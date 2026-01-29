https://sarabic.ae/20260129/دولة-أفريقية-واحدة-تتفوق-على-قارة-أوروبا-بالكامل-في-عدد-المواليد-1109772356.html

دولة أفريقية واحدة تتفوق على قارة أوروبا بالكامل في عدد المواليد

سبوتنيك عربي

سجلت دولة أفريقية خلال عام 2023 عدد مواليد تجاوز إجمالي المواليد في القارة الأوروبية، في تطور لافت يعكس تحولات ديموغرافية كبرى تحظى باهتمام واسع من الخبراء في... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T16:05+0000

2026-01-29T16:05+0000

2026-01-29T16:05+0000

مجتمع

منوعات

تقارير منوعات

نيجيريا

الأخبار

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078263511_0:464:2048:1616_1920x0_80_0_0_f79b09237132f0e3b857db63e56cce60.jpg

وأظهرت البيانات أن نيجيريا شهدت نحو 7.5 مليون مولود خلال عام واحد، مقابل قرابة 6.3 مليون مولود فقط في أوروبا، وفقا لموقع "Brilliant Maps".ورغم محدودية الفارق العددي، إلا أنه يعكس تغيرا عميقا في الاتجاهات السكانية العالمية وآفاق النمو المستقبلي. ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه غالبية الدول الأوروبية تراجعا حادا في معدلات الخصوبة، التي انخفضت إلى ما دون مستوى الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، إذ بلغ متوسط الخصوبة في الاتحاد الأوروبي نحو 1.38 طفل، وهو أدنى مستوى تاريخي، بحسب بيانات "يوروستات".وتعد نيجيريا أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 1991، والعاشرة عالميا، ومع استمرار الزيادة السكانية من المتوقع أن تحتل المرتبة الرابعة عالميا بحلول عام 2030، بعد الصين والهند وأمريكا.ورغم ما تحمله هذه الأرقام من مؤشرات إيجابية، إلا أن نيجيريا تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمستويات التعليم، والصحة الإنجابية، ومشاركة المرأة في سوق العمل، ما يبقي معدلات المواليد مرتفعة عاما بعد عام. وتحمل الطفرة السكانية في نيجيريا وجهين متناقضين؛ فهي تمثل فرصة اقتصادية ضخمة إذا ما جرى الاستثمار في التعليم وخلق فرص العمل، بما يحقق ما يُعرف بـ"العائد الديموغرافي"، لكنها قد تتحول في المقابل إلى عبء اقتصادي واجتماعي إذا غابت السياسات التنموية القادرة على استيعاب ملايين الشباب الجدد.

نيجيريا

أفريقيا

2026

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي

منوعات, تقارير منوعات, نيجيريا, الأخبار, أفريقيا