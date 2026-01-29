كاتب إماراتي لـ"سبوتنيك": زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
كاتب إماراتي لـ"سبوتنيك": زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن هناك زيارات متبادلة بين الجانبين منذ سنوات، وتنسيقا مشتركا في المجالات الاستراتيجية والسياسية وغيرها، وسبق أن زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات منذ عدة سنوات، كما أن العلاقات بين روسيا والإمارات تعود لسنوات، حتى في ظل تواجد الاتحاد السوفييتي.وتابع إبراهيم: أنه بعد إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بسنوات قليلة، كانت هناك سفارة وقنصلية روسية في أبوظبي، وبعد الاتحاد السوفييتي ظلت موسكو تعتمد على الواجهة العربية من الإمارات، حيث كانت الإمارات هي الواجهة الأولى للإعلام الروسي الذي يتحدث بالعربية إلى كافة الدول الناطقة بالعربية، علاوة على التبادل الثقافي والعمليات التجارية المتبادلة والاستثمار الروسي، الذي يعد الأكبر في الإمارات.وأوضح إبراهيم أن العلاقات والخطوات المدروسة بين الإمارات وروسيا لها أبعاد استباقية واعدة للطرفين، فالإمارات، التي يبلغ عمرها اليوم 54 عاما، وبحكم علاقاتها الجادة والمهنية، أصبحت تحتل اليوم مراكز متقدمة في كافة المجالات، لذا فالعلاقات بين روسيا والإمارات هي علاقات استراتيجية واعدة، وقد كان لأبوظبي دور إنساني فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث ساعدت أبوظبي في الإفراج عن أسرى ومحاولة تهدئة الأوضاع.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.وأضاف الرئيس الروسي أن "روسيا تقدر عاليا الإسهام الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية".وقال بوتين: إن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لافتتاح جامعة روسية في الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية مركز سيريوس.ووفقا للرئيس الروسي، فإن "روسيا تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في أبوظبي".وأشار بوتين إلى أهمية الحوار بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في سياق الوضع في الشرق الأوسط، كما أشاد بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.بدوره، قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما.ووفقًا لرئيس دولة الإمارات، فإن "العلاقات مع روسيا تقوم على إرث من التعاون المثمر، وتربط بلدينا شراكة متينة".وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبًا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا، ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".
كاتب إماراتي لـ"سبوتنيك": زيارة محمد بن زايد إلى روسيا تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين

أكد الكاتب والباحث الإماراتي أحمد إبراهيم، أن زيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، تتوج سنوات من العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، التي تتنوع بين الاقتصاد والسياسة والثقافية.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن هناك زيارات متبادلة بين الجانبين منذ سنوات، وتنسيقا مشتركا في المجالات الاستراتيجية والسياسية وغيرها، وسبق أن زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات منذ عدة سنوات، كما أن العلاقات بين روسيا والإمارات تعود لسنوات، حتى في ظل تواجد الاتحاد السوفييتي.
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
الكرملين: روسيا والإمارات العربية المتحدة مهتمتان بتوسيع التعاون
10:11 GMT
وتابع إبراهيم: أنه بعد إعلان تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بسنوات قليلة، كانت هناك سفارة وقنصلية روسية في أبوظبي، وبعد الاتحاد السوفييتي ظلت موسكو تعتمد على الواجهة العربية من الإمارات، حيث كانت الإمارات هي الواجهة الأولى للإعلام الروسي الذي يتحدث بالعربية إلى كافة الدول الناطقة بالعربية، علاوة على التبادل الثقافي والعمليات التجارية المتبادلة والاستثمار الروسي، الذي يعد الأكبر في الإمارات.

وقال أحمد إبراهيم: إن "الزيارة الحالية للشيخ محمد بن زايد إلى روسيا ليست على سبيل فتح أفق جديد، لأن الأبواب مفتوحة، والزيارة تعد تتويجا لتلك العلاقات الثنائية الإيجابية بين البلدين، متمنيا استمرارية تلك العلاقات في بيئة خصبة، مع وجود خطوات استباقية في الإمارات".

وأوضح إبراهيم أن العلاقات والخطوات المدروسة بين الإمارات وروسيا لها أبعاد استباقية واعدة للطرفين، فالإمارات، التي يبلغ عمرها اليوم 54 عاما، وبحكم علاقاتها الجادة والمهنية، أصبحت تحتل اليوم مراكز متقدمة في كافة المجالات، لذا فالعلاقات بين روسيا والإمارات هي علاقات استراتيجية واعدة، وقد كان لأبوظبي دور إنساني فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث ساعدت أبوظبي في الإفراج عن أسرى ومحاولة تهدئة الأوضاع.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.

وقال بوتين خلال الاجتماع: إن "الشراكة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تتطور بشكل ديناميكي ومتعددة الأوجه ومفيدة للطرفين".

وأضاف الرئيس الروسي أن "روسيا تقدر عاليا الإسهام الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية".
اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
بوتين يشيد بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ... فيديو
11:19 GMT
وقال بوتين: إن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد".
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.
وقال بوتين إن عدد السياح الروس الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة يتزايد سنويا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لافتتاح جامعة روسية في الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية مركز سيريوس.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "روسيا تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في أبوظبي".
وأشار بوتين إلى أهمية الحوار بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في سياق الوضع في الشرق الأوسط، كما أشاد بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
بدوره، قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات ملتزمة بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما.
ووفقًا لرئيس دولة الإمارات، فإن "العلاقات مع روسيا تقوم على إرث من التعاون المثمر، وتربط بلدينا شراكة متينة".
وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبًا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا، ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".
