غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعية من أن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك" بسبب عدم دفع الدول الأعضاء لرسومها. 31.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال غوتيريش، في رسالة إلى جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193، إن الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية "تتعمق وتهدد تنفيذ البرامج"، وقد تنفد الأموال بحلول يوليو/تموز المقبل.وأكد غوتيريش ضرورة الوفاء بالمدفوعات الإلزامية أو إعادة صياغة قواعد المنظمة المالية لتجنب الانهيار، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة واجهت أزمات مالية في الماضي، لكن الوضع الحالي "مختلف تمامًا".وأضاف غوتيريش في رسالته: "تم الإعلان رسميًا عن قرارات بعدم الوفاء بالمساهمات المقررة التي تمول جزءًا كبيرًا من الميزانية العادية المعتمدة"، دون ذكر أسماء الدول المعنية.وأوضح غوتيريش أن القاعدة التي تلزم الأمم المتحدة بإعادة الأموال غير المنفقة على برامج معينة إذا لم يتم تنفيذ الميزانية تمثل "ضربة مزدوجة"، حيث يُتوقع من المنظمة إعادة أموال "لا وجود لها". وقال: "لا أستطيع المبالغة في التأكيد على مدى إلحاح الوضع الحالي. لا يمكننا تنفيذ الميزانيات بأموال لم تُجمع، ولا إعادة أموال لم نتلقها أبدًا".وذكر أن المنظمة اضطرت هذا الشهر، كجزء من تقييم 2026، إلى إعادة 227 مليون دولار لم تُجمع فعليًا.وأضاف غوتيريش: "الخلاصة واضحة: إما أن تلتزم جميع الدول الأعضاء بدفع مستحقاتها بالكامل وفي الوقت المحدد، أو يجب أن تُعيد الدول الأعضاء صياغة قواعدنا المالية بشكل جذري لمنع انهيار مالي وشيك".ويأتي هذا بعد أن رفضت أكبر مساهمة للأمم المتحدة، الولايات المتحدة، المساهمة في ميزانياتها العادية وميزانيات حفظ السلام، وانسحبت من عدة وكالات وصفتها بأنها "إهدار لأموال دافعي الضرائب". كما أن عدة أعضاء آخرين متأخرون عن الدفع أو يرفضون الدفع تمامًا.ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت تعديلًا جزئيًا على نظامها المالي في أواخر 2025، لا تزال المنظمة تواجه أزمة نقدية ضخمة، تفاقمت بسبب قاعدة تُلزمها بإعادة أموال لم تتلقاها أصلاً.وفي مقر الأمم المتحدة بجنيف، وُضعت لافتات تحذر من الوضع في كل مكان، وفي محاولة يائسة لتوفير الأموال، تُطفأ السلالم الكهربائية بانتظام وتُخفض التدفئة.وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم المتحدة، لكن الرئيس دونالد ترامب قال إنها لم تحقق "إمكاناتها الكبيرة" وانتقدها لفشلها في دعم جهود السلام بقيادة أمريكا.ولم تدفع الولايات المتحدة مساهمتها في الميزانية العادية لعام 2025، وقدمت فقط 30% من التمويل المتوقع لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي يناير/كانون الثاني، انسحبت من عشرات المنظمات الدولية، بما في ذلك 31 وكالة أممية، بهدف "وقف تمويل ومشاركة دافعي الضرائب الأمريكيين في كيانات تدعم أجندات عالمية على حساب أولويات الولايات المتحدة".وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 2 مليار دولار لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية لعام 2026، محذرة من ضرورة أن "تتكيف المنظمة أو تفشل"، وهو جزء بسيط من الـ17 مليار دولار التي أنفقتها في 2022.وأعلنت دول أخرى، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، عن تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما سيؤثر حتمًا على عمل الأمم المتحدة.واتُهم ترامب أيضًا بمحاولة استبدال بعض وظائف الأمم المتحدة بمجلس السلام الخاص به للإشراف على جهود إعادة الإعمار في غزة، مؤكدًا أن عمل المجلس سيكون "بالتعاون مع الأمم المتحدة"، لكنه أشار في مقابلة سابقة إلى إمكانية أن يحل المجلس محل الأمم المتحدة.وغادرت الولايات المتحدة رسميًا منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، رغم أنها مُلزمة قانونيًا بدفع رسوم 2024 و2025، وفق محامي المنظمة.

