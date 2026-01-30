https://sarabic.ae/20260130/دوري-أبطال-أوروبا-8-فرق-تتأهل-وأخرى-في-الملحق-1109801075.html

دوري أبطال أوروبا... 8 فرق تتأهل وأخرى في الملحق

فرضت الأندية الإنجليزية سيطرتها على مقاعد دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، من بين 8 فرق تأهلت مباشرة، بينما ينتظر 16 فريقًا قرعة الملحق الأوروبي، من أجل... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

النسخة الـ71 في تاريخ البطولة، شهدت تغيرًا مفصليًا في شكل "يويفا"، وتأتي في سياق استقرار النظام الجديد منذ موسم 2024-2025، والذي يعتمد على مرحلة دوري موحدة تضم 36 فريقًا بدلًا من المجموعات التقليدية.الملحق، هو نظام مواجهات من مباراتين، بين الفرق المصنفة وغير المصنفة. الفرق من المركز الـ9 إلى الـ16 تكون مصنفة وتلعب ذهابًا خارج الأرض وإيابًا على أرضها. أما الفرق من المركز 17–24، فتكون غير مصنفة وتدرس ترتيبات المواجهات حسب القرعة. والفائز في كل مواجهة من مجموع المباراتين يتأهل إلى دور الـ16.وتوقع أن تكون البطولة الإنجليزية دون منافس هي أفضل بطولة في العالم تليها البطولة الإسبانية.وأشار التمسماني إلى أن دوري أبطال أوروبا فيه فرق تقليدية مثل باريس سان جيرمان فاز بالبطولة رغم أنه لم يكن ضمن الثمانية المتأهلين الكبار، لافتًا إلى أن برشلونة ذو مستوى متذبذب على نحو لافت.وقال الشنواني إنه لم يكن متوقعًا تأهل سبورتينغ لشبونة، وذلك بفضل النتائج التي حققها، مضيفًا أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ ولا بالبطولات والدليل مباراة بنفيكا والريال.

