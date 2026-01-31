https://sarabic.ae/20260131/لغز-عمر-الهرم-الأكبر-دراسة-حديثة-تقلب-المفاهيم-التاريخية-1109839035.html

لغز عمر الهرم الأكبر.. دراسة حديثة تقلب المفاهيم التاريخية

لغز عمر الهرم الأكبر.. دراسة حديثة تقلب المفاهيم التاريخية

سبوتنيك عربي

شككت دراسة جديدة مثيرة للجدل في ما حدده علماء المصريات، بأن بناء الهرم الأكبر "خوفو" في محافظة الجيزة المصرية، يعود إلى قرابة 4600 عام، وزعمت أن عمره "قد يكون... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-31T11:02+0000

2026-01-31T11:02+0000

2026-01-31T11:02+0000

مجتمع

منوعات

علوم

مصر

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104547/37/1045473735_0:157:2068:1320_1920x0_80_0_0_63ea4896f932d34f0ffaf745e3f10a4b.jpg

وقال المهندس الإيطالي ألبرتو دونيني، من جامعة بولونيا، في دراسته التي لم تخضع بعد لمراجعة علمية، إن "أنماط التعرية عند قاعدة هرم "خوفو" تشير إلى أنه ربما تم تشييده قبل ما بين 20 ألفا و40 ألف عام"، مستندًا إلى طريقة تحليل خاصة تُعرف بـ"التعرية النسبية".واعتمدت الدراسة على قياس مستوى التآكل في 12 نقطة حول قاعدة الهرم، ومقارنة الأحجار المكشوفة منذ بنائه بأحجار مجاورة لم تنكشف إلا بعد إزالة الغلاف الخارجي قبل نحو 675 عاما، ما أتاح تقدير مدة تعرّض الأحجار لعوامل التعرية، وفقًا لموقع "labrujulaverde".وخلصت النتائج إلى نطاقات عمر متفاوتة، تراوحت بين نحو 5700 وأكثر من 54 ألف عام، مع متوسط يُقدّر بنحو 25 ألف عام، بحسب الباحث الإيطالي.وأثارت الدراسة نقاشًا واسعًا في الأوساط العلمية، إذ يشير منتقدوها إلى أن نتائجها تتأثر بعوامل عدة، من بينها التغيرات المناخية وطبيعة الحجر والتدخلات البشرية، فيما يؤكد مؤلفها أن منهجه "يوفر مقاربة مستقلة عن السجلات التاريخية التقليدية"، على حد قوله.ويبقى الهرم الأكبر، وهو أضخم آثار هضبة الجيزة، أحد أكثر المعالم الأثرية إثارة للجدل، في ظل استمرار النقاش حول تاريخ بنائه وأساليب تشييده.

https://sarabic.ae/20260121/دراسة-حديثة-تكشف-نظرية-ثورية-عن-بناء-الأهرامات-1109493154.html

https://sarabic.ae/20251209/مصر-تعلن-اعتزامها-تطوير-جميع-المناطق-المحيطة-بالأهرامات-والمتحف-الكبير-1107992261.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, علوم, مصر, الأخبار