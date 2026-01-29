عربي
بوتين يشيد بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ... فيديو
بوتين يشيد بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ... فيديو
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم العربي
وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "الشراكة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تتطور بشكل ديناميكي ومتعددة الأوجه ومفيدة للطرفين".وأضاف الرئيس الروسي أن "روسيا تقدّر عاليًا الإسهام الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية".وقال بوتين إن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد".أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع، بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.وقال بوتين إن عدد السياح الروس الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة يتزايد سنويا.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لافتتاح جامعة روسية في الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية مركز سيريوس.ووفقا للرئيس الروسي، فإن "روسيا تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في أبوظبي".وأشار بوتين إلى أهمية الحوار بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في سياق الوضع في الشرق الأوسط.كما أشاد الرئيس الروسي بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.وقال بوتين إن إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرار الأمم المتحدة سيضمن الاستقرار الطويل الأمد في المنطقة.بدوره شكر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.وأكد رئيس الإمارات لبوتين التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما.ووفقا لرئيس دولة الإمارات، فإن "العلاقات مع روسيا تقوم على إرث من التعاون المثمر، وتربط بلدينا شراكة متينة".وصل رئيس الأمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا. ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر من 50 عاما
الأخبار
بوتين يعقد محادثات مع رئيس الإمارات في موسكو
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

بوتين يشيد بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ... فيديو

11:19 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 11:57 GMT 29.01.2026)
اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان
اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين.
وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "الشراكة بين روسيا والإمارات العربية المتحدة تتطور بشكل ديناميكي ومتعددة الأوجه ومفيدة للطرفين".
وأضاف الرئيس الروسي أن "روسيا تقدّر عاليًا الإسهام الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جميع جوانب الشراكة الروسية الإماراتية".
وقال بوتين إن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد".
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاجتماع، بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة لديهما عدد من المبادرات المهمة في قطاع الطاقة.
وقال بوتين إن عدد السياح الروس الذين يزورون الإمارات العربية المتحدة يتزايد سنويا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لافتتاح جامعة روسية في الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية مركز سيريوس.
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "روسيا تعرب عن امتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا في أبوظبي".
وأشار بوتين إلى أهمية الحوار بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في سياق الوضع في الشرق الأوسط.
كما أشاد الرئيس الروسي بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
رئيس دولة الإمارات يصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين
10:24 GMT
وقال بوتين إن إقامة دولة فلسطينية وفقاً لقرار الأمم المتحدة سيضمن الاستقرار الطويل الأمد في المنطقة.
بدوره شكر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
الكرملين: روسيا والإمارات العربية المتحدة مهتمتان بتوسيع التعاون
10:11 GMT
وأكد رئيس الإمارات لبوتين التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما.
ووفقا لرئيس دولة الإمارات، فإن "العلاقات مع روسيا تقوم على إرث من التعاون المثمر، وتربط بلدينا شراكة متينة".
ويعتزم الطرفان مناقشة مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى.
وصل رئيس الأمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن "العلاقات بين روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تتطور بنجاح في جميع المجالات تقريبا، والبلدان يبديان اهتمامًا بتوسيع التعاون الثنائي".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن (روسيا والإمارات) نعمل على تطوير العلاقات في جميع المجالات تقريبًا. ونحقق ذلك بنجاح وعلى أساس المنفعة المتبادلة".
محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق من التعاون يمتد لأكثر من 50 عاما
