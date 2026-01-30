https://sarabic.ae/20260130/الخارجية-الروسية-تحذر-دول-البلطيق-من-رد-على-الإجراءات-ضد-السفارات-1109792624.html
حذرت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، من أن موسكو تحتفظ بحق اتخاذ خطوات رد محددة على خلفية فرض لاتفيا وليتوانيا وإستونيا قيودًا تنظيمية على عمل السفارات الروسية، بحسب ما صرح به نائب وزير الخارجية الروسي دميتري لوبيـنسكي.
وقال لوبيـنسكي في مقابلة مع "سبوتنيك": "على خلفية هذه الإجراءات العدائية، قمنا في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 باتخاذ خطوة دبلوماسية، حيث تم استدعاء القائمين بالأعمال في سفارات: لاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، إلى وزارة الخارجية الروسية. وقد أُبلغ رؤساء البعثات بأن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ خطوات رد ملموسة".وكانت الوزارة قد أكدت في أواخر ديسمبر/كانون الأول أن المطالب غير القانونية الصادرة عن ريغا وفيلنيوس وتالين ستعرقل بشكل كبير عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.وشددت وزارة الخارجية الروسية مرارًا على أن دول البلطيق رسخت لنفسها بشكل عام صفة الدول شديدة العداء تجاه موسكو. وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن رهاب روسيا في هذه المنطقة كان منتشرًا منذ فترة طويلة قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
حذرت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، من أن موسكو تحتفظ بحق اتخاذ خطوات رد محددة على خلفية فرض لاتفيا وليتوانيا وإستونيا قيودًا تنظيمية على عمل السفارات الروسية، بحسب ما صرح به نائب وزير الخارجية الروسي دميتري لوبيـنسكي.
": "على خلفية هذه الإجراءات العدائية، قمنا في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 باتخاذ خطوة دبلوماسية، حيث تم استدعاء القائمين بالأعمال في سفارات: لاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، إلى وزارة الخارجية الروسية. وقد أُبلغ رؤساء البعثات بأن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ خطوات رد ملموسة".
30 ديسمبر 2025, 17:48 GMT
وكانت الوزارة قد أكدت في أواخر ديسمبر/كانون الأول أن المطالب غير القانونية الصادرة
عن ريغا وفيلنيوس وتالين ستعرقل بشكل كبير عمل البعثات الدبلوماسية الروسية في الخارج، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وشددت وزارة الخارجية الروسية مرارًا على أن دول البلطيق رسخت لنفسها بشكل عام صفة الدول شديدة العداء تجاه موسكو. وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن رهاب روسيا في هذه المنطقة كان منتشرًا منذ فترة طويلة قبل بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.