عراقجي: أهداف واشنطن تستدعي تكثيف التنسيق الإقليمي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن الأهداف التي تطرحها واشنطن والتحديات الإقليمية الراهنة تفرض على إيران وتركيا تكثيف المشاورات والتنسيق...

موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عراقجي لدى وصوله إلى أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، حيث قال: "القضايا الإقليمية بالغة الحساسية حالياً، وتوجد تحديات جدية، وما يطرح من أهداف من قبل الولايات المتحدة وغيرها يستدعي تكثيف مشاوراتنا ومراجعة تطورات المنطقة وتنسيق مواقفنا بشكل أكبر". ووصف عراقجي الزيارة بأنها "معدة منذ فترة طويلة"، وتأتي رداً على زيارة سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى طهران قبل أشهر، بهدف مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأبرز أن إيران وتركيا دولتان كبيرتان تجمعهما علاقات وثيقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التنسيق الدائم بشأن الملفات الإقليمية. واعتبر قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية "خطأً استراتيجياً كبيراً"، مشبّهاً إياه بخطأ سابق في "آلية الزناد"، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تقلص دور أوروبا في المنطقة أكثر فأكثر، وأعرب عن اعتقاده بأن الأوروبيين سيصلون قريباً إلى قناعة بخطئهم، كما حدث سابقاً. ومن المقرر أن يلتقي عراقجي خلال الزيارة بنظيره التركي هاكان فيدان، وبالرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وجهود تركية محتملة للوساطة بين طهران وواشنطن.وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، أمس الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم مقترحا لعقد اجتماع ثلاثي رفيع المستوى يضم إيران والولايات المتحدة وتركيا، لبحث الملفات العالقة بين طهران وواشنطن عبر المسار الدبلوماسي.وأكدت الصحيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى ترحيبا أوليا بالمقترح التركي، في إشارة إلى انفتاح محتمل على دور أنقرة كوسيط بين الطرفين".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".

