خبير: نحن أمام تاريخ جديد في العلاقات بين الدول العربية وروسيا عبر الإمارات

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: نحن أمام تاريخ جديد في العلاقات بين الدول العربية وروسيا عبر الإمارات
خبير: نحن أمام تاريخ جديد في العلاقات بين الدول العربية وروسيا عبر الإمارات
أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي من الإمارات، على أهمية العلاقات الروسية الإماراتية، في موازاة الزيارة التي يقوم بها رئيس... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T07:34+0000
2026-01-30T07:35+0000
حصري
العالم
العالم العربي
روسيا
الإمارت
فلاديمير بوتين
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109758912_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_dbd33a21c0a154744373d1c154c0571f.jpg
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت إلى أن "هذه العلاقات الخاصة والمودة وهذه الثقة التي أولاها الرئيس البوتين وروسيا إلى دولة الإمارات ظهرت بشكل كبير جدا في الاستقبال الرسمي للشيخ محمد بن زايد"، لافتا إلى "نجاح الوساطة الإماراتية في الأزمة الأوكرانية في فك أسر أو تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أن "الوساطة التي تجريها الإمارات حاليا لتخفيف نزيف الدم في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، هي مساعي صادقة وقوية".ورأى أن "الامارات تتميز بالحياد والنزاهة السياسية وبالإضافة إلى الإرث الإماراتي العربي الأصيل، جعلها هذا وسيطا محايدا لتحظى بالتقدير ليس فقط من روسيا، لكن أيضا من الأطراف المتنازعة".وردا على سؤال حول الملف الإيراني، قال: "إن الملف الإيراني، ملف شائك وأي هجوم على إيران يضر المنطقة و العالم والقيادة الإماراتية تعرف هذا بشكل كبير"، آملا أن "يتم حل الأزمة، ويكفي أن دولة الإمارات وروسيا تحاولان أن تلعبا دورا إيجابيا في هذا الخصوص لتفادي اندلاع حرائق في الشرق الأوسط".ولفت إلى أن "الشيخ محمد بن زايد ومن خلال علاقاته والتواصل المستمر واتفاقات الشراكة مع روسيا، يرسم ملفا جديدا للعلاقات العربية الروسية"، مشددا على أن "الإمارات حققت إبهارا من الناحية الاقتصادية وهي الآن تحقق إنجازا وإبهارا في الملف الدبلوماسي".
الإمارت
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109758912_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_356cff9d74c3b388aec7fc934934d1d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
حصري, العالم, العالم العربي, روسيا, الإمارت, فلاديمير بوتين, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد

خبير: نحن أمام تاريخ جديد في العلاقات بين الدول العربية وروسيا عبر الإمارات

07:34 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 07:35 GMT 30.01.2026)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي من الإمارات، على أهمية العلاقات الروسية الإماراتية، في موازاة الزيارة التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو، قائلا إن "روسيا والاتحاد السوفيتي كان دائما مهتما بترسيخ العلاقات مع دولة الإمارات منذ نشأتها".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت إلى أن "هذه العلاقات الخاصة والمودة وهذه الثقة التي أولاها الرئيس البوتين وروسيا إلى دولة الإمارات ظهرت بشكل كبير جدا في الاستقبال الرسمي للشيخ محمد بن زايد"، لافتا إلى "نجاح الوساطة الإماراتية في الأزمة الأوكرانية في فك أسر أو تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أن "الوساطة التي تجريها الإمارات حاليا لتخفيف نزيف الدم في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، هي مساعي صادقة وقوية".

وقال صالح: "آمل أن تستمر هذه العلاقات بين البلدين بشكل أكبر وتزيد العلاقات الاقتصادية والتجارية"، واصفا "العلاقات السياسية بين روسيا والإمارات بالعلاقات الخاصة، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بـ"المتميزة"، كاشفا أنه "رغم الحظر على روسيا في الفترة الماضية، إلا أن الإمارات حافظت رغم بعض الضغوط، على تتبع نفس النهج بالتعامل مع روسيا، وبالتالي هذه الثقة السياسية، أدت إلى توقيع اتفاقية الشراكة في العام الماضي".

ورأى أن "الامارات تتميز بالحياد والنزاهة السياسية وبالإضافة إلى الإرث الإماراتي العربي الأصيل، جعلها هذا وسيطا محايدا لتحظى بالتقدير ليس فقط من روسيا، لكن أيضا من الأطراف المتنازعة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وروسيا تستند إلى إرث عريق يمتد لأكثر من 50 عاما
أمس, 11:46 GMT
وردا على سؤال حول الملف الإيراني، قال: "إن الملف الإيراني، ملف شائك وأي هجوم على إيران يضر المنطقة و العالم والقيادة الإماراتية تعرف هذا بشكل كبير"، آملا أن "يتم حل الأزمة، ويكفي أن دولة الإمارات وروسيا تحاولان أن تلعبا دورا إيجابيا في هذا الخصوص لتفادي اندلاع حرائق في الشرق الأوسط".

وأكد صالح أن "المدرسة الروسية والتاريخ الروسي يشهد كم كان الاتحاد السوفياتي ليس فقط مساندًا في القضايا الفلسطينية، بل كان هناك أيضا علاقات عربية روسية لا زالت ممتدة"، قائلا: "نحن نشهد مرحلة ولادة جديدة وتاريخ جديد في العلاقات بين الدول العربية وبين روسيا، من خلال الشراكة والعلاقات المتميزة بين روسيا والإمارات".

ولفت إلى أن "الشيخ محمد بن زايد ومن خلال علاقاته والتواصل المستمر واتفاقات الشراكة مع روسيا، يرسم ملفا جديدا للعلاقات العربية الروسية"، مشددا على أن "الإمارات حققت إبهارا من الناحية الاقتصادية وهي الآن تحقق إنجازا وإبهارا في الملف الدبلوماسي".
