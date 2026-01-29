رئيس الإمارات يغرد بالروسية عن لقائه ببوتين في موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/رئيس-الإمارات-يغرد-بالروسية-عن-لقائه-ببوتين-في-موسكو-1109773542.html
رئيس الإمارات يغرد بالروسية عن لقائه ببوتين في موسكو
رئيس الإمارات يغرد بالروسية عن لقائه ببوتين في موسكو
سبوتنيك عربي
قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو تناول تعزيز علاقات... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T16:45+0000
2026-01-29T16:45+0000
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109757072_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5fc179cf1be181810d89b43302dfb60.jpg
وكتب محمد بن زايد في منشور باللغة الروسية على حسابه في منصة "إكس"، أنه بحث مع بوتين العمل المشترك لتطوير التعاون في المجالات الداعمة للتنمية المشتركة، بما في ذلك الابتكار والطاقة والاستدامة والفضاء والثقافة وغيرها.وأضاف أن الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام بما يخدم مصالح شعبها وشعوب العالم، مع التركيز على دعم السلام الإقليمي والعالمي وتسوية النزاعات عبر الحوار لما فيه مصلحة الجميع.وصرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر من 50 عاما".وقال خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "فخامة الرئيس، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تقوم على إرث عميق من التعاون المثمر يمتد لأكثر من خمسين عاما. تربط بلدينا شراكة وتعاون مستدام لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا وغيرها".ووصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية. وكما سبق أن صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن المحادثات ستستكمل بمأدبة عمل. وناقش الطرفان مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.
https://sarabic.ae/20260129/بث-مباشر-رئيس-دولة-الإمارات-يصل-إلى-موسكو-لإجراء-محادثات-مع-بوتين-1109751832.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109757072_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_12924288cc21d271e74c8bd79e6aba29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

رئيس الإمارات يغرد بالروسية عن لقائه ببوتين في موسكو

16:45 GMT 29.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان
اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو تناول تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا.
وكتب محمد بن زايد في منشور باللغة الروسية على حسابه في منصة "إكس"، أنه بحث مع بوتين العمل المشترك لتطوير التعاون في المجالات الداعمة للتنمية المشتركة، بما في ذلك الابتكار والطاقة والاستدامة والفضاء والثقافة وغيرها.
وأضاف أن الإمارات ماضية في دفع شراكاتها التنموية إلى الأمام بما يخدم مصالح شعبها وشعوب العالم، مع التركيز على دعم السلام الإقليمي والعالمي وتسوية النزاعات عبر الحوار لما فيه مصلحة الجميع.
وصرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر من 50 عاما".
وقال خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "فخامة الرئيس، إن العلاقات بين الإمارات وروسيا تقوم على إرث عميق من التعاون المثمر يمتد لأكثر من خمسين عاما. تربط بلدينا شراكة وتعاون مستدام لتطوير مختلف قطاعات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والتجارة والتكنولوجيا وغيرها".
محمد بن زايد يصل موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
رئيس دولة الإمارات يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
10:24 GMT
ووصل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية. وكما سبق أن صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن المحادثات ستستكمل بمأدبة عمل.
وناقش الطرفان مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала