https://sarabic.ae/20260129/هيئة-البث-الإسرائيلية-واشنطن-ستواصل-إرسال-القوات-إلى-الشرق-الأوسط-1109786632.html

هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ستواصل إرسال القوات إلى الشرق الأوسط

هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ستواصل إرسال القوات إلى الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستشرع في تحرك عسكري واسع النطاق ضد إيران في ضوء المناقشات الأمنية والتنسيق العسكري بين إسرائيل... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T19:34+0000

2026-01-29T19:34+0000

2026-01-29T19:34+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096977509_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b96ec431bd788f35c9ecd9af62f026f.jpg

وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل إرسال القوات إلى الشرق الأوسط.ومن جانبها، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن الولايات المتحدة أرسلت مدمرة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران ولتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وقالت الصحيفة إن مسؤول أمريكي، لم يكشف عن اسمه، صرح لوسائل إعلام غربية بأن مدمرة أمريكية أخرى دخلت المنطقة خلال اليومين الماضيين ما يرفع عدد المدمرات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط إلى 6 مدمرات.كما أشارت إلى وجود حاملة طائرات و3 سفن قتالية ساحلية أخرى.وبينما يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران بدعوى عدم قبولها التفاوض على برامجها النووية والصاروخية، تؤكد إيران أنها منفتحة على التفاوض لكنها ترفض أن يتم وفقا للشروط الأمريكية، وتؤكد في ذات الوقت استعدادها للحرب والرد بقوة غير مسبوقة على أي هجوم يستهدفها سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة الأمريكية.وتقول إيران إنها ستعتبر أي هجوم يستهدفها هو تهديد وجودي، وسيكون ردها مدمرا.

https://sarabic.ae/20260129/ايران-تدخل-1000-مسيرة-استراتيجية-إلى-الخدمة-القتالية-في-الجيش-1109756469.html

https://sarabic.ae/20260129/وزير-الحرب-الأمريكي-سنكون-على-استعداد-لتنفيذ-ما-يتوقعه-ترامب-بشأن-إيران-1109784466.html

إسرائيل

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية