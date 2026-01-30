اعلام: عدد كبير من الضحايا جراء انهيار منجم في جمهورية كونغو الديمقراطية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/اعلام-عدد-كبير-من-الضحايا-جراء-انهيار-منجم-في-جمهورية-كونغو-الديمقراطية-1109823452.html
اعلام: عدد كبير من الضحايا جراء انهيار منجم في جمهورية كونغو الديمقراطية
اعلام: عدد كبير من الضحايا جراء انهيار منجم في جمهورية كونغو الديمقراطية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالات اعلام غربية، بمقتل أكثر من 200 شخص في انهيار منجم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T21:47+0000
2026-01-30T21:47+0000
العالم
الكونغو
منجم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/07/1101413345_0:1158:2047:2309_1920x0_80_0_0_ed0309cba0b817a4fbd53b4582a21a5e.jpg
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول في الكونغو الديمقراطية أنهم " لقوا حتفهم في انهيار منجم كولتان في روبايا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".وغالبا ماتبيع المناجم منتجاتها للتجار المحليين الذين يبيعونها بدورهم للشركات الأجنبية الكبيرة.كذلك يقوم شباب بالعمل بأيديهم في هذا النوع من المناجم التي لا تستثمرها أي جهة، محاولين بيع المعادن التي يتمكنون من استخراجها.انهيار أرضي في منجم ذهب شمالي الكونغو الديمقراطية يودي بحياة 5 عمالالاتحاد الأفريقي: توقيع اتفاقية السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية "إنجاز مهم"
https://sarabic.ae/20251208/الأمم-المتحدة-الكونغو-الديمقراطية-تعاني-أسوأ-تفش-للكوليرا-منذ-25-عاما-1107951407.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/07/1101413345_0:966:2047:2501_1920x0_80_0_0_1de30655e4e91610599aa84626bb745c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الكونغو, منجم
العالم, الكونغو, منجم

اعلام: عدد كبير من الضحايا جراء انهيار منجم في جمهورية كونغو الديمقراطية

21:47 GMT 30.01.2026
© Photo / Unsplash/ Nathan Dumlao منجم
منجم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© Photo / Unsplash/ Nathan Dumlao
تابعنا عبر
أفادت وكالات اعلام غربية، بمقتل أكثر من 200 شخص في انهيار منجم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤول في الكونغو الديمقراطية أنهم " لقوا حتفهم في انهيار منجم كولتان في روبايا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وتعد الحوادث في مناجم بالكونغو الديمقراطية أمرا شائعا، وغالبا ما تكون مميتة، ولكن نظرا لوجود هذه المناجم في مناطق نائية، فلا يتم في العادة الإبلاغ عن الحوادث.
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الأمم المتحدة: الكونغو الديمقراطية تعاني أسوأ تفش للكوليرا منذ 25 عاما
8 ديسمبر 2025, 18:37 GMT
وغالبا ماتبيع المناجم منتجاتها للتجار المحليين الذين يبيعونها بدورهم للشركات الأجنبية الكبيرة.
كذلك يقوم شباب بالعمل بأيديهم في هذا النوع من المناجم التي لا تستثمرها أي جهة، محاولين بيع المعادن التي يتمكنون من استخراجها.
انهيار أرضي في منجم ذهب شمالي الكونغو الديمقراطية يودي بحياة 5 عمال
الاتحاد الأفريقي: توقيع اتفاقية السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية "إنجاز مهم"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала