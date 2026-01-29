باحث متخصص في الشأن الصيني: بعض الدول الأوروبية قد تتوجه نحو الصين كما تفعل بريطانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/باحث-متخصص-في-الشأن-الصيني-بعض-الدول-الأوروبية-قد-تتوجه-نحو-الصين-كما-تفعل-بريطانيا-1109766169.html
باحث متخصص في الشأن الصيني: بعض الدول الأوروبية قد تتوجه نحو الصين كما تفعل بريطانيا
باحث متخصص في الشأن الصيني: بعض الدول الأوروبية قد تتوجه نحو الصين كما تفعل بريطانيا
سبوتنيك عربي
علق الباحث المتخصص في الشأن الصيني، مؤيد الزعبي، من دبي، على زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين في ظل المتغيرات العالمية، ولا سيما أنها الزيارة... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T13:41+0000
2026-01-29T13:41+0000
الصين
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567229_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_ed7cfa0d8ad2b0b2b0d4186d679b5c15.jpg
وأشار الزعبي، إلى أن "بريطانيا تبحث عن تموضع جديد من خلال بناء علاقات مع بكين، وفي محاولة لجذب الاستثمارات ودعم اقتصادها الذي يعاني، ما يتيح لها التفاوض مع واشنطن ودفعها إلى التراجع عن بعض قراراتها". ورأى الباحث المتخصص في الشأن الصيني أن "الولايات المتحدة ستعتبر هذا التوجه مخالفا لمصالحها"، معتبراً "التوجه نحو بكين يوجه رسالة قاسية إلى واشنطن تحت شعار "أوروبا أولا"، وذلك لدفعها إلى التراجع عن بعض قراراتها باعتبار أن الصين باتت أحد الخيارات المتاحة لمعالجة أزمات الاقتصاد الأوروبي". مشيرا إلى أن "هذا الانقسام يجعل الموقف الأوروبي هشا في ظل تباين المصالح بين الدول الأوروبية، بين الطموحات الصناعية الكبرى لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في علاقتها مع الصين، وبين دول أخرى ترى في الصين تهديدا أيديولوجيا." وختم مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تستغل هذا التشتت الاستراتيجي للحفاظ على نفوذها داخل أوروبا"، في حين تسعى الصين إلى استغلال هذا الشرخ بين الطرفين لتعزيز حضورها في أوروبا وتوسيع استثماراتها داخل دول الاتحاد الأوروبي عبر شراكات اقتصادية"، مشيرا إلى أن "عددا من الدول الأوروبية قد يحذو حذو بريطانيا في التوجه نحو الصين، مع إمكانية أن تنعكس العلاقات الاقتصادية على العلاقات السياسية".شي جين بينغ: الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور
https://sarabic.ae/20260129/رئيس-الوزراء-البريطاني-كير-ستارمر-يزور-الصين-هل-هو-رد-على-السياسة-الأمريكية؟-1109751644.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567229_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_6e12a7e2191ced34cb3e0d5e289eda05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, تقارير سبوتنيك, حصري
الصين, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث متخصص في الشأن الصيني: بعض الدول الأوروبية قد تتوجه نحو الصين كما تفعل بريطانيا

13:41 GMT 29.01.2026
© AP Photo / Yui Mokرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Yui Mok
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث المتخصص في الشأن الصيني، مؤيد الزعبي، من دبي، على زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين في ظل المتغيرات العالمية، ولا سيما أنها الزيارة الأولى لرئيس وزراء بريطاني إلى الصين منذ عام 2018، مشيرا إلى أن "ستارمر لا يتحرك من فراغ، بل يقوم بعملية ترميم جيوسياسية لبريطانيا بعد خروجها من البريكست".
وأشار الزعبي، إلى أن "بريطانيا تبحث عن تموضع جديد من خلال بناء علاقات مع بكين، وفي محاولة لجذب الاستثمارات ودعم اقتصادها الذي يعاني، ما يتيح لها التفاوض مع واشنطن ودفعها إلى التراجع عن بعض قراراتها".
ورأى الباحث المتخصص في الشأن الصيني أن "الولايات المتحدة ستعتبر هذا التوجه مخالفا لمصالحها"، معتبراً "التوجه نحو بكين يوجه رسالة قاسية إلى واشنطن تحت شعار "أوروبا أولا"، وذلك لدفعها إلى التراجع عن بعض قراراتها باعتبار أن الصين باتت أحد الخيارات المتاحة لمعالجة أزمات الاقتصاد الأوروبي".

وأشار إلى أن لتحدي الأكبر يتمثل في ازدواجية الولاء بين الأمن والاقتصاد، أي بين الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية عبر الناتو، والاعتماد على المحرّك الاقتصادي الصيني.

رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يزور الصين... هل هو رد على السياسة الأمريكية؟
09:37 GMT
مشيرا إلى أن "هذا الانقسام يجعل الموقف الأوروبي هشا في ظل تباين المصالح بين الدول الأوروبية، بين الطموحات الصناعية الكبرى لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في علاقتها مع الصين، وبين دول أخرى ترى في الصين تهديدا أيديولوجيا."

وختم مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تستغل هذا التشتت الاستراتيجي للحفاظ على نفوذها داخل أوروبا"، في حين تسعى الصين إلى استغلال هذا الشرخ بين الطرفين لتعزيز حضورها في أوروبا وتوسيع استثماراتها داخل دول الاتحاد الأوروبي عبر شراكات اقتصادية"، مشيرا إلى أن "عددا من الدول الأوروبية قد يحذو حذو بريطانيا في التوجه نحو الصين، مع إمكانية أن تنعكس العلاقات الاقتصادية على العلاقات السياسية".
شي جين بينغ: الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала