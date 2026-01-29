https://sarabic.ae/20260129/رئيس-الإمارات-يغرد-بالروسية-عن-لقائه-ببوتين-في-موسكو-1109773542.html
رئيس الإمارات يغرد بالروسية عن لقائه ببوتين في موسكو
قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو تناول تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا.
وكتب محمد بن زايد في منشور باللغة الروسية على حسابه في منصة "إكس"، أنه بحث مع بوتين العمل المشترك لتطوير التعاون في المجالات الداعمة للتنمية المشتركة، بما في ذلك الابتكار والطاقة والاستدامة والفضاء والثقافة وغيرها.وأضاف أن الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام بما يخدم مصالح شعبها وشعوب العالم، مع التركيز على دعم السلام الإقليمي والعالمي وتسوية النزاعات عبر الحوار لما فيه مصلحة الجميع.وصرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر من 50 عاما".وقال خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "فخامة الرئيس، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تقوم على إرث عميق من التعاون المثمر يمتد لأكثر من خمسين عاما. تربط بلدينا شراكة وتعاون مستدام لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا وغيرها".ووصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية. وكما سبق أن صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن المحادثات ستستكمل بمأدبة عمل. وناقش الطرفان مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.
وكتب محمد بن زايد في منشور باللغة الروسية على حسابه في منصة "إكس"، أنه بحث مع بوتين العمل المشترك لتطوير التعاون في المجالات الداعمة للتنمية المشتركة، بما في ذلك الابتكار والطاقة والاستدامة والفضاء والثقافة وغيرها.
وأضاف أن الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام بما يخدم مصالح شعبها وشعوب العالم، مع التركيز على دعم السلام الإقليمي والعالمي وتسوية النزاعات عبر الحوار لما فيه مصلحة الجميع.
وصرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر من 50 عاما
وقال خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "فخامة الرئيس، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تقوم على إرث عميق من التعاون المثمر يمتد لأكثر من خمسين عاما. تربط بلدينا شراكة وتعاون مستدام لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا وغيرها".
ووصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية. وكما سبق أن صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن المحادثات ستستكمل بمأدبة عمل.
وناقش الطرفان مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.