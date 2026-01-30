عراقجي: أهداف واشنطن تستدعي تكثيف التنسيق الإقليمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/عراقجي-أهداف-واشنطن-تستدعي-تكثيف-التنسيق-الإقليمي-1109801489.html
عراقجي: أهداف واشنطن تستدعي تكثيف التنسيق الإقليمي
عراقجي: أهداف واشنطن تستدعي تكثيف التنسيق الإقليمي
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن الأهداف التي تطرحها واشنطن والتحديات الإقليمية الراهنة تفرض على إيران وتركيا تكثيف المشاورات والتنسيق... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T09:55+0000
2026-01-30T10:29+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_49814a8c8117d71a5d35fa0bbbd2438f.jpg
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عراقجي لدى وصوله إلى أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، حيث قال: "القضايا الإقليمية بالغة الحساسية حالياً، وتوجد تحديات جدية، وما يطرح من أهداف من قبل الولايات المتحدة وغيرها يستدعي تكثيف مشاوراتنا ومراجعة تطورات المنطقة وتنسيق مواقفنا بشكل أكبر". ووصف عراقجي الزيارة بأنها "معدة منذ فترة طويلة"، وتأتي رداً على زيارة سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى طهران قبل أشهر، بهدف مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وأبرز أن إيران وتركيا دولتان كبيرتان تجمعهما علاقات وثيقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التنسيق الدائم بشأن الملفات الإقليمية. واعتبر قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية "خطأً استراتيجياً كبيراً"، مشبّهاً إياه بخطأ سابق في "آلية الزناد"، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تقلص دور أوروبا في المنطقة أكثر فأكثر، وأعرب عن اعتقاده بأن الأوروبيين سيصلون قريباً إلى قناعة بخطئهم، كما حدث سابقاً. ومن المقرر أن يلتقي عراقجي خلال الزيارة بنظيره التركي هاكان فيدان، وبالرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وجهود تركية محتملة للوساطة بين طهران وواشنطن.وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، أمس الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم مقترحا لعقد اجتماع ثلاثي رفيع المستوى يضم إيران والولايات المتحدة وتركيا، لبحث الملفات العالقة بين طهران وواشنطن عبر المسار الدبلوماسي.وأكدت الصحيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى ترحيبا أوليا بالمقترح التركي، في إشارة إلى انفتاح محتمل على دور أنقرة كوسيط بين الطرفين".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
https://sarabic.ae/20260128/عراقجي-قواتنا-المسلحة-الباسلة-على-أهبة-الاستعداد-1109737727.html
https://sarabic.ae/20260130/وسط-اتصالات-مكثفة-تحركات-مصرية-بشأن-إيران-1109799702.html
https://sarabic.ae/20260130/ترامب-سفن-كبيرة-وقوية-متجهة-إلى-إيران-حاليا-وآمل-ألا-نضطر-لاستخدامها-1109792813.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/09/1109067494_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_825a38b3f2ced6edddbac280bd7c4619.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

عراقجي: أهداف واشنطن تستدعي تكثيف التنسيق الإقليمي

09:55 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 10:29 GMT 30.01.2026)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن الأهداف التي تطرحها واشنطن والتحديات الإقليمية الراهنة تفرض على إيران وتركيا تكثيف المشاورات والتنسيق بينهما لمواجهة التطورات الحساسة في المنطقة.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عراقجي لدى وصوله إلى أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، حيث قال: "القضايا الإقليمية بالغة الحساسية حالياً، وتوجد تحديات جدية، وما يطرح من أهداف من قبل الولايات المتحدة وغيرها يستدعي تكثيف مشاوراتنا ومراجعة تطورات المنطقة وتنسيق مواقفنا بشكل أكبر".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
عراقجي: قواتنا المسلحة الباسلة على أهبة الاستعداد
28 يناير, 18:39 GMT
وأوضح الوزير الإيراني أن المباحثات مع الجانب التركي ستشمل تبادل الآراء حول سبل التعامل مع هذه التحديات والخروج منها بشكل مشترك، في إطار التعاون المستمر بين البلدين الجارين.
ووصف عراقجي الزيارة بأنها "معدة منذ فترة طويلة"، وتأتي رداً على زيارة سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى طهران قبل أشهر، بهدف مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.
وأبرز أن إيران وتركيا دولتان كبيرتان تجمعهما علاقات وثيقة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التنسيق الدائم بشأن الملفات الإقليمية.

وفي سياق حديثه، وجّه عراقجي انتقاداً حاداً للسياسة الأوروبية، معتبراً أن أوروبا "في حالة تراجع" وتفقد دورها الدولي يوماً بعد يوم، وأنها تسهم بنفسها في هذا التراجع بسبب "عدم فهمها الصحيح للواقع الدولي والإقليمي، ولا حتى لمصالحها الخاصة".

واعتبر قرار تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية "خطأً استراتيجياً كبيراً"، مشبّهاً إياه بخطأ سابق في "آلية الزناد"، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تقلص دور أوروبا في المنطقة أكثر فأكثر، وأعرب عن اعتقاده بأن الأوروبيين سيصلون قريباً إلى قناعة بخطئهم، كما حدث سابقاً.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
وسط اتصالات مكثفة... تحركات مصرية بشأن إيران
08:50 GMT
ومن المقرر أن يلتقي عراقجي خلال الزيارة بنظيره التركي هاكان فيدان، وبالرئيس رجب طيب أردوغان، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وجهود تركية محتملة للوساطة بين طهران وواشنطن.
وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت، أمس الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم مقترحا لعقد اجتماع ثلاثي رفيع المستوى يضم إيران والولايات المتحدة وتركيا، لبحث الملفات العالقة بين طهران وواشنطن عبر المسار الدبلوماسي.

وأفادت صحيفة غربية، أمس الخميس، أن الرئيس أردوغان قد دعا إلى نقل ملف إيران إلى طاولة الحوار المباشر، مقترحا أن تستضيف أنقرة لقاء ثلاثيا يجمع الطرفين في أعلى مستوى سياسي ممكن، من أجل تخفيف حدة التوتر الإقليمي ومنع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.

وأكدت الصحيفة أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى ترحيبا أوليا بالمقترح التركي، في إشارة إلى انفتاح محتمل على دور أنقرة كوسيط بين الطرفين".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تأمل أن تبادر إيران سريعًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، محذرًا من أن أي هجوم قادم سيكون "أسوأ بكثير" من السابق.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
ترامب: سفن "كبيرة وقوية" متجهة إلى إيران حاليا وآمل ألا نضطر لاستخدامها
01:11 GMT
وأوضح ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن أسطولا وصفه بـ"الضخم" يتجه نحو إيران، مؤكدا أنه يتحرك بسرعة وبقوة كبيرة وبهدف واضح.
ودعا طهران إلى التفاوض على "صفقة عادلة ومتكافئة" تتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن الوقت المتاح ينفد.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران لم تستجب سابقًا لدعوات إبرام اتفاق، ما أدى إلى تنفيذ عملية "مطرقة منتصف الليل" في حزيران/يونيو الماضي، والتي قال إنها ألحقت دمارًا كبيرًا بإيران، محذرًا من أن الهجوم التالي سيكون أشد.
وأضاف ترامب أن الأسطول المتجه إلى المنطقة أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا، وتقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، مؤكدا أنه جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا اقتضت الحاجة.
من جهته، طالب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، "مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء استمرار التهديدات الأمريكية باستخدام القوة ضد دول ذات سيادة، ومحاولات فرض السيطرة على أراضٍ أجنبية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала