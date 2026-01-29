https://sarabic.ae/20260129/10-سفن-وطائرات-تجسس-هذه-أهم-الأسلحة-الأمريكية-التي-احتشدت-في-الشرق-الأوسط-1109748533.html

10 سفن وطائرات تجسس... هذه أهم الأسلحة الأمريكية التي احتشدت في الشرق الأوسط

أعلنت الولايات المتحدة عن تعزيز انتشارها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوتر مع إيران، حيث تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحرك ما وصفه... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

وأكد متحدث باسم البحرية الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ترافقها ثلاث مدمرات من طراز "آرلي بيرك" تتمركز حاليًا ضمن نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية.وبحسب مسؤول في البحرية الأمريكية، ارتفع عدد السفن الحربية الأمريكية العاملة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية إلى 10 سفن، بعد انضمام المدمرة "ديلبرت دي بلاك" إلى القوة البحرية المنتشرة، وفق ما نقل موقع "ذا وور زون".وفي السياق ذاته، وصلت طائرة الاستطلاع الإلكتروني "أر سي- 135 في ريفيت جوينت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، بعد رحلة انطلقت من الولايات المتحدة مرورًا ببريطانيا، بحسب بيانات تتبع الرحلات الجوية.كما أظهرت بيانات ومؤشرات أخرى تحركات جوية إضافية باتجاه الشرق الأوسط، شملت طائرات متخصصة في الاتصالات العسكرية والبحث والإنقاذ القتالي، إلى جانب نشر مقاتلات أمريكية إضافية في قواعد بالمنطقة، فضلًا عن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، بما في ذلك منظومات "باتريوت" و"ثاد"، وفق تقارير إعلامية أمريكية.في المقابل، حذرت إيران من أن أي عمل عسكري ضدها سيقابل برد حازم. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب‌آبادي، إن بلاده سترد "بقوة" على أي هجوم، مؤكدًا أن حتى التحركات العسكرية المحدودة ستواجه برد قاسٍ.كما شددت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أن طهران ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، محمّلة الولايات المتحدة مسؤولية أي تداعيات قد تترتب على أي تصعيد عسكري.إعلام: إدارة ترامب تجري تغييرات "سرية" في قواعد السلامة النووية الأمريكية

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

2026

