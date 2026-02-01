https://sarabic.ae/20260201/رجل-أعمال-روسي-المولد-يصنف-ثاني-أكبر-دافع-ضرائب-في-بريطانيا-عام-2025-1109859286.html
رجل أعمال روسي المولد يصنف ثاني أكبر دافع ضرائب في بريطانيا عام 2025
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، في أحدث تصنيف لها لأكبر 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة، أن رجل الأعمال الروسي مؤسس شركة التداول الخوارزمي البريطانية XTX Markets،...
بريطانيا
روسيا
بريطانيا
بريطانيا, روسيا
01:00 GMT 01.02.2026 (تم التحديث: 01:32 GMT 01.02.2026)
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، في أحدث تصنيف لها لأكبر 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة، أن رجل الأعمال الروسي مؤسس شركة التداول الخوارزمي البريطانية XTX Markets، ألكسندر جيركو، أصبح ثاني أكبر دافع ضرائب في المملكة المتحدة لعام 2025.
ويتصدر قائمة الصحيفة الشقيقان فريد وبيتر دان، مؤسسا شبكة المراهنات البريطانية " Betfred " كما ضمت القائمة الكاتبة البريطانية ج. ك. رولينغ والمغني البريطاني ومؤسس فرقة One Direction، هاري ستايلز.
وفي عام 2024، أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن جيركو تصدّر قائمة أكبر دافعي الضرائب
في المملكة المتحدة لعام 2023.
وُلد جيركو ونشأ في روسيا، وحصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف). حصل على الجنسية البريطانية عام 2016، وفي نهاية عام 2022 تنازل نهائياً عن جنسيته الروسية.
أسس شركة XTX Markets عام 2015 وبلغت قيمة الضرائب التي دفعها عام 2022 قيمته 487 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 667 مليون دولار أمريكي).