https://sarabic.ae/20260129/باحث-متخصص-في-الشأن-الصيني-بعض-الدول-الأوروبية-قد-تتوجه-نحو-الصين-كما-تفعل-بريطانيا-1109766169.html

باحث متخصص في الشأن الصيني: بعض الدول الأوروبية قد تتوجه نحو الصين كما تفعل بريطانيا

باحث متخصص في الشأن الصيني: بعض الدول الأوروبية قد تتوجه نحو الصين كما تفعل بريطانيا

سبوتنيك عربي

علق الباحث المتخصص في الشأن الصيني، مؤيد الزعبي، من دبي، على زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الصين في ظل المتغيرات العالمية، ولا سيما أنها الزيارة... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T13:41+0000

2026-01-29T13:41+0000

2026-01-29T13:41+0000

الصين

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0a/1102567229_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_ed7cfa0d8ad2b0b2b0d4186d679b5c15.jpg

وأشار الزعبي، إلى أن "بريطانيا تبحث عن تموضع جديد من خلال بناء علاقات مع بكين، وفي محاولة لجذب الاستثمارات ودعم اقتصادها الذي يعاني، ما يتيح لها التفاوض مع واشنطن ودفعها إلى التراجع عن بعض قراراتها". ورأى الباحث المتخصص في الشأن الصيني أن "الولايات المتحدة ستعتبر هذا التوجه مخالفا لمصالحها"، معتبراً "التوجه نحو بكين يوجه رسالة قاسية إلى واشنطن تحت شعار "أوروبا أولا"، وذلك لدفعها إلى التراجع عن بعض قراراتها باعتبار أن الصين باتت أحد الخيارات المتاحة لمعالجة أزمات الاقتصاد الأوروبي". مشيرا إلى أن "هذا الانقسام يجعل الموقف الأوروبي هشا في ظل تباين المصالح بين الدول الأوروبية، بين الطموحات الصناعية الكبرى لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في علاقتها مع الصين، وبين دول أخرى ترى في الصين تهديدا أيديولوجيا." وختم مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تستغل هذا التشتت الاستراتيجي للحفاظ على نفوذها داخل أوروبا"، في حين تسعى الصين إلى استغلال هذا الشرخ بين الطرفين لتعزيز حضورها في أوروبا وتوسيع استثماراتها داخل دول الاتحاد الأوروبي عبر شراكات اقتصادية"، مشيرا إلى أن "عددا من الدول الأوروبية قد يحذو حذو بريطانيا في التوجه نحو الصين، مع إمكانية أن تنعكس العلاقات الاقتصادية على العلاقات السياسية".شي جين بينغ: الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور

https://sarabic.ae/20260129/رئيس-الوزراء-البريطاني-كير-ستارمر-يزور-الصين-هل-هو-رد-على-السياسة-الأمريكية؟-1109751644.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, تقارير سبوتنيك, حصري