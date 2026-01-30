https://sarabic.ae/20260130/الرئيس-اللبناني-يؤكد-أهمية-بقاء-مراقبي-الهدنة-1109820624.html
الرئيس اللبناني يؤكد أهمية بقاء مراقبي الهدنة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان، "نظرا للدور الحيوي الذي يقومون به". 30.01.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108612812_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0c9ca7b083375916bf2b9130397bb337.jpg
وتابع عون مشددا على "التزام لبنان الدائم باتفاقية الهدنة بجميع مندرجاتها".جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط، الجنرال باتريك غوشا، والمستشارة السياسية للهيئة ماريا كانتاميغو، بالإضافة إلى المسؤول في مكتب بيروت العقيد هينري روتسالينن، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمة الجنرال غوشا في لبنان، وانتقاله إلى مركز آخر.وخلال اللقاء، تم عرض أعمال مراقبي الهدنة في الدول التي يتواجدون فيها، بما فيها لبنان، إذ أشاد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بجهود الجنرال غوشا وفريقه خلال فترة عملهم.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان، "نظرا للدور الحيوي الذي يقومون به".
وتابع عون مشددا على "التزام لبنان الدائم باتفاقية الهدنة بجميع مندرجاتها".
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط، الجنرال باتريك غوشا، والمستشارة السياسية للهيئة ماريا كانتاميغو، بالإضافة إلى المسؤول في مكتب بيروت العقيد هينري روتسالينن، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمة الجنرال غوشا في لبنان، وانتقاله إلى مركز آخر.
وخلال اللقاء، تم عرض أعمال مراقبي الهدنة في الدول التي يتواجدون فيها، بما فيها لبنان، إذ أشاد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بجهود الجنرال غوشا وفريقه خلال فترة عملهم.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
27 نوفمبر 2025, 17:50 GMT
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.