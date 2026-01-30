https://sarabic.ae/20260130/الرئيس-اللبناني-يؤكد-أهمية-بقاء-مراقبي-الهدنة-1109820624.html

الرئيس اللبناني يؤكد أهمية بقاء مراقبي الهدنة

الرئيس اللبناني يؤكد أهمية بقاء مراقبي الهدنة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان، "نظرا للدور الحيوي الذي يقومون به". 30.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-30T18:38+0000

2026-01-30T18:38+0000

2026-01-30T18:38+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1a/1108612812_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0c9ca7b083375916bf2b9130397bb337.jpg

وتابع عون مشددا على "التزام لبنان الدائم باتفاقية الهدنة بجميع مندرجاتها".جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني رئيس هيئة مراقبي الهدنة الدوليين في الشرق الأوسط، الجنرال باتريك غوشا، والمستشارة السياسية للهيئة ماريا كانتاميغو، بالإضافة إلى المسؤول في مكتب بيروت العقيد هينري روتسالينن، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمة الجنرال غوشا في لبنان، وانتقاله إلى مركز آخر.وخلال اللقاء، تم عرض أعمال مراقبي الهدنة في الدول التي يتواجدون فيها، بما فيها لبنان، إذ أشاد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بجهود الجنرال غوشا وفريقه خلال فترة عملهم.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251127/سبوتنيك-في-تغطية-خاصة-لمرور-عام-على-الهدنة-في-لبنان-الحرب-مستمرة-بأوجه-مختلفة--1107563760.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل