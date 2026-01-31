https://sarabic.ae/20260131/الجزائر-تطلق-قمرا-صناعيا-للاستشعار-عن-بعد-عبر-صاروخ-صيني-1109842579.html
الجزائر تطلق قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد عبر صاروخ صيني... فيديو
الجزائر تطلق قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد عبر صاروخ صيني... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية بإطلاق قمر صناعي جزائري للاستشعار عن بُعد بنجاح، اليوم السبت، من مركز "جيوتشيوان" الفضائي شمال غربي الصين.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109842736_0:184:738:599_1920x0_80_0_0_eba2eefe8b1a4026dfc8d5f5069cb8ce.jpg
وانطلق صاروخ الإطلاق "لونغ مارش-2 سي" عند الساعة 4:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، ووضع القمر في مداره المخطط له. يشار إلى أن الجزائر عرفت عام 2002 إطلاق أول قمر اصطناعي لرصد الأرض (إيه إل سات- 1)، يليه القمر (إيه إل سات- 2 إيه)، ثم (إيه إل سات- 2 بي) في عامي 2010 و2016. فيما أطلق قمر "ألكوم سات 1" الاصطناعي عام 2017، المخصص للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، من منصة الإطلاق "شيشانغ" الموجودة في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
الجزائر تطلق قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد عبر صاروخ صيني... فيديو
12:52 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 12:53 GMT 31.01.2026)
أفادت وسائل إعلام صينية بإطلاق قمر صناعي جزائري للاستشعار عن بُعد بنجاح، اليوم السبت، من مركز "جيوتشيوان" الفضائي شمال غربي الصين.
وانطلق صاروخ الإطلاق "لونغ مارش-2 سي" عند الساعة 4:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، ووضع القمر في مداره المخطط له.
ومن المقرر أن يُستخدم القمر في تخطيط استخدام الأراضي والوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها في الجزائر.
يشار إلى أن الجزائر عرفت عام 2002 إطلاق أول قمر اصطناعي لرصد الأرض (إيه إل سات- 1)، يليه القمر (إيه إل سات- 2 إيه)، ثم (إيه إل سات- 2 بي) في عامي 2010 و2016.
فيما أطلق قمر "ألكوم سات 1" الاصطناعي عام 2017، المخصص للاتصالات السلكية واللاسلكية الفضائية، من منصة الإطلاق "شيشانغ" الموجودة في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.