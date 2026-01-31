https://sarabic.ae/20260131/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-لأول-مرة-بصحة-حصيلة-قتلى-الحرب-في-غزة-1109851563.html

الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة بصحة حصيلة قتلى الحرب في غزة

وعلى مدار عامين من الحرب، رفضت إسرائيل قبول أرقام الضحايا التي نشرتها وزارة الصحة في غزة، بحجة أنها تابعة لمسؤولين من حركة "حماس" الفلسطينية، لكن الجيش الإسرائيلي تبنّى الآن وفجأة تقديرات الوزارة، وفقًا لتصريحات نُشرت، يوم الخميس الماضي، باسم كبار المسؤولين العسكريين.وقال المسؤولون: "في الحرب، نقدّر أن نحو 70 ألف شخص من سكان غزة قُتلوا، باستثناء المفقودين، ويجري العمل حاليا على تصنيف عناصر "حماس" والمدنيين غير المتورطين"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وفي آخر تحديث لها، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغ 71,667 قتيلا.ووفقا لبياناتها، فقد تلقى نحو 171 ألف جريح العلاج في مستشفيات غزة، وتشير الوزارة في تحديثاتها الدورية إلى أن الأرقام لا تشمل المفقودين، الذين لا تزال فرق الإنقاذ في القطاع تحاول الوصول إليهم.وتنشر وزارة الصحة في غزة أسماء وأعمار القتلى المُسجلين لديها، التي تفيد في الوقت الحالي بأن الحصيلة تجاوزت 71 ألف قتيل، من بينهم أكثر من 480 قتيلا في الهجمات الإسرائيلية، منذ بدء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أمريكا في أكتوبر 2025.وتضيف الوزارة أن آلافا آخرين ما زالوا مدفونين تحت أنقاض مدن غزة المدمرة، ولا تُفرق الوزارة بين المدنيين والمقاتلين، لكنها حددت أن معظم القتلى من النساء والأطفال.

