https://sarabic.ae/20251230/الخارجية-الروسية-موسكو-تحتفظ-بحقها-في-اتخاذ-تدابير-مناسبة-بخصوص-لاتفيا-وليتوانيا-وإستونيا-1108735244.html

الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير مناسبة بخصوص لاتفيا وليتوانيا وإستونيا

الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير مناسبة بخصوص لاتفيا وليتوانيا وإستونيا

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات للرد ضد لاتفيا وليتوانيا وإستونيا فيما يتعلق بإصدار لوائح تُقيِّد الأنشطة... 30.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-30T17:48+0000

2025-12-30T17:48+0000

2025-12-30T17:48+0000

أخبار روسيا اليوم

روسيا

الخارجية الروسية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "في 30 كانون الأول/ديسمبر، استُدعي القائمون بالأعمال في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا إلى وزارة الخارجية الروسية، وقُدِّم احتجاج شديد اللهجة على فرض سلطات هذه الدول غير الصديقة، لوائحَ تُقيِّد الأنشطة الإدارية والاقتصادية للسفارات الروسية في ريغا وفيلنيوس وتالين، وأُبلغ رؤساء البعثات الدبلوماسية بأن الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ التدابير المناسبة للرد على تلك الإجراءات التعسفية".وقال لافروف، خلال اجتماع مائدة مستديرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في موسكو حول موضوع تسوية الصراع في أوكرانيا: "ليس لدينا أي خطط عدوانية ضد أعضاء حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ونحن على استعداد لتوثيق الضمانات ذات الصلة كتابيًا، في وثيقة قانونية. وبطبيعة الحال، على أساس جماعي ومتبادل".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات المسلحة الألمانية تعمل على خطة تحسبا لحرب مع روسيا، تتضمّن نقل 800 ألف عسكري من قوات الناتو إلى خط الجبهة المفترض في الشرق، والذي لن يمرّ داخل الأراضي الألمانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، في وقت سابق، أن "روسيا لا تنوي مهاجمة دول الناتو، ولا يوجد أي معنى لمثل هذا الفعل". وأشار إلى أن الساسة الغربيين يخوّفون شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، مضيفاً "لكن الأذكياء يدركون جيداً أنها مجرد خدعة زائفة".

https://sarabic.ae/20251218/الخارجية-الروسية-موسكو-منفتحة-على-الحوار-إذا-تخلى-الناتو-عن-مواقفه-المعادية-لروسيا-1108316961.html

https://sarabic.ae/20251225/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-يراهن-على-تصعيد-الصراع-الأوكراني-من-أجل-المال-1108564020.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, روسيا, الخارجية الروسية, أخبار العالم الآن, العالم