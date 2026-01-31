واشنطن توافق على صفقات عسكرية بمليارات الدولارات لإسرائيل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
واشنطن توافق على صفقات عسكرية بمليارات الدولارات لإسرائيل
أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6.5 مليارات دولار،...
وفي بيانين منفصلين، ذكر البنتاغون أن "وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع محتملة لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار أمريكي، وصفقة أخرى لبيع 30 مروحية هجومية من طراز "أباتشي إي إتش-64 إي" بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي". كما تم منح عقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار أمريكي. وتُعد شركة "أ. إم. جنرال" المتعاقد الرئيسي للصفقة الأولى، بينما تُعد شركتا "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" المتعاقدين الرئيسيين لمروحيات الـ"أباتشي"، بحسب وسائل إعلامية.وتقدم الولايات المتحدة إمدادات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات سنويًا، معظمها على شكل مساعدات وليس مبيعات، كما قدمت دعمًا عسكريًا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر لأكثر من عامين.إسبانيا تلغي صفقة أسلحة بقيمة 700 مليون يورو مع شركة إسرائيلية
https://sarabic.ae/20240805/الولايات-المتحدة-تعزز-مخزون-الذخيرة-الإسرائيلي-بقنابل-تزن-نصف-طن-1091431734.html
واشنطن توافق على صفقات عسكرية بمليارات الدولارات لإسرائيل

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6.5 مليارات دولار، بموجب 3 عقود منفصلة.
وفي بيانين منفصلين، ذكر البنتاغون أن "وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع محتملة لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار أمريكي، وصفقة أخرى لبيع 30 مروحية هجومية من طراز "أباتشي إي إتش-64 إي" بقيمة 3.8 مليار دولار أمريكي".
كما تم منح عقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار أمريكي. وتُعد شركة "أ. إم. جنرال" المتعاقد الرئيسي للصفقة الأولى، بينما تُعد شركتا "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" المتعاقدين الرئيسيين لمروحيات الـ"أباتشي"، بحسب وسائل إعلامية.

وقالت الخارجية الأمريكية: "تلتزم الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، ومن الضروري للمصالح الوطنية الأمريكية مساعدة إسرائيل على تطوير والحفاظ على قدرة دفاعية قوية وفعالة"، وأشارت إلى أنها أبلغت الكونغرس بالصفقة.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز"، ذكرت يوم الثلاثاء الماضي، أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اتفاقية أمنية جديدة، وأوضحت الصحيفة أن "إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على المساعدات النقدية في المحادثات، المتوقع عقدها خلال الأسابيع المقبلة"، وأشارت إلى أن "الاتفاقية المتوقعة ستكون لمدة 10سنوات، بهدف تمديد الدعم العسكري الأمريكي".
وتقدم الولايات المتحدة إمدادات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات سنويًا، معظمها على شكل مساعدات وليس مبيعات، كما قدمت دعمًا عسكريًا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر لأكثر من عامين.
