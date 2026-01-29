https://sarabic.ae/20260129/دولة-أفريقية-واحدة-تتفوق-على-قارة-أوروبا-بالكامل-في-عدد-المواليد-1109772356.html
دولة أفريقية واحدة تتفوق على قارة أوروبا بالكامل في عدد المواليد
دولة أفريقية واحدة تتفوق على قارة أوروبا بالكامل في عدد المواليد
سبوتنيك عربي
سجلت دولة أفريقية خلال عام 2023 عدد مواليد تجاوز إجمالي المواليد في القارة الأوروبية، في تطور لافت يعكس تحولات ديموغرافية كبرى تحظى باهتمام واسع من الخبراء في... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T16:05+0000
2026-01-29T16:05+0000
2026-01-29T16:05+0000
مجتمع
منوعات
تقارير منوعات
نيجيريا
الأخبار
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078263511_0:464:2048:1616_1920x0_80_0_0_f79b09237132f0e3b857db63e56cce60.jpg
وأظهرت البيانات أن نيجيريا شهدت نحو 7.5 مليون مولود خلال عام واحد، مقابل قرابة 6.3 مليون مولود فقط في أوروبا، وفقا لموقع "Brilliant Maps".ورغم محدودية الفارق العددي، إلا أنه يعكس تغيرا عميقا في الاتجاهات السكانية العالمية وآفاق النمو المستقبلي. ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه غالبية الدول الأوروبية تراجعا حادا في معدلات الخصوبة، التي انخفضت إلى ما دون مستوى الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، إذ بلغ متوسط الخصوبة في الاتحاد الأوروبي نحو 1.38 طفل، وهو أدنى مستوى تاريخي، بحسب بيانات "يوروستات".وتعد نيجيريا أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 1991، والعاشرة عالميا، ومع استمرار الزيادة السكانية من المتوقع أن تحتل المرتبة الرابعة عالميا بحلول عام 2030، بعد الصين والهند وأمريكا.ورغم ما تحمله هذه الأرقام من مؤشرات إيجابية، إلا أن نيجيريا تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمستويات التعليم، والصحة الإنجابية، ومشاركة المرأة في سوق العمل، ما يبقي معدلات المواليد مرتفعة عاما بعد عام. وتحمل الطفرة السكانية في نيجيريا وجهين متناقضين؛ فهي تمثل فرصة اقتصادية ضخمة إذا ما جرى الاستثمار في التعليم وخلق فرص العمل، بما يحقق ما يُعرف بـ"العائد الديموغرافي"، لكنها قد تتحول في المقابل إلى عبء اقتصادي واجتماعي إذا غابت السياسات التنموية القادرة على استيعاب ملايين الشباب الجدد.
https://sarabic.ae/20250216/الصين-تواجه-أزمة-نقص-المواليد-بحوافز-مالية-للتشجيع-على-الزواج-والإنجاب-1097825826.html
https://sarabic.ae/20250125/لماذا-يرتفع-عدد-التوائم-رغم-انخفاض-معدلات-المواليد؟--1097141320.html
نيجيريا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078263511_0:272:2048:1808_1920x0_80_0_0_979be1415fb1bf182f3fa754973849e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, تقارير منوعات, نيجيريا, الأخبار, أفريقيا
منوعات, تقارير منوعات, نيجيريا, الأخبار, أفريقيا
دولة أفريقية واحدة تتفوق على قارة أوروبا بالكامل في عدد المواليد
سجلت دولة أفريقية خلال عام 2023 عدد مواليد تجاوز إجمالي المواليد في القارة الأوروبية، في تطور لافت يعكس تحولات ديموغرافية كبرى تحظى باهتمام واسع من الخبراء في مجالي السكان والاقتصاد.
وأظهرت البيانات أن نيجيريا شهدت نحو 7.5 مليون مولود خلال عام واحد، مقابل قرابة 6.3 مليون مولود فقط في أوروبا، وفقا لموقع
"Brilliant Maps".
ورغم محدودية الفارق العددي، إلا أنه يعكس تغيرا عميقا في الاتجاهات السكانية العالمية وآفاق النمو المستقبلي.
16 فبراير 2025, 10:24 GMT
ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه غالبية الدول الأوروبية تراجعا حادا في معدلات الخصوبة
، التي انخفضت إلى ما دون مستوى الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، إذ بلغ متوسط الخصوبة في الاتحاد الأوروبي نحو 1.38 طفل، وهو أدنى مستوى تاريخي، بحسب بيانات "يوروستات".
وتعد نيجيريا أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 1991، والعاشرة عالميا، ومع استمرار الزيادة السكانية من المتوقع أن تحتل المرتبة الرابعة عالميا بحلول عام 2030، بعد الصين والهند وأمريكا.
ورغم ما تحمله هذه الأرقام من مؤشرات إيجابية، إلا أن نيجيريا تواجه تحديات كبيرة تتعلق بمستويات التعليم، والصحة الإنجابية، ومشاركة المرأة في سوق العمل، ما يبقي معدلات المواليد مرتفعة عاما بعد عام.
وتحمل الطفرة السكانية في نيجيريا وجهين متناقضين؛ فهي تمثل فرصة اقتصادية ضخمة إذا ما جرى الاستثمار في التعليم وخلق فرص العمل، بما يحقق ما يُعرف بـ"العائد الديموغرافي"، لكنها قد تتحول في المقابل إلى عبء اقتصادي واجتماعي إذا غابت السياسات التنموية القادرة على استيعاب ملايين الشباب الجدد.