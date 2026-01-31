غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260131/غوتيريش-الأمم-المتحدة-تواجه-خطر-انهيار-مالي-وشيك-1109824674.html
غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"
غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"
سبوتنيك عربي
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعية من أن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك" بسبب عدم دفع الدول الأعضاء لرسومها. 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T02:36+0000
2026-01-31T02:36+0000
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9f1659026443230a5318969ed0271c1.jpg
وقال غوتيريش، في رسالة إلى جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193، إن الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية "تتعمق وتهدد تنفيذ البرامج"، وقد تنفد الأموال بحلول يوليو/تموز المقبل.وأكد غوتيريش ضرورة الوفاء بالمدفوعات الإلزامية أو إعادة صياغة قواعد المنظمة المالية لتجنب الانهيار، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة واجهت أزمات مالية في الماضي، لكن الوضع الحالي "مختلف تمامًا".وأضاف غوتيريش في رسالته: "تم الإعلان رسميًا عن قرارات بعدم الوفاء بالمساهمات المقررة التي تمول جزءًا كبيرًا من الميزانية العادية المعتمدة"، دون ذكر أسماء الدول المعنية.وأوضح غوتيريش أن القاعدة التي تلزم الأمم المتحدة بإعادة الأموال غير المنفقة على برامج معينة إذا لم يتم تنفيذ الميزانية تمثل "ضربة مزدوجة"، حيث يُتوقع من المنظمة إعادة أموال "لا وجود لها". وقال: "لا أستطيع المبالغة في التأكيد على مدى إلحاح الوضع الحالي. لا يمكننا تنفيذ الميزانيات بأموال لم تُجمع، ولا إعادة أموال لم نتلقها أبدًا".وذكر أن المنظمة اضطرت هذا الشهر، كجزء من تقييم 2026، إلى إعادة 227 مليون دولار لم تُجمع فعليًا.وأضاف غوتيريش: "الخلاصة واضحة: إما أن تلتزم جميع الدول الأعضاء بدفع مستحقاتها بالكامل وفي الوقت المحدد، أو يجب أن تُعيد الدول الأعضاء صياغة قواعدنا المالية بشكل جذري لمنع انهيار مالي وشيك".ويأتي هذا بعد أن رفضت أكبر مساهمة للأمم المتحدة، الولايات المتحدة، المساهمة في ميزانياتها العادية وميزانيات حفظ السلام، وانسحبت من عدة وكالات وصفتها بأنها "إهدار لأموال دافعي الضرائب". كما أن عدة أعضاء آخرين متأخرون عن الدفع أو يرفضون الدفع تمامًا.ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت تعديلًا جزئيًا على نظامها المالي في أواخر 2025، لا تزال المنظمة تواجه أزمة نقدية ضخمة، تفاقمت بسبب قاعدة تُلزمها بإعادة أموال لم تتلقاها أصلاً.وفي مقر الأمم المتحدة بجنيف، وُضعت لافتات تحذر من الوضع في كل مكان، وفي محاولة يائسة لتوفير الأموال، تُطفأ السلالم الكهربائية بانتظام وتُخفض التدفئة.وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم المتحدة، لكن الرئيس دونالد ترامب قال إنها لم تحقق "إمكاناتها الكبيرة" وانتقدها لفشلها في دعم جهود السلام بقيادة أمريكا.ولم تدفع الولايات المتحدة مساهمتها في الميزانية العادية لعام 2025، وقدمت فقط 30% من التمويل المتوقع لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي يناير/كانون الثاني، انسحبت من عشرات المنظمات الدولية، بما في ذلك 31 وكالة أممية، بهدف "وقف تمويل ومشاركة دافعي الضرائب الأمريكيين في كيانات تدعم أجندات عالمية على حساب أولويات الولايات المتحدة".وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 2 مليار دولار لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية لعام 2026، محذرة من ضرورة أن "تتكيف المنظمة أو تفشل"، وهو جزء بسيط من الـ17 مليار دولار التي أنفقتها في 2022.وأعلنت دول أخرى، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، عن تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما سيؤثر حتمًا على عمل الأمم المتحدة.واتُهم ترامب أيضًا بمحاولة استبدال بعض وظائف الأمم المتحدة بمجلس السلام الخاص به للإشراف على جهود إعادة الإعمار في غزة، مؤكدًا أن عمل المجلس سيكون "بالتعاون مع الأمم المتحدة"، لكنه أشار في مقابلة سابقة إلى إمكانية أن يحل المجلس محل الأمم المتحدة.وغادرت الولايات المتحدة رسميًا منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، رغم أنها مُلزمة قانونيًا بدفع رسوم 2024 و2025، وفق محامي المنظمة.
https://sarabic.ae/20260128/روبيو-مجلس-السلام-ليس-بديلا-عن-الأمم-المتحدة--1109740617.html
https://sarabic.ae/20250923/ترامب-مهاجما-الأمم-المتحدة-ومبناها-كلمات-فارغة-ولا-ترقى-للمستوى-المطلوب--1105173287.html
https://sarabic.ae/20250829/ترامب-يوقف-مساهمات-أمريكية-بقيمة-521-مليون-دولار-في-الأمم-المتحدة-1104302024.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76cd90dd0b8e014d8648f72f6fc7fcae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم

غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"

02:36 GMT 31.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعية من أن المنظمة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك" بسبب عدم دفع الدول الأعضاء لرسومها.
وقال غوتيريش، في رسالة إلى جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193، إن الأمم المتحدة تواجه أزمة مالية "تتعمق وتهدد تنفيذ البرامج"، وقد تنفد الأموال بحلول يوليو/تموز المقبل.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
روبيو: "مجلس السلام" ليس بديلا عن الأمم المتحدة
28 يناير, 20:20 GMT
وأكد غوتيريش ضرورة الوفاء بالمدفوعات الإلزامية أو إعادة صياغة قواعد المنظمة المالية لتجنب الانهيار، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة واجهت أزمات مالية في الماضي، لكن الوضع الحالي "مختلف تمامًا".
وأضاف غوتيريش في رسالته: "تم الإعلان رسميًا عن قرارات بعدم الوفاء بالمساهمات المقررة التي تمول جزءًا كبيرًا من الميزانية العادية المعتمدة"، دون ذكر أسماء الدول المعنية.
وأكد أن "سلامة النظام بأكمله" تعتمد على التزام الدول بدفع مساهماتها وفق ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن 77% من الإجمالي المستحق تم دفعه في 2025، مما ترك رقمًا قياسيًا غير مدفوع.
وأوضح غوتيريش أن القاعدة التي تلزم الأمم المتحدة بإعادة الأموال غير المنفقة على برامج معينة إذا لم يتم تنفيذ الميزانية تمثل "ضربة مزدوجة"، حيث يُتوقع من المنظمة إعادة أموال "لا وجود لها". وقال: "لا أستطيع المبالغة في التأكيد على مدى إلحاح الوضع الحالي. لا يمكننا تنفيذ الميزانيات بأموال لم تُجمع، ولا إعادة أموال لم نتلقها أبدًا".
وذكر أن المنظمة اضطرت هذا الشهر، كجزء من تقييم 2026، إلى إعادة 227 مليون دولار لم تُجمع فعليًا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب مهاجما الأمم المتحدة ومبناها: كلمات فارغة ولا ترقى للمستوى المطلوب
23 سبتمبر 2025, 16:15 GMT
وأضاف غوتيريش: "الخلاصة واضحة: إما أن تلتزم جميع الدول الأعضاء بدفع مستحقاتها بالكامل وفي الوقت المحدد، أو يجب أن تُعيد الدول الأعضاء صياغة قواعدنا المالية بشكل جذري لمنع انهيار مالي وشيك".
ويأتي هذا بعد أن رفضت أكبر مساهمة للأمم المتحدة، الولايات المتحدة، المساهمة في ميزانياتها العادية وميزانيات حفظ السلام، وانسحبت من عدة وكالات وصفتها بأنها "إهدار لأموال دافعي الضرائب". كما أن عدة أعضاء آخرين متأخرون عن الدفع أو يرفضون الدفع تمامًا.
ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت تعديلًا جزئيًا على نظامها المالي في أواخر 2025، لا تزال المنظمة تواجه أزمة نقدية ضخمة، تفاقمت بسبب قاعدة تُلزمها بإعادة أموال لم تتلقاها أصلاً.
وفي مقر الأمم المتحدة بجنيف، وُضعت لافتات تحذر من الوضع في كل مكان، وفي محاولة يائسة لتوفير الأموال، تُطفأ السلالم الكهربائية بانتظام وتُخفض التدفئة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
ترامب يوقف مساهمات أمريكية بقيمة 521 مليون دولار في الأمم المتحدة
29 أغسطس 2025, 21:43 GMT
وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في الأمم المتحدة، لكن الرئيس دونالد ترامب قال إنها لم تحقق "إمكاناتها الكبيرة" وانتقدها لفشلها في دعم جهود السلام بقيادة أمريكا.
ولم تدفع الولايات المتحدة مساهمتها في الميزانية العادية لعام 2025، وقدمت فقط 30% من التمويل المتوقع لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي يناير/كانون الثاني، انسحبت من عشرات المنظمات الدولية، بما في ذلك 31 وكالة أممية، بهدف "وقف تمويل ومشاركة دافعي الضرائب الأمريكيين في كيانات تدعم أجندات عالمية على حساب أولويات الولايات المتحدة".
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 2 مليار دولار لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية لعام 2026، محذرة من ضرورة أن "تتكيف المنظمة أو تفشل"، وهو جزء بسيط من الـ17 مليار دولار التي أنفقتها في 2022.
وأعلنت دول أخرى، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، عن تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما سيؤثر حتمًا على عمل الأمم المتحدة.
وكان غوتيريش قد حذر في وقت سابق من الشهر نفسه أن المنظمة تواجه أضعف موقف مالي لها منذ سنوات، مشيرًا مجددًا إلى الرسوم غير المدفوعة، بعد أن قال في أكتوبر/تشرين الأول إن الأمم المتحدة تواجه "سباقًا نحو الإفلاس".
واتُهم ترامب أيضًا بمحاولة استبدال بعض وظائف الأمم المتحدة بمجلس السلام الخاص به للإشراف على جهود إعادة الإعمار في غزة، مؤكدًا أن عمل المجلس سيكون "بالتعاون مع الأمم المتحدة"، لكنه أشار في مقابلة سابقة إلى إمكانية أن يحل المجلس محل الأمم المتحدة.
وغادرت الولايات المتحدة رسميًا منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، رغم أنها مُلزمة قانونيًا بدفع رسوم 2024 و2025، وفق محامي المنظمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала