وتنتقل من حياة الخراب والدمار إلى حياة الاستقرار والتنمية".