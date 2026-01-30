https://sarabic.ae/20260130/اعلام-عدد-كبير-من-الضحايا-جراء-انهيار-منجم-في-جمهورية-كونغو-الديمقراطية-1109823452.html
اعلام: عدد كبير من الضحايا جراء انهيار منجم في جمهورية كونغو الديمقراطية
أفادت وكالات اعلام غربية، بمقتل أكثر من 200 شخص في انهيار منجم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
العالم
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول في الكونغو الديمقراطية أنهم " لقوا حتفهم في انهيار منجم كولتان في روبايا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".وغالبا ماتبيع المناجم منتجاتها للتجار المحليين الذين يبيعونها بدورهم للشركات الأجنبية الكبيرة.كذلك يقوم شباب بالعمل بأيديهم في هذا النوع من المناجم التي لا تستثمرها أي جهة، محاولين بيع المعادن التي يتمكنون من استخراجها.
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول في الكونغو الديمقراطية أنهم " لقوا حتفهم في انهيار منجم كولتان في روبايا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وتعد الحوادث في مناجم بالكونغو الديمقراطية أمرا شائعا، وغالبا ما تكون مميتة، ولكن نظرا لوجود هذه المناجم في مناطق نائية، فلا يتم في العادة الإبلاغ عن الحوادث.
وغالبا ماتبيع المناجم منتجاتها للتجار المحليين الذين يبيعونها بدورهم للشركات الأجنبية الكبيرة.
كذلك يقوم شباب بالعمل بأيديهم في هذا النوع من المناجم
التي لا تستثمرها أي جهة، محاولين بيع المعادن التي يتمكنون من استخراجها.