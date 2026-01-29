https://sarabic.ae/20260129/بعد-مرور-4-سنوات-الاتحاد-الأوروبي-يعجز-عن-استبدال-الأسمدة-الروسية-1109746974.html
بعد مرور 4 سنوات... الاتحاد الأوروبي يعجز عن استبدال الأسمدة الروسية
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/01/1081553119_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_e1371ac5c64578d01a7832f68841ddd9.jpg
ويفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية على واردات الأسمدة من روسيا، ففي يوليو/تموز 2025، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6.5% على الأسمدة الروسية، فرض الاتحاد تعريفة جمركية خاصة قدرها 40 يورو للطن الواحد من الأسمدة النيتروجينية و45 يورو للطن الواحد من الأسمدة المختلطة.وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بلغت قيمة الأسمدة التي زودت بها الشركات الروسية السوق الأوروبية 1.5 مليار يورو، مقارنةً بـ 1.49 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2021.ونتيجةً لذلك، بلغت حصة الأسمدة الروسية من إجمالي إمدادات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي 23%، مقارنةً بـ 28% قبل أربع سنوات. ومع ذلك، بقيت حصة الأسمدة النيتروجينية الروسية في سلة الواردات الأوروبية دون تغيير، إذ لا تزال موسكو تستحوذ على ربع الإمدادات.وفي نهاية عام 2025، ظلت روسيا أكبر مورد للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، كما كانت عليه الحال في عام 2021، وجاء المغرب في المرتبة الثانية بنسبة 15%، بينما احتلت كندا والجزائر المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بنسبة 7% لكل منهما، واختتمت النرويج قائمة الدول الخمس الأولى، بنسبة 5% من إجمالي الإمدادات.
فشل الاتحاد الأوروبي في استبدال الأسمدة الروسية خلال أربع سنوات، إذ لا تزال روسيا تستحوذ على غالبية الواردات، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لبيانات "يوروستات".
ويفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية على واردات الأسمدة من روسيا، ففي يوليو/تموز 2025، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6.5% على الأسمدة الروسية، فرض الاتحاد تعريفة جمركية خاصة قدرها 40 يورو للطن الواحد من الأسمدة النيتروجينية و45 يورو للطن الواحد من الأسمدة المختلطة.
وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بلغت قيمة الأسمدة التي زودت بها الشركات الروسية السوق الأوروبية 1.5 مليار يورو، مقارنةً بـ 1.49 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2021.
ونتيجةً لذلك، بلغت حصة الأسمدة الروسية من إجمالي إمدادات الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي 23%، مقارنةً بـ 28% قبل أربع سنوات. ومع ذلك، بقيت حصة الأسمدة النيتروجينية الروسية في سلة الواردات الأوروبية دون تغيير، إذ لا تزال موسكو تستحوذ على ربع الإمدادات.
وفي نهاية عام 2025، ظلت روسيا أكبر مورد للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، كما كانت عليه الحال في عام 2021، وجاء المغرب في المرتبة الثانية بنسبة 15%، بينما احتلت كندا والجزائر المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بنسبة 7% لكل منهما، واختتمت النرويج قائمة الدول الخمس الأولى، بنسبة 5% من إجمالي الإمدادات.