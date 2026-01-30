https://sarabic.ae/20260130/خبير-نحن-أمام-تاريخ-جديد-في-العلاقات-بين-الدول-العربية-وروسيا-عبر-الإمارات-1109796922.html

خبير: نحن أمام تاريخ جديد في العلاقات بين الدول العربية وروسيا عبر الإمارات

خبير: نحن أمام تاريخ جديد في العلاقات بين الدول العربية وروسيا عبر الإمارات

أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي من الإمارات، على أهمية العلاقات الروسية الإماراتية، في موازاة الزيارة التي يقوم بها رئيس... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، لفت إلى أن "هذه العلاقات الخاصة والمودة وهذه الثقة التي أولاها الرئيس البوتين وروسيا إلى دولة الإمارات ظهرت بشكل كبير جدا في الاستقبال الرسمي للشيخ محمد بن زايد"، لافتا إلى "نجاح الوساطة الإماراتية في الأزمة الأوكرانية في فك أسر أو تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أن "الوساطة التي تجريها الإمارات حاليا لتخفيف نزيف الدم في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، هي مساعي صادقة وقوية".ورأى أن "الامارات تتميز بالحياد والنزاهة السياسية وبالإضافة إلى الإرث الإماراتي العربي الأصيل، جعلها هذا وسيطا محايدا لتحظى بالتقدير ليس فقط من روسيا، لكن أيضا من الأطراف المتنازعة".وردا على سؤال حول الملف الإيراني، قال: "إن الملف الإيراني، ملف شائك وأي هجوم على إيران يضر المنطقة و العالم والقيادة الإماراتية تعرف هذا بشكل كبير"، آملا أن "يتم حل الأزمة، ويكفي أن دولة الإمارات وروسيا تحاولان أن تلعبا دورا إيجابيا في هذا الخصوص لتفادي اندلاع حرائق في الشرق الأوسط".ولفت إلى أن "الشيخ محمد بن زايد ومن خلال علاقاته والتواصل المستمر واتفاقات الشراكة مع روسيا، يرسم ملفا جديدا للعلاقات العربية الروسية"، مشددا على أن "الإمارات حققت إبهارا من الناحية الاقتصادية وهي الآن تحقق إنجازا وإبهارا في الملف الدبلوماسي".

