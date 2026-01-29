https://sarabic.ae/20260129/كاتب-إماراتي-لـسبوتنيك-زيارة-محمد-بن-زايد-إلى-روسيا-تفتح-آفاقا-جديدة-للتعاون-بين-البلدين-1109784517.html

كاتب إماراتي لـ"سبوتنيك": زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين

أكد الكاتب والباحث الإماراتي أحمد إبراهيم، أن زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، تتوج سنوات من العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة

حصري

فلاديمير بوتين

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109758588_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_03fecd6d3b4cac850aef98b0dad9265f.jpg

وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن هناك زيارات متبادلة بين الجانبين منذ سنوات، وتنسيقا مشتركا في المجالات الاستراتيجية والسياسية وغيرها، وسبق أن زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات منذ عدة سنوات، كما أن العلاقات بين روسيا والإمارات تعود لسنوات، حتى في ظل تواجد الاتحاد السوفييتي.وتابع إبراهيم: أنه بعد إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بسنوات قليلة، كانت هناك سفارة وقنصلية روسية في أبوظبي، وبعد الاتحاد السوفييتي ظلت موسكو تعتمد على الواجهة العربية من الإمارات، حيث كانت الإمارات هي الواجهة الأولى للإعلام الروسي الذي يتحدث بالعربية إلى كافة الدول الناطقة بالعربية، علاوة على التبادل الثقافي والعمليات التجارية المتبادلة والاستثمار الروسي، الذي يعد الأكبر في الإمارات.وأوضح إبراهيم أن العلاقات والخطوات المدروسة بين الإمارات وروسيا لها أبعاد استباقية واعدة للطرفين، فالإمارات، التي يبلغ عمرها اليوم 54 عاما، وبحكم علاقاتها الجادة والمهنية، أصبحت تحتل اليوم مراكز متقدمة في كافة المجالات، لذا فالعلاقات بين روسيا والإمارات هي علاقات استراتيجية واعدة، وقد كان لأبوظبي دور إنساني فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث ساعدت أبوظبي في الإفراج عن أسرى ومحاولة تهدئة الأوضاع.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.وأضاف الرئيس الروسي أن "روسيا تقدر عاليا الإسهام الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية".وقال بوتين: إن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لافتتاح جامعة روسية في الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية مركز سيريوس.ووفقا للرئيس الروسي، فإن "روسيا تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في أبوظبي".وأشار بوتين إلى أهمية الحوار بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في سياق الوضع في الشرق الأوسط، كما أشاد بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.بدوره، قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما.ووفقًا لرئيس دولة الإمارات، فإن "العلاقات مع روسيا تقوم على إرث من التعاون المثمر، وتربط بلدينا شراكة متينة".وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبًا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا، ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".

