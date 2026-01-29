https://sarabic.ae/20260129/كاتب-إماراتي-لـسبوتنيك-زيارة-محمد-بن-زايد-إلى-روسيا-تفتح-آفاقا-جديدة-للتعاون-بين-البلدين-1109784517.html
كاتب إماراتي لـ"سبوتنيك": زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين
كاتب إماراتي لـ"سبوتنيك": زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث الإماراتي أحمد إبراهيم، أن زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، تتوج سنوات من العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T18:45+0000
2026-01-29T18:45+0000
2026-01-29T18:45+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري
فلاديمير بوتين
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109758588_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_03fecd6d3b4cac850aef98b0dad9265f.jpg
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن هناك زيارات متبادلة بين الجانبين منذ سنوات، وتنسيقا مشتركا في المجالات الاستراتيجية والسياسية وغيرها، وسبق أن زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات منذ عدة سنوات، كما أن العلاقات بين روسيا والإمارات تعود لسنوات، حتى في ظل تواجد الاتحاد السوفييتي.وتابع إبراهيم: أنه بعد إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بسنوات قليلة، كانت هناك سفارة وقنصلية روسية في أبوظبي، وبعد الاتحاد السوفييتي ظلت موسكو تعتمد على الواجهة العربية من الإمارات، حيث كانت الإمارات هي الواجهة الأولى للإعلام الروسي الذي يتحدث بالعربية إلى كافة الدول الناطقة بالعربية، علاوة على التبادل الثقافي والعمليات التجارية المتبادلة والاستثمار الروسي، الذي يعد الأكبر في الإمارات.وأوضح إبراهيم أن العلاقات والخطوات المدروسة بين الإمارات وروسيا لها أبعاد استباقية واعدة للطرفين، فالإمارات، التي يبلغ عمرها اليوم 54 عاما، وبحكم علاقاتها الجادة والمهنية، أصبحت تحتل اليوم مراكز متقدمة في كافة المجالات، لذا فالعلاقات بين روسيا والإمارات هي علاقات استراتيجية واعدة، وقد كان لأبوظبي دور إنساني فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث ساعدت أبوظبي في الإفراج عن أسرى ومحاولة تهدئة الأوضاع.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.وأضاف الرئيس الروسي أن "روسيا تقدر عاليا الإسهام الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية".وقال بوتين: إن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لافتتاح جامعة روسية في الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية مركز سيريوس.ووفقا للرئيس الروسي، فإن "روسيا تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في أبوظبي".وأشار بوتين إلى أهمية الحوار بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في سياق الوضع في الشرق الأوسط، كما أشاد بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.بدوره، قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما.ووفقًا لرئيس دولة الإمارات، فإن "العلاقات مع روسيا تقوم على إرث من التعاون المثمر، وتربط بلدينا شراكة متينة".وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبًا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا، ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".
https://sarabic.ae/20260129/الكرملين-روسيا-والإمارات-العربية-المتحدة-مهتمتان-بتوسيع-التعاون--عاجل-1109754406.html
https://sarabic.ae/20260129/بث-مباشر-بوتين-يعقد-محادثات-مع-رئيس-الإمارات-في-الكرملين-1109756378.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109758588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6366c258a21710df153269c9027f5398.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, فلاديمير بوتين, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, فلاديمير بوتين, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
كاتب إماراتي لـ"سبوتنيك": زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد الكاتب والباحث الإماراتي أحمد إبراهيم، أن زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، تتوج سنوات من العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، التي تتنوع بين الاقتصاد والسياسة والثقافية.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك
"، اليوم الخميس، إن هناك زيارات متبادلة بين الجانبين منذ سنوات، وتنسيقا مشتركا في المجالات الاستراتيجية والسياسية وغيرها، وسبق أن زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات منذ عدة سنوات، كما أن العلاقات بين روسيا والإمارات تعود لسنوات، حتى في ظل تواجد الاتحاد السوفييتي.
وتابع إبراهيم: أنه بعد إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بسنوات قليلة، كانت هناك سفارة وقنصلية روسية في أبوظبي، وبعد الاتحاد السوفييتي ظلت موسكو تعتمد على الواجهة العربية من الإمارات، حيث كانت الإمارات هي الواجهة الأولى للإعلام الروسي الذي يتحدث بالعربية إلى كافة الدول الناطقة بالعربية، علاوة على التبادل الثقافي والعمليات التجارية المتبادلة والاستثمار الروسي، الذي يعد الأكبر في الإمارات.
وقال أحمد إبراهيم: إن "الزيارة الحالية للشيخ محمد بن زايد إلى روسيا ليست على سبيل فتح أفق جديد، لأن الأبواب مفتوحة، والزيارة تعد تتويجا لتلك العلاقات الثنائية الإيجابية بين البلدين، متمنيا استمرارية تلك العلاقات في بيئة خصبة، مع وجود خطوات استباقية في الإمارات".
وأوضح إبراهيم أن العلاقات والخطوات المدروسة بين الإمارات وروسيا لها أبعاد استباقية واعدة للطرفين، فالإمارات، التي يبلغ عمرها اليوم 54 عاما، وبحكم علاقاتها الجادة والمهنية، أصبحت تحتل اليوم مراكز متقدمة في كافة المجالات، لذا فالعلاقات بين روسيا والإمارات هي علاقات استراتيجية واعدة، وقد كان لأبوظبي دور إنساني فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث ساعدت أبوظبي في الإفراج عن أسرى ومحاولة تهدئة الأوضاع.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.
وقال بوتين خلال الاجتماع: إن "الشراكة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تتطور بشكل ديناميكي ومتعددة الأوجه ومفيدة للطرفين".
وأضاف الرئيس الروسي
أن "روسيا تقدر عاليا الإسهام الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية".
وقال بوتين: إن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد".
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.
وقال بوتين إن عدد السياح الروس الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة يتزايد سنويا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لافتتاح جامعة روسية في الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية مركز سيريوس.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "روسيا تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في أبوظبي".
وأشار بوتين إلى أهمية الحوار بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في سياق الوضع في الشرق الأوسط، كما أشاد بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
بدوره، قال رئيس دولة الإمارات
العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما.
ووفقًا لرئيس دولة الإمارات، فإن "العلاقات مع روسيا تقوم على إرث من التعاون المثمر، وتربط بلدينا شراكة متينة".
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبًا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا، ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".