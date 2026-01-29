https://sarabic.ae/20260129/هيئة-البث-الإسرائيلية-واشنطن-ستواصل-إرسال-القوات-إلى-الشرق-الأوسط-1109786632.html
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ستواصل إرسال القوات إلى الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستشرع في تحرك عسكري واسع النطاق ضد إيران في ضوء المناقشات الأمنية والتنسيق العسكري بين إسرائيل... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096977509_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b96ec431bd788f35c9ecd9af62f026f.jpg
وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل إرسال القوات إلى الشرق الأوسط.ومن جانبها، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن الولايات المتحدة أرسلت مدمرة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران ولتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. وقالت الصحيفة إن مسؤول أمريكي، لم يكشف عن اسمه، صرح لوسائل إعلام غربية بأن مدمرة أمريكية أخرى دخلت المنطقة خلال اليومين الماضيين ما يرفع عدد المدمرات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط إلى 6 مدمرات.كما أشارت إلى وجود حاملة طائرات و3 سفن قتالية ساحلية أخرى.وبينما يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران بدعوى عدم قبولها التفاوض على برامجها النووية والصاروخية، تؤكد إيران أنها منفتحة على التفاوض لكنها ترفض أن يتم وفقا للشروط الأمريكية، وتؤكد في ذات الوقت استعدادها للحرب والرد بقوة غير مسبوقة على أي هجوم يستهدفها سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة الأمريكية.وتقول إيران إنها ستعتبر أي هجوم يستهدفها هو تهديد وجودي، وسيكون ردها مدمرا.
2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096977509_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_497c93b231e7513b9f44c2b206434214.jpg
هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن ستواصل إرسال القوات إلى الشرق الأوسط
