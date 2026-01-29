ممثلة الجناح الفلسطيني دانا حبوب: أحمل صوت غزة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/ممثلة-الجناح-الفلسطيني-دانا-حبوب-أحمل-صوت-غزة-إلى-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-فيديو-1109759344.html
ممثلة الجناح الفلسطيني دانا حبوب: أحمل صوت غزة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب... فيديو
ممثلة الجناح الفلسطيني دانا حبوب: أحمل صوت غزة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب... فيديو
سبوتنيك عربي
قالت دانا حبوب، ممثلة جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنها تشعر بالفخر والاعتزاز بتمثيل وطنها في هذا الحدث الثقافي الكبير، مؤكدة أن مشاركتهم السنوية... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T12:36+0000
2026-01-29T12:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
حصري
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109758731_26:0:1814:1006_1920x0_80_0_0_b0236b08720ab31d2b4aa3ea0723c033.png
وأوضحت حبوب، لوكالة "سبوتنيك"، أنها ولدت في غزة، حيث "يصرخ البحر بالأرض والسماء"، وأنها جاءت إلى القاهرة بعد أن عاشت أحداث العدوان الأخير، لتكون صوتاً للشباب الفلسطيني الذي لم يتمكن من الحضور أو التعبير عن معاناته.وأضافت أن "جناح فلسطين هذا العام اختار أن يكرّم الشاعر الشهيد سليم النفهار الذي كان من المفترض أن يشارك في المعرض، لكنه استشهد في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ليكون أيقونة الجناح ورمزاً للمقاومة الثقافية".وأكدت أن أغلب الإصدارات المعروضة هي كتب أدبية وشعرية تتناول المأساة الفلسطينية، إلى جانب موضوعات إنسانية واقتصادية وسياسية، مشيرة إلى أن مكتبة سفارة دولة فلسطين في القاهرة وفرت مجموعة كبيرة من هذه الكتب لتكون متاحة للجمهور.وأشارت إلى أن وعي الشباب بالقضية الفلسطينية شهد تحولاً كبيراً بعد أحداث غزة الأخيرة، إذ أصبح أكثر نضجاً ووضوحاً، بعدما بدأت الرواية الفلسطينية تكشف حقيقتها أمام العالم، في مواجهة الرواية الإسرائيلية التي كانت تهيمن سابقاً.وقالت: "اليوم أشعر بالفخر لأنني أمثل كل شاب وشابة في غزة، الذين لم يتمكنوا من إيصال صوتهم، وأنا هنا لأكون لسان حالهم".وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض.
https://sarabic.ae/20260122/عدسة-سبوتنيك-ترصد-الإقبال-الكبير-على-الجناح-الروسي-في-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-صور-1109529647.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109758731_250:0:1591:1006_1920x0_80_0_0_882d3f68282a0f9fdeaa17ff052ec9d7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ممثلة الجناح الفلسطيني دانا حبوب: أحمل صوت غزة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب... فيديو

12:36 GMT 29.01.2026
© Sputnikدانا حبوب، ممثلة جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب
دانا حبوب، ممثلة جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
قالت دانا حبوب، ممثلة جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنها تشعر بالفخر والاعتزاز بتمثيل وطنها في هذا الحدث الثقافي الكبير، مؤكدة أن مشاركتهم السنوية في المعرض تحمل رسالة إنسانية وثقافية تتجاوز حدود المكان والزمان.
وأوضحت حبوب، لوكالة "سبوتنيك"، أنها ولدت في غزة، حيث "يصرخ البحر بالأرض والسماء"، وأنها جاءت إلى القاهرة بعد أن عاشت أحداث العدوان الأخير، لتكون صوتاً للشباب الفلسطيني الذي لم يتمكن من الحضور أو التعبير عن معاناته.
وأضافت أن "جناح فلسطين هذا العام اختار أن يكرّم الشاعر الشهيد سليم النفهار الذي كان من المفترض أن يشارك في المعرض، لكنه استشهد في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ليكون أيقونة الجناح ورمزاً للمقاومة الثقافية".
وأكدت أن أغلب الإصدارات المعروضة هي كتب أدبية وشعرية تتناول المأساة الفلسطينية، إلى جانب موضوعات إنسانية واقتصادية وسياسية، مشيرة إلى أن مكتبة سفارة دولة فلسطين في القاهرة وفرت مجموعة كبيرة من هذه الكتب لتكون متاحة للجمهور.
وحول تفاعل الشباب مع الجناح الفلسطيني، قالت حبوب إن الإقبال كان كبيراً ومؤثراً، حيث يحرص الكثيرون على زيارة الجناح خصيصاً، لاقتناء كتب عن التاريخ والثقافة والرواية الفلسطينية، إضافة إلى التفاعل الرمزي عبر التصوير مع الكوفية الفلسطينية أو الوقوف أمام شاشة تعرض صور الشهداء، وهو ما يعكس وصول الرسالة الفلسطينية بصدق.
وأشارت إلى أن وعي الشباب بالقضية الفلسطينية شهد تحولاً كبيراً بعد أحداث غزة الأخيرة، إذ أصبح أكثر نضجاً ووضوحاً، بعدما بدأت الرواية الفلسطينية تكشف حقيقتها أمام العالم، في مواجهة الرواية الإسرائيلية التي كانت تهيمن سابقاً.
معرض القاهرة الدولي للكتاب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
عدسة "سبوتنيك" ترصد الإقبال الكبير على الجناح الروسي في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو وصور
22 يناير, 16:44 GMT
وقالت: "اليوم أشعر بالفخر لأنني أمثل كل شاب وشابة في غزة، الذين لم يتمكنوا من إيصال صوتهم، وأنا هنا لأكون لسان حالهم".
وختمت حبوب حديثها بالتأكيد على أن الإقبال الواسع على المعرض يعكس مكانة الكتاب كرمز للثقافة والقوة، مشيرة إلى أن الكتب هي التي تجمع الشعوب وتوحدهم، وتزرع بذور الوعي التي يجب أن تُسقى لتصل إلى الهدف المنشود وهو الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.
وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала