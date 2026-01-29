عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دولة أفريقية واحدة تتفوق على قارة أوروبا بالكامل في عدد المواليد

16:05 GMT 29.01.2026
© Photo / unsplash/Jill Sauveطفل رضيع بين يدي والده
طفل رضيع بين يدي والده - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Photo / unsplash/Jill Sauve
تابعنا عبر
سجلت دولة أفريقية خلال عام 2023 عدد مواليد تجاوز إجمالي المواليد في القارة الأوروبية، في تطور لافت يعكس تحولات ديموغرافية كبرى تحظى باهتمام واسع من الخبراء في مجالي السكان والاقتصاد.
وأظهرت البيانات أن نيجيريا شهدت نحو 7.5 مليون مولود خلال عام واحد، مقابل قرابة 6.3 مليون مولود فقط في أوروبا، وفقا لموقع "Brilliant Maps".
ورغم محدودية الفارق العددي، إلا أنه يعكس تغيرا عميقا في الاتجاهات السكانية العالمية وآفاق النمو المستقبلي.
أطفال صينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
الصين تواجه أزمة نقص المواليد بحوافز مالية للتشجيع على الزواج والإنجاب
16 فبراير 2025, 10:24 GMT
ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه غالبية الدول الأوروبية تراجعا حادا في معدلات الخصوبة، التي انخفضت إلى ما دون مستوى الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، إذ بلغ متوسط الخصوبة في الاتحاد الأوروبي نحو 1.38 طفل، وهو أدنى مستوى تاريخي، بحسب بيانات "يوروستات".
وتعد نيجيريا أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 1991، والعاشرة عالميا، ومع استمرار الزيادة السكانية من المتوقع أن تحتل المرتبة الرابعة عالميا بحلول عام 2030، بعد الصين والهند وأمريكا.
أب وأطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
مجتمع
لماذا يرتفع عدد التوائم رغم انخفاض معدلات المواليد؟
25 يناير 2025, 11:52 GMT
ورغم ما تحمله هذه الأرقام من مؤشرات إيجابية، إلا أن نيجيريا تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمستويات التعليم، والصحة الإنجابية، ومشاركة المرأة في سوق العمل، ما يبقي معدلات المواليد مرتفعة عاما بعد عام.
وتحمل الطفرة السكانية في نيجيريا وجهين متناقضين؛ فهي تمثل فرصة اقتصادية ضخمة إذا ما جرى الاستثمار في التعليم وخلق فرص العمل، بما يحقق ما يُعرف بـ"العائد الديموغرافي"، لكنها قد تتحول في المقابل إلى عبء اقتصادي واجتماعي إذا غابت السياسات التنموية القادرة على استيعاب ملايين الشباب الجدد.
