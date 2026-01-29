عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
نيوزيلندا ترفض دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
وأوضح لوكسون في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن القرار اتُخذ بعدم الانضمام إلى مجلس السلام بصيغته الحالية.وأضاف بيترز في منشوره أن نيوزيلندا، بصفتها "مؤسسا رائدا وداعما راسخا" للأمم المتحدة، ترى أنه من المهم أن يكون عمل المجلس مكملا لميثاق الأمم المتحدة ومتسقا معه.وقال بيترز: "إنه هيئة جديدة، ونحن بحاجة إلى توضيح بشأن هذا الأمر، وبشأن مسائل أخرى تتعلق بنطاق عمله، الآن وفي المستقبل".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطلق "مجلس السلام" الأسبوع الماضي، والذي صُمم في البداية لترسيخ وقف إطلاق النار الهش في غزة، ولكنه يتوقع أن يلعب دورا أوسع يشمل قوى عالمية أخرى.
نيوزيلندا ترفض دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

21:24 GMT 29.01.2026
أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، اليوم الخميس، أن بلاده قررت عدم قبول دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام التابع له.
وأوضح لوكسون في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن القرار اتُخذ بعدم الانضمام إلى مجلس السلام بصيغته الحالية.
وأضاف وزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، في منشور على منصة "إكس"، أن عددا من الدول، لا سيما من المنطقة، قد سارعت إلى دعم دور المجلس في غزة، وأن "نيوزيلندا لن تضيف قيمة جوهرية إلى ذلك".
وأضاف بيترز في منشوره أن نيوزيلندا، بصفتها "مؤسسا رائدا وداعما راسخا" للأمم المتحدة، ترى أنه من المهم أن يكون عمل المجلس مكملا لميثاق الأمم المتحدة ومتسقا معه.
وقال بيترز: "إنه هيئة جديدة، ونحن بحاجة إلى توضيح بشأن هذا الأمر، وبشأن مسائل أخرى تتعلق بنطاق عمله، الآن وفي المستقبل".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطلق "مجلس السلام" الأسبوع الماضي، والذي صُمم في البداية لترسيخ وقف إطلاق النار الهش في غزة، ولكنه يتوقع أن يلعب دورا أوسع يشمل قوى عالمية أخرى.
