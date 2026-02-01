https://sarabic.ae/20260201/مباحثات-روسية-أمريكية-بناءة-في-فلوريدا-لخفض-التوتر-الإقليمي-وسعي-واشنطن-للتفاوض-مع-إيران-1109874488.html

مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا لخفض التوتر الإقليمي.. وسعي واشنطن للتفاوض مع إيران

عقد مبعوث الرئيس الروسي للتسوية الأوكرانية، كيريل دميترييف، مباحثات مع وفد حفظ السلام الأمريكي، واصفا الاجتماعات بـ"البناءة والمثمرة". 01.02.2026, سبوتنيك عربي

من جهته، قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إن مبعوث الرئيس الروسي عقد اجتماعات مثمرة في فلوريدا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وأكد أن واشنطن تشعر بالارتياح إزاء هذا الاجتماع الذي يُظهر سعي روسيا الحثيث نحو إرساء السلام في أوكرانيا.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "العلاقات الروسية الأمريكية تشهد انتقالا إلى مستويات أفضل، رغم استمرار التعقيدات المرتبطة بالملف الأوكراني"، موضحا أن "المشهد الدولي والإقليمي يشهد متغيرات ملموسة، أبرزها الضغوط الأمريكية على كييف في ظل ضعف الدعم الأوروبي، إلى جانب تصريحات من داخل حلف "الناتو" تؤكد أن أوروبا غير قادرة على الدفاع عن نفسها أو عن أوكرانيا دون المساندة الأمريكية".وسط حراك مصري لخفض التوتر بالمنطقة.. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده تسعى للتفاوض مع إيرانأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن خطة بلاد تتمثل بالتفاوض مع إيران والنظر إلى نتائجها، مشيرا إلى أن واشنطن تترقب ما ستثمر عنه المفاوضات.في المقابل، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن المفاوضات مع أمريكا تشهد تقدما ملحوظا في تشكيل إطار هيكلي لها.يأتي هذا بالتزامن مع جهد إقليمي لوقف التوتر، إذ تجري مصر اتصالات مع دول المنطقة لتكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإيجاد حلول سلمية من خلال الدبلوماسية والحوار.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الشروط، التي تتعلق بتفكيك البرنامج النووي الإيراني، والمنظومة الصاروخية، وبرنامج الطائرات المسيرة، تعتبر من وجهة نظر إيران شروطا تعجيزية".ومع ذلك، لفت خيري إلى "وجود بوادر لإطار تفاوضي بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن المسار الحالي أقرب إلى التفاوض".الحكومة السورية تكشف عن آليات تنفيذ الاتفاق مع "قسد" مع عودة كافة المؤسسات تحت مظلة الدولةقالت وزارة الخارجية السورية، إن الاتفاق المعلن بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" يأتي استكمالا للخطوات التنفيذية، التي تم وضعها في اتفاق العاشر من مارس/ آذار.وتركز المرحلة الأولى على الجوانب العسكرية والأمنية، وتشمل توحيد الجهود العسكرية وضبط الأمن تحت مظلة وزارة الدفاع. أما المرحلة الثانية فتشمل تشكيل قوة أمنية إدارية تسهم في استقرار المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد"، بينما تتعلق المرحلة الثالثة بإدارة المرافق الحيوية، والمرحلة الرابعة تشمل دمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "قضية قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كانت من أبرز العقد في المشهد السوري، إذ سيطرت على أكثر من نصف الأراضي"، مبينا أن "عودة تلك المناطق إلى سيطرة الدولة السورية ودمج مؤسساتها مع الدولة المركزية يمثل خطوة مهمة نحو بناء توافق مجتمعي يمهد لسلام شامل، مشددا على أن هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل".هجمات إسرائيلية على غزة تزعم انها رد على خروقات لـ"حماس".. والجيش الإسرائيلي يعترف بحصيلة الضحايا في القطاعزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قادة وعناصر وبنى تحتية تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، خلال ضربات على قطاع غزة، ردًا على ما وصفه بـ"انتهاك" اتفاق وقف إطلاق النار.في السياق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، انتشال 29 قتيلا جراء استهداف القوات الإسرائيلية مراكز إيواء وخيام نازحين وشقق سكنية ومركز شرطة في مناطق متفرقة من القطاع. وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن خمسة ضباط قتلوا، وأصيب 15 آخرون، جراء غارة استهدفت مركز شرطة حي الشيخ رضوان.وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "حكومة بنيامين نتنياهو تحاول إيصال رسالة مفادها أنها صاحبة اليد العليا في قطاع غزة"، مؤكدا أن "الاستهداف الأخير لمواطنين في منطقة المغازي قبل يومين يعكس إصرار إسرائيل على مواصلة خروقاتها داخل القطاع، بما يهدد استقرار الأوضاع ويقوض فرص تثبيت وقف إطلاق النار".الأمم المتحدة تحذر من إفلاسها المالي بحلول يوليو القادمحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من نفاد السيولة المالية للمنظمة الدولية خلال 6 أشهر، على وقع أزمة مالية تتفاقم نتيجة تأخر الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد مستحقاتها.كانت الأمم المتحدة أشارت العام الماضي إلى أن الأموال قد تنفد بحلول شهر سبتمبر الماضي. وتمكنت حينها من تمديد السيولة من خلال بعض التخفيضات وإصلاحات الميزانية.وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذا الموقف يعكس قناعة لدى واشنطن بضرورة إضعاف الأمم المتحدة كمنظمة دولية راعية للنظام العالمي"، مشيرا إلى أن "وقف التمويل كان خطوة متعمدة ضمن هذا المخطط". وأضاف أن "أمريكا كانت الممول الأكبر للمنظمة، ما جعلها اليوم عاجزة عن أداء دورها العالمي بشكل كامل".

