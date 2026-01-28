عربي
بوتين: العلاقات بين روسيا وسوريا تتطور بفضل جهود الشرع
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات بين روسيا وسوريا تتطور بفضل جهود الرئيس السوري أحمد الشرع. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "عزيزي الرئيس، أيها الزملاء الأعزاء، يسعدنا جدا أن نراكم مرة أخرى في موسكو".وأضاف: "الآن، في ظل الواقع الجديد، وبفضل جهودكم، وبالأخص جهودكم، تتطور العلاقات بين سوريا وروسيا".وأكد بوتين أن ممثلي قطاع البناء الروسي مستعدون للتعاون لإعادة إعمار سوريا، وقال: "أعلم أن هناك الكثير مما يجب إعادة إعماره في سوريا. ولدينا المقاولون الاقتصاديون، بمن فيهم العاملون في قطاع البناء، على أتم الاستعداد لهذا الجهد المشترك".وأكمل: "آمل أن يكون دمج منطقة الفرات خطوة حاسمة في هذا المسار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في استعادة وحدة أراضي سوريا ككل".وأضاف: "روسيا وسوريا نجحتا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما وهذا التقدم ملحوظ ويجب الحفاظ عليه".وأشار الشرع إلى أن روسيا لها دور تاريخي في وحدة واستقرار سوريا والإقليم بأكمله.وأضاف: "سعيد جدا بهذه الزيارة الثانية لموسكو. وهناك الكثير من المواضيع المشتركة بين سوريا وروسيا ونأمل أن نتباحث فيها بالتفصيل خلال هذا اللقاء المثمر".وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "يتضمن جدول الأعمال (المحادثات بين بوتين والشرع) العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي. كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة".وأضاف: "العلاقات مع الجمهورية العربية السورية تشهد تطورا ملحوظا".وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، اليوم الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوريإعلام سوري: الشرع يعتزم زيارة موسكو ولقاء بوتين
28.01.2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بأن العلاقات بين روسيا وسوريا تتطور بفضل جهود الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "عزيزي الرئيس، أيها الزملاء الأعزاء، يسعدنا جدا أن نراكم مرة أخرى في موسكو".
© Ruptly
وأضاف: "الآن، في ظل الواقع الجديد، وبفضل جهودكم، وبالأخص جهودكم، تتطور العلاقات بين سوريا وروسيا".

وتابع بوتين: "منذ الزيارة الأخيرة إلى موسكو هناك لجان مختلفة تعمل في مختلف المجالات لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأكد بوتين أن ممثلي قطاع البناء الروسي مستعدون للتعاون لإعادة إعمار سوريا، وقال: "أعلم أن هناك الكثير مما يجب إعادة إعماره في سوريا. ولدينا المقاولون الاقتصاديون، بمن فيهم العاملون في قطاع البناء، على أتم الاستعداد لهذا الجهد المشترك".

وتابع بوتين: "لقد تابعنا عن كثب جهودكم لاستعادة وحدة الأراضي السورية. وأود أن أهنئكم على الزخم الذي تكتسبه هذه العملية. لطالما دعونا إلى استعادة وحدة الأراضي السورية، وأنتم تعلمون ذلك، وندعم جميع جهودكم في هذا الاتجاه".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الشرع يصل إلى موسكو... الكرملين يكشف تفاصيل محادثات بوتين مع الرئيس السوري
10:13 GMT
وأكمل: "آمل أن يكون دمج منطقة الفرات خطوة حاسمة في هذا المسار، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في استعادة وحدة أراضي سوريا ككل".
وأضاف: "روسيا وسوريا نجحتا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بينهما وهذا التقدم ملحوظ ويجب الحفاظ عليه".

وفي السياق ذاته، قال الشرع: "سوريا خلال العام الماضي مضت بخطوات كثيرة وتجاوزت مراحل وعقبات عدة وكان آخرها تحدي توحيد الأراضي السورية".

وأشار الشرع إلى أن روسيا لها دور تاريخي في وحدة واستقرار سوريا والإقليم بأكمله.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
الكرملين: بوتين والشرع يناقشان غدا الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية
أمس, 14:28 GMT

وقال: "كانت مواقف روسيا خلال العام الماضي مؤيدة لوحدة الأراضي في سوريا.. وروسيا لها دور تاريخي أيضاً في وحدة واستقرار ليس فقط سوريا وإنما الإقليم بأكمله، ونأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تكون منطقة الشرق الأوسط في أفضل حال من الاستقرار والتنمية وتنتقل من حياة الخراب والدمار إلى حياة الاستقرار والتنمية".

وأضاف: "سعيد جدا بهذه الزيارة الثانية لموسكو. وهناك الكثير من المواضيع المشتركة بين سوريا وروسيا ونأمل أن نتباحث فيها بالتفصيل خلال هذا اللقاء المثمر".
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "يتضمن جدول الأعمال (المحادثات بين بوتين والشرع) العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي. كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة".
وأضاف: "العلاقات مع الجمهورية العربية السورية تشهد تطورا ملحوظا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
خبير: زيارة الشرع إلى موسكو للتأكيد على حياد سوريا عن الاستقطابات الدولية والإقليمية
أمس, 12:20 GMT
وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، اليوم الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".

وجاء في بيان الكرملين: "في 28 يناير/كانون الثاني، ستعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور روسيا في زيارة عمل".

وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".
ترامب يعلن إجراءه "محادثة رائعة" مع الرئيس السوري
إعلام سوري: الشرع يعتزم زيارة موسكو ولقاء بوتين
