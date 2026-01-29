رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يزور الصين... هل هو رد على السياسة الأمريكية؟

عربي
رئيس دولة الإمارات يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، زيارة رسمية إلى الصين، وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ ثماني سنوات.
ووصل ستارمر إلى بكين في 28 يناير/كانون الثاني، حيث ستستمر الزيارة عدة أيام، وتشمل فعاليات في بكين وشنغهاي، تليها زيارة قصيرة إلى اليابان.

محادثات رفيعة المستوى

وأجرى ستارمر محادثات استمرت نحو 80 دقيقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى، وأعقب الاجتماع غداء عمل.
ومن المتوقع أيضاً إجراء لقاءات مع رئيس الوزراء لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تشاو ليجي.

التركيز الاقتصادي

يرافق رئيس الوزراء البريطاني وفد يضم ما بين 50 و60 شخصية من قطاعي الأعمال والثقافة، من بينهم رؤساء شركات "إتش إس بي سي"، و"أسترازينيكا"، و"غلاكسو سميث كلاين"، و"جاكوار لاند روفر"، و"إيرباص"، وغيرها.
وتركز الزيارة على التجارة والتعاون الاقتصادي والاستثمار.
كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
دميترييف: زيارة ستارمر إلى الصين قد تؤدي إلى "كارثة" ورد فعل أمريكي حاد
27 يناير, 23:08 GMT

موقف لندن

وصف ستارمر الزيارة بأنها خطوة عملية تهدف إلى ضمان "الاستقرار والقدرة على التنبؤ" في العلاقات مع الصين.
وأكد ستارمر أن لندن تسعى إلى بناء علاقة "أكثر نضجًا وتطورًا" مع بكين دون المساس بالأمن القومي.
وأعرب الجانبان عن نيتهما تعميق العلاقات الاقتصادية وتطوير تعاون استراتيجي طويل الأمد، بما في ذلك في مجالي التجارة والاستثمار.
كما أفادت التقارير بأن ستارمر أكد مجددًا التزام لندن بمبدأ "الصين الواحدة".
وتأتي هذه الزيارة في ظل حالة من عدم اليقين الدولي وتصاعد النزاعات التجارية في أنحاء العالم.
وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، شدد ستارمر على أن المملكة المتحدة لا تنوي الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.
شي جين بينغ: الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور
