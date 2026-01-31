عربي
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة بصحة حصيلة قتلى الحرب في غزة
وافق كبار المسؤولين العسكريين في الجيش الإسرائيلي، على تحديث صادر عن وزارة الصحة في غزة، الذي أفاد بأن عدد القتلى في غزة يقدر بنحو 70 ألف شخص، باستثناء... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
وعلى مدار عامين من الحرب، رفضت إسرائيل قبول أرقام الضحايا التي نشرتها وزارة الصحة في غزة، بحجة أنها تابعة لمسؤولين من حركة "حماس" الفلسطينية، لكن الجيش الإسرائيلي تبنّى الآن وفجأة تقديرات الوزارة، وفقًا لتصريحات نُشرت، يوم الخميس الماضي، باسم كبار المسؤولين العسكريين.وقال المسؤولون: "في الحرب، نقدّر أن نحو 70 ألف شخص من سكان غزة قُتلوا، باستثناء المفقودين، ويجري العمل حاليا على تصنيف عناصر "حماس" والمدنيين غير المتورطين"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وفي آخر تحديث لها، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغ 71,667 قتيلا.ووفقا لبياناتها، فقد تلقى نحو 171 ألف جريح العلاج في مستشفيات غزة، وتشير الوزارة في تحديثاتها الدورية إلى أن الأرقام لا تشمل المفقودين، الذين لا تزال فرق الإنقاذ في القطاع تحاول الوصول إليهم.وتنشر وزارة الصحة في غزة أسماء وأعمار القتلى المُسجلين لديها، التي تفيد في الوقت الحالي بأن الحصيلة تجاوزت 71 ألف قتيل، من بينهم أكثر من 480 قتيلا في الهجمات الإسرائيلية، منذ بدء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أمريكا في أكتوبر 2025.وتضيف الوزارة أن آلافا آخرين ما زالوا مدفونين تحت أنقاض مدن غزة المدمرة، ولا تُفرق الوزارة بين المدنيين والمقاتلين، لكنها حددت أن معظم القتلى من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20260131/داخلية-غزة-مقتل-5-ضباط-وإصابة-15-آخرين-بغارة-إسرائيلية-على-مركز-شرطة-حي-الشيخ-رضوان-1109847822.html
https://sarabic.ae/20260131/الجيش-الإسرائيلي-الهجمات-الأخيرة-في-غزة-ردا-على-انتهاك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1109841189.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعترف لأول مرة بصحة حصيلة قتلى الحرب في غزة

16:42 GMT 31.01.2026
© REUTERS Ramadan Abedفلسطينيون يسيرون محاطين بأنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية خلال الحرب، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 22 يناير/ كلنون الثاني 2026
فلسطينيون يسيرون محاطين بأنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية خلال الحرب، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 22 يناير/ كلنون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© REUTERS Ramadan Abed
تابعنا عبر
وافق كبار المسؤولين العسكريين في الجيش الإسرائيلي، على تحديث صادر عن وزارة الصحة في غزة، الذي أفاد بأن عدد القتلى في غزة يقدر بنحو 70 ألف شخص، باستثناء المفقودين.
وعلى مدار عامين من الحرب، رفضت إسرائيل قبول أرقام الضحايا التي نشرتها وزارة الصحة في غزة، بحجة أنها تابعة لمسؤولين من حركة "حماس" الفلسطينية، لكن الجيش الإسرائيلي تبنّى الآن وفجأة تقديرات الوزارة، وفقًا لتصريحات نُشرت، يوم الخميس الماضي، باسم كبار المسؤولين العسكريين.
وقال المسؤولون: "في الحرب، نقدّر أن نحو 70 ألف شخص من سكان غزة قُتلوا، باستثناء المفقودين، ويجري العمل حاليا على تصنيف عناصر "حماس" والمدنيين غير المتورطين"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وفي آخر تحديث لها، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بلغ 71,667 قتيلا.
البيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
داخلية غزة: مقتل 5 ضباط وإصابة 15 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز شرطة حي الشيخ رضوان
15:09 GMT
ووفقا لبياناتها، فقد تلقى نحو 171 ألف جريح العلاج في مستشفيات غزة، وتشير الوزارة في تحديثاتها الدورية إلى أن الأرقام لا تشمل المفقودين، الذين لا تزال فرق الإنقاذ في القطاع تحاول الوصول إليهم.
تداعيات قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي على مسجد في دير البلح، قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
‌‏الجيش الإسرائيلي: الهجمات الأخيرة في غزة ردا على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
12:00 GMT
وتنشر وزارة الصحة في غزة أسماء وأعمار القتلى المُسجلين لديها، التي تفيد في الوقت الحالي بأن الحصيلة تجاوزت 71 ألف قتيل، من بينهم أكثر من 480 قتيلا في الهجمات الإسرائيلية، منذ بدء وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه أمريكا في أكتوبر 2025.
وتضيف الوزارة أن آلافا آخرين ما زالوا مدفونين تحت أنقاض مدن غزة المدمرة، ولا تُفرق الوزارة بين المدنيين والمقاتلين، لكنها حددت أن معظم القتلى من النساء والأطفال.
