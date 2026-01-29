https://sarabic.ae/20260129/ممثلة-الجناح-الفلسطيني-دانا-حبوب-أحمل-صوت-غزة-إلى-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-فيديو-1109759344.html

ممثلة الجناح الفلسطيني دانا حبوب: أحمل صوت غزة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب... فيديو

ممثلة الجناح الفلسطيني دانا حبوب: أحمل صوت غزة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب... فيديو

قالت دانا حبوب، ممثلة جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنها تشعر بالفخر والاعتزاز بتمثيل وطنها في هذا الحدث الثقافي الكبير، مؤكدة أن مشاركتهم السنوية... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت حبوب، لوكالة "سبوتنيك"، أنها ولدت في غزة، حيث "يصرخ البحر بالأرض والسماء"، وأنها جاءت إلى القاهرة بعد أن عاشت أحداث العدوان الأخير، لتكون صوتاً للشباب الفلسطيني الذي لم يتمكن من الحضور أو التعبير عن معاناته.وأضافت أن "جناح فلسطين هذا العام اختار أن يكرّم الشاعر الشهيد سليم النفهار الذي كان من المفترض أن يشارك في المعرض، لكنه استشهد في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ليكون أيقونة الجناح ورمزاً للمقاومة الثقافية".وأكدت أن أغلب الإصدارات المعروضة هي كتب أدبية وشعرية تتناول المأساة الفلسطينية، إلى جانب موضوعات إنسانية واقتصادية وسياسية، مشيرة إلى أن مكتبة سفارة دولة فلسطين في القاهرة وفرت مجموعة كبيرة من هذه الكتب لتكون متاحة للجمهور.وأشارت إلى أن وعي الشباب بالقضية الفلسطينية شهد تحولاً كبيراً بعد أحداث غزة الأخيرة، إذ أصبح أكثر نضجاً ووضوحاً، بعدما بدأت الرواية الفلسطينية تكشف حقيقتها أمام العالم، في مواجهة الرواية الإسرائيلية التي كانت تهيمن سابقاً.وقالت: "اليوم أشعر بالفخر لأنني أمثل كل شاب وشابة في غزة، الذين لم يتمكنوا من إيصال صوتهم، وأنا هنا لأكون لسان حالهم".وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض.

