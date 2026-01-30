خبير: نحن أمام تاريخ جديد في العلاقات بين الدول العربية وروسيا عبر الإمارات
07:34 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 07:35 GMT 30.01.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد
© Sputnik . Sergey Bobylev/
أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي من الإمارات، على أهمية العلاقات الروسية الإماراتية، في موازاة الزيارة التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو، قائلا إن "روسيا والاتحاد السوفيتي كان دائما مهتما بترسيخ العلاقات مع دولة الإمارات منذ نشأتها".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت إلى أن "هذه العلاقات الخاصة والمودة وهذه الثقة التي أولاها الرئيس البوتين وروسيا إلى دولة الإمارات ظهرت بشكل كبير جدا في الاستقبال الرسمي للشيخ محمد بن زايد"، لافتا إلى "نجاح الوساطة الإماراتية في الأزمة الأوكرانية في فك أسر أو تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أن "الوساطة التي تجريها الإمارات حاليا لتخفيف نزيف الدم في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، هي مساعي صادقة وقوية".
وقال صالح: "آمل أن تستمر هذه العلاقات بين البلدين بشكل أكبر وتزيد العلاقات الاقتصادية والتجارية"، واصفا "العلاقات السياسية بين روسيا والإمارات بالعلاقات الخاصة، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بـ"المتميزة"، كاشفا أنه "رغم الحظر على روسيا في الفترة الماضية، إلا أن الإمارات حافظت رغم بعض الضغوط، على تتبع نفس النهج بالتعامل مع روسيا، وبالتالي هذه الثقة السياسية، أدت إلى توقيع اتفاقية الشراكة في العام الماضي".
ورأى أن "الامارات تتميز بالحياد والنزاهة السياسية وبالإضافة إلى الإرث الإماراتي العربي الأصيل، جعلها هذا وسيطا محايدا لتحظى بالتقدير ليس فقط من روسيا، لكن أيضا من الأطراف المتنازعة".
وردا على سؤال حول الملف الإيراني، قال: "إن الملف الإيراني، ملف شائك وأي هجوم على إيران يضر المنطقة و العالم والقيادة الإماراتية تعرف هذا بشكل كبير"، آملا أن "يتم حل الأزمة، ويكفي أن دولة الإمارات وروسيا تحاولان أن تلعبا دورا إيجابيا في هذا الخصوص لتفادي اندلاع حرائق في الشرق الأوسط".
وأكد صالح أن "المدرسة الروسية والتاريخ الروسي يشهد كم كان الاتحاد السوفياتي ليس فقط مساندًا في القضايا الفلسطينية، بل كان هناك أيضا علاقات عربية روسية لا زالت ممتدة"، قائلا: "نحن نشهد مرحلة ولادة جديدة وتاريخ جديد في العلاقات بين الدول العربية وبين روسيا، من خلال الشراكة والعلاقات المتميزة بين روسيا والإمارات".
ولفت إلى أن "الشيخ محمد بن زايد ومن خلال علاقاته والتواصل المستمر واتفاقات الشراكة مع روسيا، يرسم ملفا جديدا للعلاقات العربية الروسية"، مشددا على أن "الإمارات حققت إبهارا من الناحية الاقتصادية وهي الآن تحقق إنجازا وإبهارا في الملف الدبلوماسي".