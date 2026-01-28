https://sarabic.ae/20260128/الشرع-روسيا-تلعب-دورا-في-استقرار-سوريا-والإقليم-بأكمله-ونأمل-استمرار-هذه-الجهود-1109730410.html
الشرع: روسيا تلعب دورا في استقرار سوريا والإقليم بأكمله ونأمل استمرار هذه الجهود
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن روسيا كان لها دور تاريخي في وحدة واستقرار سوريا بل والإقليم بأكمله، معربًا عن أمله في استمرار هذه الجهود الروسية لتكون منطقة... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال الشرع خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "كانت مواقف روسيا خلال العام الماضي مؤيدة لوحدة الأراضي في سوريا.. وروسيا لها دور تاريخي أيضاً في وحدة واستقرار ليس فقط سوريا وإنما الإقليم بأكمله، ونأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تكون منطقة الشرق الأوسط في أفضل حال من الاستقرار والتنمية وتنتقل من حياة الخراب والدمار إلى حياة الاستقرار والتنمية".وأضاف: "العلاقات مع الجمهورية العربية السورية تشهد تطورا ملحوظا".وجاء في بيان الكرملين: "في 28 يناير/كانون الثاني، ستعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور روسيا في زيارة عمل".وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".
14:35 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 14:48 GMT 28.01.2026)
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن روسيا كان لها دور تاريخي في وحدة واستقرار سوريا بل والإقليم بأكمله، معربًا عن أمله في استمرار هذه الجهود الروسية لتكون منطقة الشرق الأوسط في أفضل حال من الاستقرار والتنمية.
وقال الشرع خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "كانت مواقف روسيا خلال العام الماضي مؤيدة لوحدة الأراضي في سوريا.. وروسيا لها دور تاريخي أيضاً في وحدة واستقرار ليس فقط سوريا وإنما الإقليم بأكمله، ونأمل أن تستمر هذه الجهود حتى تكون منطقة الشرق الأوسط في أفضل حال من الاستقرار والتنمية وتنتقل من حياة الخراب والدمار إلى حياة الاستقرار والتنمية".
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي: "يتضمن جدول الأعمال (المحادثات بين بوتين والشرع) العديد من القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، كما سيتم تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة".
وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، سيناقشان خلال محادثاتهما، اليوم الأربعاء في موسكو، الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الوضع في "الشرق الأوسط".
وتابع البيان: "تتضمن الخطة مناقشة وضع العلاقات الثنائية وآفاقها في مختلف المجالات، فضلا عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط".