نيوزيلندا ترفض دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوقع على ميثاق "مجلس السلام" في غزة، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 22 يناير/ كانون الثاني 2026
© AP Photo / Evan Vucci
أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، اليوم الخميس، أن بلاده قررت عدم قبول دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام التابع له.
وأوضح لوكسون في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن القرار اتُخذ بعدم الانضمام إلى مجلس السلام بصيغته الحالية.
وأضاف وزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، في منشور على منصة "إكس"، أن عددا من الدول، لا سيما من المنطقة، قد سارعت إلى دعم دور المجلس في غزة، وأن "نيوزيلندا لن تضيف قيمة جوهرية إلى ذلك".
وأضاف بيترز في منشوره أن نيوزيلندا، بصفتها "مؤسسا رائدا وداعما راسخا" للأمم المتحدة، ترى أنه من المهم أن يكون عمل المجلس مكملا لميثاق الأمم المتحدة ومتسقا معه.
New Zealand recognises the leadership of the United States, in close coordination with nations from the region, on advancing peace in Gaza. We see a role for the Board of Peace in Gaza, to be carried out as mandated by UN Security Council Resolution 2803.— Winston Peters (@NewZealandMFA) January 29, 2026
A number of states,…
وقال بيترز: "إنه هيئة جديدة، ونحن بحاجة إلى توضيح بشأن هذا الأمر، وبشأن مسائل أخرى تتعلق بنطاق عمله، الآن وفي المستقبل".
أمس, 20:20 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطلق "مجلس السلام" الأسبوع الماضي، والذي صُمم في البداية لترسيخ وقف إطلاق النار الهش في غزة، ولكنه يتوقع أن يلعب دورا أوسع يشمل قوى عالمية أخرى.