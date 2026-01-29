10 سفن وطائرات تجسس... هذه أهم الأسلحة الأمريكية التي احتشدت في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/10-سفن-وطائرات-تجسس-هذه-أهم-الأسلحة-الأمريكية-التي-احتشدت-في-الشرق-الأوسط-1109748533.html
10 سفن وطائرات تجسس... هذه أهم الأسلحة الأمريكية التي احتشدت في الشرق الأوسط
10 سفن وطائرات تجسس... هذه أهم الأسلحة الأمريكية التي احتشدت في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة عن تعزيز انتشارها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، حيث تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحرك ما وصفه... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T06:58+0000
2026-01-29T06:58+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101973/77/1019737721_0:123:1301:855_1920x0_80_0_0_8d8b779bfb64e468e204472f847c7077.jpg
وأكد متحدث باسم البحرية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ترافقها ثلاث مدمرات من طراز "آرلي بيرك" تتمركز حاليًا ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية.وبحسب مسؤول في البحرية الأمريكية، ارتفع عدد السفن الحربية الأمريكية العاملة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية إلى 10 سفن، بعد انضمام المدمرة "ديلبرت دي بلاك" إلى القوة البحرية المنتشرة، وفق ما نقل موقع "ذا وور زون".وفي السياق ذاته، وصلت طائرة الاستطلاع الإلكتروني "أر سي- 135 في ريفيت جوينت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، بعد رحلة انطلقت من الولايات المتحدة مرورًا ببريطانيا، بحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية.كما أظهرت بيانات ومؤشرات أخرى تحركات جوية إضافية باتجاه الشرق الأوسط، شملت طائرات متخصصة في الاتصالات العسكرية والبحث والإنقاذ القتالي، إلى جانب نشر مقاتلات أمريكية إضافية في قواعد بالمنطقة، فضلًا عن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، بما في ذلك منظومات "باتريوت" و"ثاد"، وفق تقارير إعلامية أمريكية.في المقابل، حذرت إيران من أن أي عمل عسكري ضدها سيقابل برد حازم. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب‌آبادي، إن بلاده سترد "بقوة" على أي هجوم، مؤكدًا أن حتى التحركات العسكرية المحدودة ستواجه برد قاسٍ.كما شددت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أن طهران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، محمّلة الولايات المتحدة مسؤولية أي تداعيات قد تترتب على أي تصعيد عسكري.إعلام: إدارة ترامب تجري تغييرات "سرية" في قواعد السلامة النووية الأمريكية
https://sarabic.ae/20260129/خبير-أمريكي-ضربة-ترامب-لإيران-قد-تشكل-نهاية-دعم-أوكرانيا-1109746355.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101973/77/1019737721_0:0:1301:976_1920x0_80_0_0_06db6366e8e656d9db8295d101e45852.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

10 سفن وطائرات تجسس... هذه أهم الأسلحة الأمريكية التي احتشدت في الشرق الأوسط

06:58 GMT 29.01.2026
© flickr.com / Michael SanAngeloحاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد
حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© flickr.com / Michael SanAngelo
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة عن تعزيز انتشارها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، حيث تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحرك ما وصفه بـ"أسطول كبير" باتجاه المنطقة.
وأكد متحدث باسم البحرية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ترافقها ثلاث مدمرات من طراز "آرلي بيرك" تتمركز حاليًا ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية.
وبحسب مسؤول في البحرية الأمريكية، ارتفع عدد السفن الحربية الأمريكية العاملة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية إلى 10 سفن، بعد انضمام المدمرة "ديلبرت دي بلاك" إلى القوة البحرية المنتشرة، وفق ما نقل موقع "ذا وور زون".

وأشار المسؤولون إلى أن هذه المدمرات تمتلك قدرات دفاعية ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى إمكانات تنفيذ ضربات بعيدة المدى، في وقت تشهد فيه المنطقة تهديدات متزايدة، من بينها تصريحات لجماعة "أنصار الله" في اليمن بشأن استهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية في حال تعرض إيران لهجوم.

وفي السياق ذاته، وصلت طائرة الاستطلاع الإلكتروني "أر سي- 135 في ريفيت جوينت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، بعد رحلة انطلقت من الولايات المتحدة مرورًا ببريطانيا، بحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية.
وتُعد هذه الطائرة من منصات جمع الاستخبارات الإلكترونية، وتُستخدم في رصد الاتصالات والانبعاثات الإلكترونية، إضافة إلى دعم تقييم الأوضاع العسكرية في مناطق التوتر.
كما أظهرت بيانات ومؤشرات أخرى تحركات جوية إضافية باتجاه الشرق الأوسط، شملت طائرات متخصصة في الاتصالات العسكرية والبحث والإنقاذ القتالي، إلى جانب نشر مقاتلات أمريكية إضافية في قواعد بالمنطقة، فضلًا عن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، بما في ذلك منظومات "باتريوت" و"ثاد"، وفق تقارير إعلامية أمريكية.
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
خبير أمريكي: ضربة ترامب لإيران قد تشكل نهاية دعم أوكرانيا
04:28 GMT
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التصريحات المتبادلة بين واشنطن وطهران. وكان ترامب قد كتب على منصة "تروث سوشيال" أن "أسطولًا كبيرًا" يتجه نحو المنطقة، مؤكدًا جاهزية القوات الأمريكية لتنفيذ مهامها "إذا لزم الأمر".
في المقابل، حذرت إيران من أن أي عمل عسكري ضدها سيقابل برد حازم. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب‌آبادي، إن بلاده سترد "بقوة" على أي هجوم، مؤكدًا أن حتى التحركات العسكرية المحدودة ستواجه برد قاسٍ.
كما شددت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أن طهران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، محمّلة الولايات المتحدة مسؤولية أي تداعيات قد تترتب على أي تصعيد عسكري.
إعلام: إدارة ترامب تجري تغييرات "سرية" في قواعد السلامة النووية الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала