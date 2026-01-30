دوري أبطال أوروبا... 8 فرق تتأهل وأخرى في الملحق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
فرضت الأندية الإنجليزية سيطرتها على مقاعد دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، من بين 8 فرق تأهلت مباشرة، بينما ينتظر 16 فريقًا قرعة الملحق الأوروبي
النسخة الـ71 في تاريخ البطولة، شهدت تغيرًا مفصليًا في شكل "يويفا"، وتأتي في سياق استقرار النظام الجديد منذ موسم 2024-2025، والذي يعتمد على مرحلة دوري موحدة تضم 36 فريقًا بدلًا من المجموعات التقليدية.الملحق، هو نظام مواجهات من مباراتين، بين الفرق المصنفة وغير المصنفة. الفرق من المركز الـ9 إلى الـ16 تكون مصنفة وتلعب ذهابًا خارج الأرض وإيابًا على أرضها. أما الفرق من المركز 17–24، فتكون غير مصنفة وتدرس ترتيبات المواجهات حسب القرعة. والفائز في كل مواجهة من مجموع المباراتين يتأهل إلى دور الـ16.وتوقع أن تكون البطولة الإنجليزية دون منافس هي أفضل بطولة في العالم تليها البطولة الإسبانية.وأشار التمسماني إلى أن دوري أبطال أوروبا فيه فرق تقليدية مثل باريس سان جيرمان فاز بالبطولة رغم أنه لم يكن ضمن الثمانية المتأهلين الكبار، لافتًا إلى أن برشلونة ذو مستوى متذبذب على نحو لافت.وقال الشنواني إنه لم يكن متوقعًا تأهل سبورتينغ لشبونة، وذلك بفضل النتائج التي حققها، مضيفًا أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ ولا بالبطولات والدليل مباراة بنفيكا والريال.
فرضت الأندية الإنجليزية سيطرتها على مقاعد دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، من بين 8 فرق تأهلت مباشرة، بينما ينتظر 16 فريقًا قرعة الملحق الأوروبي، من أجل الصعود للدور القادم.

النسخة الـ71 في تاريخ البطولة، شهدت تغيرًا مفصليًا في شكل "يويفا"، وتأتي في سياق استقرار النظام الجديد منذ موسم 2024-2025، والذي يعتمد على مرحلة دوري موحدة تضم 36 فريقًا بدلًا من المجموعات التقليدية.
الملحق، هو نظام مواجهات من مباراتين، بين الفرق المصنفة وغير المصنفة. الفرق من المركز الـ9 إلى الـ16 تكون مصنفة وتلعب ذهابًا خارج الأرض وإيابًا على أرضها.
أما الفرق من المركز 17–24، فتكون غير مصنفة وتدرس ترتيبات المواجهات حسب القرعة. والفائز في كل مواجهة من مجموع المباراتين يتأهل إلى دور الـ16.

ويرى الصحفي الرياضي، يوسف التمسماني، أن كرة القدم الإنجليزية ستكون قوية جدًّا هذا الموسم، خاصة بعد الاستثمارات القوية التي ضخَّت في أنديتها.

وتوقع أن تكون البطولة الإنجليزية دون منافس هي أفضل بطولة في العالم تليها البطولة الإسبانية.
وأشار التمسماني إلى أن دوري أبطال أوروبا فيه فرق تقليدية مثل باريس سان جيرمان فاز بالبطولة رغم أنه لم يكن ضمن الثمانية المتأهلين الكبار، لافتًا إلى أن برشلونة ذو مستوى متذبذب على نحو لافت.
في السياق، أشار المحلل الرياضي المصري، واللاعب الدولي السابق، ياسر الشنواني، إلى مفاجآت مدوية في هذا الموسم مثل المستوى الذي قدمه ريال مدريد ونيوكاسل وغيرهما من الفرق الكبيرة، وكذلك وصول بنفيكا في وقت قاتل، لافتًا إلى أن باريس سان جيرمان تأهل عن استحقاق، وكذلك نيوكاسل أدى أداءً عظيمًا.
وقال الشنواني إنه لم يكن متوقعًا تأهل سبورتينغ لشبونة، وذلك بفضل النتائج التي حققها، مضيفًا أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ ولا بالبطولات والدليل مباراة بنفيكا والريال.
