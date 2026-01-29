ممثلة الجناح الفلسطيني دانا حبوب: أحمل صوت غزة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب... فيديو
دانا حبوب، ممثلة جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب
قالت دانا حبوب، ممثلة جناح فلسطين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنها تشعر بالفخر والاعتزاز بتمثيل وطنها في هذا الحدث الثقافي الكبير، مؤكدة أن مشاركتهم السنوية في المعرض تحمل رسالة إنسانية وثقافية تتجاوز حدود المكان والزمان.
وأوضحت حبوب، لوكالة "سبوتنيك"، أنها ولدت في غزة، حيث "يصرخ البحر بالأرض والسماء"، وأنها جاءت إلى القاهرة بعد أن عاشت أحداث العدوان الأخير، لتكون صوتاً للشباب الفلسطيني الذي لم يتمكن من الحضور أو التعبير عن معاناته.
وأضافت أن "جناح فلسطين هذا العام اختار أن يكرّم الشاعر الشهيد سليم النفهار الذي كان من المفترض أن يشارك في المعرض، لكنه استشهد في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ليكون أيقونة الجناح ورمزاً للمقاومة الثقافية".
ممثلة الجناح الفلسطيني دانا حبوب: أحمل صوت غزة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب
وأكدت أن أغلب الإصدارات المعروضة هي كتب أدبية وشعرية تتناول المأساة الفلسطينية، إلى جانب موضوعات إنسانية واقتصادية وسياسية، مشيرة إلى أن مكتبة سفارة دولة فلسطين في القاهرة وفرت مجموعة كبيرة من هذه الكتب لتكون متاحة للجمهور.
وحول تفاعل الشباب مع الجناح الفلسطيني، قالت حبوب إن الإقبال كان كبيراً ومؤثراً، حيث يحرص الكثيرون على زيارة الجناح خصيصاً، لاقتناء كتب عن التاريخ والثقافة والرواية الفلسطينية، إضافة إلى التفاعل الرمزي عبر التصوير مع الكوفية الفلسطينية أو الوقوف أمام شاشة تعرض صور الشهداء، وهو ما يعكس وصول الرسالة الفلسطينية بصدق.
وأشارت إلى أن وعي الشباب بالقضية الفلسطينية شهد تحولاً كبيراً بعد أحداث غزة الأخيرة، إذ أصبح أكثر نضجاً ووضوحاً، بعدما بدأت الرواية الفلسطينية تكشف حقيقتها أمام العالم، في مواجهة الرواية الإسرائيلية التي كانت تهيمن سابقاً.
وقالت: "اليوم أشعر بالفخر لأنني أمثل كل شاب وشابة في غزة، الذين لم يتمكنوا من إيصال صوتهم، وأنا هنا لأكون لسان حالهم".
وختمت حبوب حديثها بالتأكيد على أن الإقبال الواسع على المعرض يعكس مكانة الكتاب كرمز للثقافة والقوة، مشيرة إلى أن الكتب هي التي تجمع الشعوب وتوحدهم، وتزرع بذور الوعي التي يجب أن تُسقى لتصل إلى الهدف المنشود وهو الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني.
وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض.