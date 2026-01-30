https://sarabic.ae/20260130/دوري-أبطال-أوروبا-8-فرق-تتأهل-وأخرى-في-الملحق-1109801075.html
دوري أبطال أوروبا... 8 فرق تتأهل وأخرى في الملحق
دوري أبطال أوروبا... 8 فرق تتأهل وأخرى في الملحق
فرضت الأندية الإنجليزية سيطرتها على مقاعد دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، من بين 8 فرق تأهلت مباشرة، بينما ينتظر 16 فريقًا قرعة الملحق الأوروبي، من أجل...
2026-01-30T09:34+0000
2026-01-30T09:34+0000
2026-01-30T09:34+0000
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وأخرى في الملحق
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وأخرى في الملحق
فرضت الأندية الإنجليزية سيطرتها على مقاعد دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، من بين 8 فرق تأهلت مباشرة، بينما ينتظر 16 فريقًا قرعة الملحق الأوروبي، من أجل الصعود للدور القادم.
النسخة الـ71 في تاريخ البطولة
، شهدت تغيرًا مفصليًا في شكل "يويفا"، وتأتي في سياق استقرار النظام الجديد منذ موسم 2024-2025، والذي يعتمد على مرحلة دوري موحدة تضم 36 فريقًا بدلًا من المجموعات التقليدية.
الملحق، هو نظام مواجهات من مباراتين، بين الفرق المصنفة وغير المصنفة. الفرق من المركز الـ9 إلى الـ16 تكون مصنفة وتلعب ذهابًا خارج الأرض وإيابًا على أرضها.
أما الفرق من المركز 17–24، فتكون غير مصنفة وتدرس ترتيبات المواجهات حسب القرعة. والفائز في كل مواجهة من مجموع المباراتين يتأهل إلى دور الـ16.
ويرى الصحفي الرياضي، يوسف التمسماني، أن كرة القدم الإنجليزية ستكون قوية جدًّا هذا الموسم، خاصة بعد الاستثمارات القوية التي ضخَّت في أنديتها.
وتوقع أن تكون البطولة الإنجليزية دون منافس هي أفضل بطولة في العالم تليها البطولة الإسبانية.
وأشار التمسماني إلى أن دوري أبطال أوروبا
فيه فرق تقليدية مثل باريس سان جيرمان فاز بالبطولة رغم أنه لم يكن ضمن الثمانية المتأهلين الكبار، لافتًا إلى أن برشلونة ذو مستوى متذبذب على نحو لافت.
في السياق، أشار المحلل الرياضي المصري، واللاعب الدولي السابق، ياسر الشنواني، إلى مفاجآت مدوية في هذا الموسم مثل المستوى الذي قدمه ريال مدريد ونيوكاسل وغيرهما من الفرق الكبيرة، وكذلك وصول بنفيكا في وقت قاتل، لافتًا إلى أن باريس سان جيرمان تأهل عن استحقاق، وكذلك نيوكاسل أدى أداءً عظيمًا.
وقال الشنواني إنه لم يكن متوقعًا تأهل سبورتينغ لشبونة، وذلك بفضل النتائج التي حققها، مضيفًا أن كرة القدم
لا تعترف بالتاريخ ولا بالبطولات والدليل مباراة بنفيكا والريال.