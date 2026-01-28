خبير: لقاء الشرع وبوتين يفتح صفحة جديدة في العلاقات وروسيا صاحبة أيادي بيضاء في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260128/خبير-لقاء-الشرع-وبوتين-يفتح-صفحة-جديدة-في-العلاقات-وروسيا-صاحبة-أيادي-بيضاء-في-سوريا-1109739621.html
خبير: لقاء الشرع وبوتين يفتح صفحة جديدة في العلاقات وروسيا صاحبة أيادي بيضاء في سوريا
خبير: لقاء الشرع وبوتين يفتح صفحة جديدة في العلاقات وروسيا صاحبة أيادي بيضاء في سوريا
سبوتنيك عربي
أكد المحلل السياسي السوري علاء الأصفري، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسم بأهمية بالغة في... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T19:19+0000
2026-01-28T19:19+0000
حصري
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109729835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aff0b18cc8f03cdb63f6da4eeac28d09.jpg
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن هناك جملة من القضايا المحورية التي تتصدر جدول الأعمال السوري الروسي، وعلى رأسها الحرص الروسي الكبير على وحدة الأراضي السورية، وضمان أن تكون البلاد تحت قيادة دولة مركزية قوية.وأضاف المحلل السياسي أن التعاون القائم بين دمشق وموسكو، لا سيما في الجانب العسكري، هو تعاون وثيق ومستمر، مشددا على ضرورة عدم التفريط في هذه المكتسبات، بل العمل على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.وشدد على أهمية تطور هذه العلاقات، بالنظر إلى التأثير الإقليمي والدولي الواسع الذي تتمتع به روسيا في شؤون المنطقة وفي الملف السوري بصفة خاصة.وأوضح الأصفري أنه قد يكون هناك نوع من التفاهمات الجديدة حول طبيعة القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لبحث ما إذا كانت ستلعب دورا مباشرا في حماية سوريا أم ستستمر كقواعد بحرية فقط.في الوقت ذاته شدد الأصفري على أهمية الدعم الاقتصادي الروسي، حيث وصف موسكو بصاحبة الأيادي البيضاء في توفير الاحتياجات الملحة للسوريين، وعلى رأسها القمح والنفط.وأشار إلى أن الشرع يدعو نظيره الروسي إلى تعميق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين، وتجاوز أي اعتبارات تتعلق بالنظام السابق، مؤكدا أن العلاقات السورية الروسية تدخل اليوم مرحلة جديدة كليا، وهي علاقات استراتيجية على غاية من الأهمية لا يمكن لأي طرف دولي أو إقليمي تجاهلها. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا نجحتا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما وهذا التقدم ملحوظ، مشيرا إلى أن التقدم يجب أن يستمر.وقال بوتين خلال اجتماعه مع الشرع، في الكرملين: "عزيزي الرئيس، أيها الزملاء الأعزاء، يسعدنا جدا أن نراكم مرة أخرى في موسكو".وأضاف: "لقد تمكنا أيضا من الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، حيث بلغ النمو أكثر من 4%، قد لا يكون هذا طموحا بالقدر الذي نتمناه، ولكنه يبقى تقدما كبيرا، وعلينا بالتأكيد الحفاظ على هذا التوجه المتميز".وتابع: "الآن، في ظل الواقع الجديد، وبفضل جهودكم، وبالأخص جهودكم، تتطور العلاقات بين سوريا وروسيا". وأضاف بوتين: "منذ الزيارة الأخيرة إلى موسكو هناك لجان مختلفة تعمل في مختلف المجالات لتطوير العلاقات بين البلدين".وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس بوتين، والرئيس الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، اليوم الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".
https://sarabic.ae/20260128/الكرملين-المحادثات-بين-بوتين-والشرع-تتضمن-قضايا-التعاون-الثنائي-والوضع-في-المنطقة-1109722557.html
https://sarabic.ae/20260128/الشرع-روسيا-تلعب-دورا-في-استقرار-سوريا-والإقليم-بأكمله-ونأمل-استمرار-هذه-الجهود-1109730410.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1c/1109729835_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_828b33840ea3673e2130bc29ceea6d4d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

خبير: لقاء الشرع وبوتين يفتح صفحة جديدة في العلاقات وروسيا صاحبة أيادي بيضاء في سوريا

19:19 GMT 28.01.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد المحلل السياسي السوري علاء الأصفري، أن اللقاء الذي جمع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسم بأهمية بالغة في التوقيت الراهن.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن هناك جملة من القضايا المحورية التي تتصدر جدول الأعمال السوري الروسي، وعلى رأسها الحرص الروسي الكبير على وحدة الأراضي السورية، وضمان أن تكون البلاد تحت قيادة دولة مركزية قوية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الشرع يصل إلى موسكو... الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع الرئيس السوري
10:13 GMT
وأضاف المحلل السياسي أن التعاون القائم بين دمشق وموسكو، لا سيما في الجانب العسكري، هو تعاون وثيق ومستمر، مشددا على ضرورة عدم التفريط في هذه المكتسبات، بل العمل على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
وشدد على أهمية تطور هذه العلاقات، بالنظر إلى التأثير الإقليمي والدولي الواسع الذي تتمتع به روسيا في شؤون المنطقة وفي الملف السوري بصفة خاصة.
وأوضح الأصفري أنه قد يكون هناك نوع من التفاهمات الجديدة حول طبيعة القواعد العسكرية الروسية في سوريا، لبحث ما إذا كانت ستلعب دورا مباشرا في حماية سوريا أم ستستمر كقواعد بحرية فقط.
في الوقت ذاته شدد الأصفري على أهمية الدعم الاقتصادي الروسي، حيث وصف موسكو بصاحبة الأيادي البيضاء في توفير الاحتياجات الملحة للسوريين، وعلى رأسها القمح والنفط.
وأشار إلى أن الشرع يدعو نظيره الروسي إلى تعميق علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين، وتجاوز أي اعتبارات تتعلق بالنظام السابق، مؤكدا أن العلاقات السورية الروسية تدخل اليوم مرحلة جديدة كليا، وهي علاقات استراتيجية على غاية من الأهمية لا يمكن لأي طرف دولي أو إقليمي تجاهلها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا نجحتا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما وهذا التقدم ملحوظ، مشيرا إلى أن التقدم يجب أن يستمر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الشرع: روسيا تلعب دورا في استقرار سوريا والإقليم بأكمله ونأمل استمرار هذه الجهود
14:35 GMT
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الشرع، في الكرملين: "عزيزي الرئيس، أيها الزملاء الأعزاء، يسعدنا جدا أن نراكم مرة أخرى في موسكو".
وأضاف: "لقد تمكنا أيضا من الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، حيث بلغ النمو أكثر من 4%، قد لا يكون هذا طموحا بالقدر الذي نتمناه، ولكنه يبقى تقدما كبيرا، وعلينا بالتأكيد الحفاظ على هذا التوجه المتميز".
وتابع: "الآن، في ظل الواقع الجديد، وبفضل جهودكم، وبالأخص جهودكم، تتطور العلاقات بين سوريا وروسيا". وأضاف بوتين: "منذ الزيارة الأخيرة إلى موسكو هناك لجان مختلفة تعمل في مختلف المجالات لتطوير العلاقات بين البلدين".
وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس بوتين، والرئيس الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، اليوم الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".
وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала