رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يزور الصين... هل هو رد على السياسة الأمريكية؟
أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، زيارة رسمية إلى الصين، وهي الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ ثماني سنوات. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
ووصل ستارمر إلى بكين في 28 يناير/كانون الثاني، حيث ستستمر الزيارة عدة أيام، وتشمل فعاليات في بكين وشنغهاي، تليها زيارة قصيرة إلى اليابان.محادثات رفيعة المستوىوأجرى ستارمر محادثات استمرت نحو 80 دقيقة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى، وأعقب الاجتماع غداء عمل.ومن المتوقع أيضاً إجراء لقاءات مع رئيس الوزراء لي تشيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تشاو ليجي.التركيز الاقتصادييرافق رئيس الوزراء البريطاني وفد يضم ما بين 50 و60 شخصية من قطاعي الأعمال والثقافة، من بينهم رؤساء شركات "إتش إس بي سي"، و"أسترازينيكا"، و"غلاكسو سميث كلاين"، و"جاكوار لاند روفر"، و"إيرباص"، وغيرها.موقف لندنوصف ستارمر الزيارة بأنها خطوة عملية تهدف إلى ضمان "الاستقرار والقدرة على التنبؤ" في العلاقات مع الصين.وأعرب الجانبان عن نيتهما تعميق العلاقات الاقتصادية وتطوير تعاون استراتيجي طويل الأمد، بما في ذلك في مجالي التجارة والاستثمار. كما أفادت التقارير بأن ستارمر أكد مجددًا التزام لندن بمبدأ "الصين الواحدة".وتأتي هذه الزيارة في ظل حالة من عدم اليقين الدولي وتصاعد النزاعات التجارية في أنحاء العالم.وفي مقابلة مع "بلومبيرغ"، شدد ستارمر على أن المملكة المتحدة لا تنوي الاختيار بين الولايات المتحدة والصين.شي جين بينغ: الصين لن تشكل أي تهديد لدول أخرى مهما بلغت من القوة والتطور
