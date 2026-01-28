بوتين: العلاقات بين روسيا وسوريا تتطور بفضل جهود الشرع

https://sarabic.ae/20260128/-بوتين-يعقد-محادثات-مع-الشرع-في-الكرملين-1109723883.html

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات بين روسيا وسوريا تتطور بفضل جهود الرئيس السوري أحمد الشرع. 28.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "عزيزي الرئيس، أيها الزملاء الأعزاء، يسعدنا جدا أن نراكم مرة أخرى في موسكو".وأضاف: "الآن، في ظل الواقع الجديد، وبفضل جهودكم، وبالأخص جهودكم، تتطور العلاقات بين سوريا وروسيا".وأكد بوتين أن ممثلي قطاع البناء الروسي مستعدون للتعاون لإعادة إعمار سوريا، وقال: "أعلم أن هناك الكثير مما يجب إعادة إعماره في سوريا. ولدينا المقاولون الاقتصاديون، بمن فيهم العاملون في قطاع البناء، على أتم الاستعداد لهذا الجهد المشترك".وأكمل: "آمل أن يكون دمج منطقة الفرات خطوة حاسمة في هذا المسار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في استعادة وحدة أراضي سوريا ككل".وأضاف: "روسيا وسوريا نجحتا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما وهذا التقدم ملحوظ ويجب الحفاظ عليه".وأشار الشرع إلى أن روسيا لها دور تاريخي في وحدة واستقرار سوريا والإقليم بأكمله.وأضاف: "سعيد جدا بهذه الزيارة الثانية لموسكو. وهناك الكثير من المواضيع المشتركة بين سوريا وروسيا ونأمل أن نتباحث فيها بالتفصيل خلال هذا اللقاء المثمر".وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "يتضمن جدول الأعمال (المحادثات بين بوتين والشرع) العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي. كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة".وأضاف: "العلاقات مع الجمهورية العربية السورية تشهد تطورا ملحوظا".وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، اليوم الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوريإعلام سوري: الشرع يعتزم زيارة موسكو ولقاء بوتين

