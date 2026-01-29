عربي
رئيس دولة الإمارات يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
الكرملين: روسيا وسوريا تتمتعان بإمكانات كبيرة للتعاون ولديهما مصالح مشتركة
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأ ن روسيا وسوريا لديهما مصالح مشتركة، وتتمتعان بإمكانات كبيرة للتعاون.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ركزت المحادثات على العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية وتطويرها، الإمكانيات واسعة للغاية، وكلا الجانبين مهتمان بهذا التعاون".

وأضاف: "بوتين والشرع لم يناقشا إمكانية تسليم الأسد خلال محادثاتهما في الكرملين".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قد اتخذت قرارات بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، أجاب قائلا: "فيما يتعلق بالقواعد العسكرية الروسية، كان هذا الموضوع مطروحًا على جدول أعمال المحادثات".

وذكر أن "روسيا وسوريا لديهما إمكانات واسعة للتعاون في المجال التجاري والاقتصادي وهناك مصالح متبادلة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
خبير: لقاء الشرع وبوتين يفتح صفحة جديدة في العلاقات وروسيا صاحبة أيادي بيضاء في سوريا
أمس, 19:19 GMT
وقال الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "كانت مواقف روسيا خلال العام الماضي مؤيدة لوحدة الأراضي في سوريا.. وروسيا لها دور تاريخي أيضاً في وحدة واستقرار ليس فقط سوريا وإنما الإقليم بأكمله، ونأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تكون منطقة الشرق الأوسط في أفضل حال من الاستقرار والتنمية وتنتقل من حياة الخراب والدمار إلى حياة الاستقرار والتنمية".
الكرملين: لن نعلق على موضوع الأسد بأي شكل من الأشكال
