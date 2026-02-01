عربي
البرد القارس يقتل 50 شخصا في بولندا منذ بداية الشتاء
وقال شتشيبانسكي: "موجة الصقيع الشديد تبلغ ذروتها. لدينا أنباء محزنة عن ضحايا جدد. لدينا حاليًا معلومات عن 54 حالة وفاة، بالإضافة إلى معلومات عن 36 شخصًا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم".وأوضح أن الأشخاص الذين يعيشون في مبانٍ مهجورة غالبًا ما يقعون ضحايا للبرد.وقال نائب الوزير: "نحثّ مجددًا جميع سكان المباني المهجورة على الانتقال إلى أماكن ذات درجات حرارة أعلى".وأضاف أن الليلة المقبلة ستكون الأبرد في بولندا منذ بداية فصل الشتاء.
صرّح نائب وزير الداخلية والإدارة، فيسواف شتشيبانسكي، للصحفيين بأن أكثر من 50 شخصًا لقوا حتفهم في بولندا منذ بداية فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وقال شتشيبانسكي: "موجة الصقيع الشديد تبلغ ذروتها. لدينا أنباء محزنة عن ضحايا جدد. لدينا حاليًا معلومات عن 54 حالة وفاة، بالإضافة إلى معلومات عن 36 شخصًا يعانون من انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم".
وأوضح أن الأشخاص الذين يعيشون في مبانٍ مهجورة غالبًا ما يقعون ضحايا للبرد.
وقال نائب الوزير: "نحثّ مجددًا جميع سكان المباني المهجورة على الانتقال إلى أماكن ذات درجات حرارة أعلى".
وأضاف أن الليلة المقبلة ستكون الأبرد في بولندا منذ بداية فصل الشتاء.
